Իրանը հարվածներ է հասցրել Իրաքյան Քուրդիստանում ամերիկյան «Ալ-Հարիր» ավիաբազային

Իրանը հարվածներ է հասցրել Իրաքյան Քուրդիստանի տարածքին:
Պայթյուններ են լսվել Էրբիլ օդանավակայանի մոտ տեղակայված ամերիկյան «Ալ-Հարիր» ավիաբազայի մոտ։
Իրանական Fars լրատվական գործակալությունը, նշել է, որ այս օբյեկտում տեղակայված են ամերիկյան հատուկ նշանակության ուժեր։
***
Հազարավոր իրանցիներ դուրս են եկել փողոցներ՝ ամբողջ երկրում սգո հանրահավաքներ անցկացնելու համար:
Տեղական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ՝ մարդիկ նաև վանկարկում են «Մահ Ամերիկային»։
Թեհրանը հայտարարել է 40-օրյա սուգ՝ ԱՄՆ-ի և Իսրայելի կողմից իրականացված օդային հարվածի հետևանքով իր գերագույն առաջնորդ այաթոլա Ալի Խամենեիի մահվան կապակցությամբ։
***
Իրանը արգելափակում է ամերիկյան նավերի մուտքը Պարսից ծոց, հայտարարել է իրանցի բարձրաստիճան պաշտոնյան, գրել են ԶԼՄ-ները։
Նա հավելել է, որ Հորմուզի նեղուցով առևտուրն այժմ անհնար է։
***
Պակիստանի Կարաչի քաղաքում ցուցարարները գրոհել են ԱՄՆ հյուպատոսությունը, հրկիզել այն։
Ցուցարարները ձեռքներին պահում են Իրանի վրա ԱՄՆ-ի հարձակումների ժամանակ զոհված Գերագույն առաջնորդ Ալի Խամենեիի դիմանկարը։
Դրանից հետո ուժայինները կրակ են բացել ցուցարարների վրա։
Ամերիկյան հյուպատոսության գրոհի կադրերը շրջանառվում են առցանց։ Միջադեպի տեսանյութերը ակտիվորեն քննարկվում են օգտատերերի կողմից և հրապարակվում տարբեր առցանց հարթակներում։
***
Բաղդադում Խամենեիի կողմնակիցները գրոհել են ԱՄՆ դեսպանատունը։
Ուժայիններն արցունքաբեր գազ են օգտագործում ցուցարարներին ցրելու համար։
Բացի այդ, ըստ միջազգային ԶԼՄ-ների, Իրաքի մայրաքաղաքում լսվում են պայթյուններ։
Վաղ առավոտից քաղաքում բողոքի ցույցեր են տեղի ունենում տարածաշրջանում ԱՄՆ գործողությունների դեմ։
Բաց մի թողեք
ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհուրդը արտակարգ նիստ է գումարել` Իրանի շուրջ ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ
«Ձեր ցանկալի օգնությունը հասել է»․ Նեթանյահուն Իրանի ժողովրդին ուղղված պարսկերեն ուղերձ է հրապարակել
Դոնալդ Թրամփը մեզ ներքաշել է մի պատերազմի մեջ, որը ամերիկյան ժողովուրդը չի ուզում․ ԱՄՆ նախկին փոխնախագահ