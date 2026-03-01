01/03/2026

EU – Armenia

Իրանը հարվածներ է հասցրել Իրաքյան Քուրդիստանում ամերիկյան «Ալ-Հարիր» ավիաբազային

Իրանը հարվածներ է հասցրել Իրաքյան Քուրդիստանի տարածքին:

Պայթյուններ են լսվել Էրբիլ օդանավակայանի մոտ տեղակայված ամերիկյան «Ալ-Հարիր» ավիաբազայի մոտ։

Իրանական Fars լրատվական գործակալությունը, նշել է, որ այս օբյեկտում տեղակայված են ամերիկյան հատուկ նշանակության ուժեր։

Հազարավոր իրանցիներ դուրս են եկել փողոցներ՝ ամբողջ երկրում սգո հանրահավաքներ անցկացնելու համար:

Տեղական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ՝ մարդիկ նաև վանկարկում են «Մահ Ամերիկային»։

Թեհրանը հայտարարել է 40-օրյա սուգ՝ ԱՄՆ-ի և Իսրայելի կողմից իրականացված օդային հարվածի հետևանքով իր գերագույն առաջնորդ այաթոլա Ալի Խամենեիի մահվան կապակցությամբ։

Իրանը արգելափակում է ամերիկյան նավերի մուտքը Պարսից ծոց, հայտարարել է իրանցի բարձրաստիճան պաշտոնյան, գրել են ԶԼՄ-ները։

Նա հավելել է, որ Հորմուզի նեղուցով առևտուրն այժմ անհնար է։

Պակիստանի Կարաչի քաղաքում ցուցարարները գրոհել են ԱՄՆ հյուպատոսությունը, հրկիզել այն։

Ցուցարարները ձեռքներին պահում են Իրանի վրա ԱՄՆ-ի հարձակումների ժամանակ զոհված Գերագույն առաջնորդ Ալի Խամենեիի դիմանկարը։

Դրանից հետո ուժայինները կրակ են բացել ցուցարարների վրա։

Ամերիկյան հյուպատոսության գրոհի կադրերը շրջանառվում են առցանց։ Միջադեպի տեսանյութերը ակտիվորեն քննարկվում են օգտատերերի կողմից և հրապարակվում տարբեր առցանց հարթակներում։

Բաղդադում Խամենեիի կողմնակիցները գրոհել են ԱՄՆ դեսպանատունը։

Ուժայիններն արցունքաբեր գազ են օգտագործում ցուցարարներին ցրելու համար։

Բացի այդ, ըստ միջազգային ԶԼՄ-ների, Իրաքի մայրաքաղաքում լսվում են պայթյուններ։

Վաղ առավոտից քաղաքում բողոքի ցույցեր են տեղի ունենում տարածաշրջանում ԱՄՆ գործողությունների դեմ։

