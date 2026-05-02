Քանի դեռ Թրամփը կենտրոնանում է Իրանի վրա, Եվրոպան և Ուկրաինան ամրապնդում են կապերը

Նախագահի թշնամանքը ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների նկատմամբ արագացնում է Վաշինգտոնին պակաս ապավինելու ջանքերը։
Նախագահ Դոնալդ Թրամփը մեծ մասամբ շեղել է իր ուշադրությունը Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմից, և Եվրոպան դադարել է սպասել, որ նա վերակենտրոնանա։
Իրանական պատերազմի գրեթե երկու ամիս անց Թրամփի Մերձավոր Արևելքով մտահոգվածությունը Ուկրաինան վերածել է Արևմտյան թևի ներսում երկրորդական մտքի և Ատլանտյան օվկիանոսի մյուս կողմում կազմակերպչական սկզբունքի։
«Բաները, կարծես, փակուղու մեջ են և նոր թափ են պահանջում», – ասել է եվրոպացի պաշտոնյան, որը, ինչպես այս զեկույցի համար հարցազրույց տված մյուսները, անանուն մնալու իրավունք է ստացել անկեղծորեն խոսելու համար։
Սակայն վերջին 24 ժամերը հաստատեցին, որ սա ավելի ու ավելի ցանկալի մտածողություն է, որ Թրամփն այս պահին ավելի շատ հետաքրքրված է եվրոպական տերություններին քննադատելով և, հնարավոր է, նույնիսկ պատժելով, քան համատեղ աշխատելով։ Չորեքշաբթի օրը Թրամփը սոցիալական ցանցերում հարձակվեց Գերմանիայի կանցլերի վրա, ցնցեց Պենտագոնին՝ սպառնալով կրճատել Ամերիկայի զորքերի ներկայությունը երեք եվրոպական երկրներում և երկար հեռախոսազրույց ունեցավ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, որի ընթացքում նրանք համաձայնեցին կարճատև հրադադարի՝ առանց Ուկրաինայի հետ խորհրդակցելու։
Մեկ այլ պահի, դրանցից որևէ մեկը կարող էր ճգնաժամային հանդիպումների առիթ դառնալ եվրոպական մայրաքաղաքներում: Սակայն Եվրոպայում քչերն են զգում, որ երկինքը փլուզվում է, քանի որ, շատ առումներով, այն արդեն փլուզվել է, և մյուս առաջնորդներն արդեն սկսել են հարմարվել, այդ թվում՝ Եվրոպական պաշտպանական միության հնարավոր ձևավորման միջոցով։
«Մինչ նախագահը և նրա թիմը աշխատում են համաձայնագրի ուղղությամբ, որը կապահովի, որ Իրանը երբեք միջուկային զենք չունենա, նրանք նաև շարունակում են առաջընթաց գրանցել Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև պատերազմը դադարեցնելու համար», – հայտարարության մեջ ասել է Սպիտակ տան խոսնակ Օլիվիա Ուելսը: «Նախագահը շարունակում է լավատեսորեն տրամադրված լինել, որ ի վերջո Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև խաղաղության համաձայնագիր կկնքվի՝ անիմաստ սպանությունները դադարեցնելու համար»։
Սակայն Արևմտյան թևում Ուկրաինայի վերաբերյալ այդ ձայնը հստակորեն մերժվել է։
Պուտինի հետ Թրամփի հեռախոսազրույցից առաջ Սպիտակ տան բարձրաստիճան պաշտոնյան ասել է, որ չի հիշում, թե վերջին անգամ երբ են լսել որևէ մեկին խոսել Ռուսաստան-Ուկրաինա հակամարտության մասին։
«Իրանը անկասկած դարձել է հիմնական ուշադրության կենտրոնում», – ասել է բարձրաստիճան պաշտոնյան, որին թույլատրվել է անանուն մնալ՝ քննարկելու այն թեմաները, որոնք նրանք լիազորված չէին հրապարակավ քննարկել։
Ռուսաստանի և Ուկրաինայի հետ երկխոսության մեջ ներգրավված նախագահի երկու գլխավոր դեսպանները՝ Սթիվ Վիտկոֆը և Ջարեդ Քուշները, «հիմնականում աշխատում են Իրանի վրա», – շարունակեց պաշտոնյան, չնայած նրանք ընդունեցին, որ իրենց ռուս և ուկրաինացի գործընկերների հետ որոշակի շփումներ շարունակվել են։
Եվրոպացիների համար Թրամփի ուշադրության շեղումը և սուր քննադատությունները նոր պարզություն են հաղորդել Վաշինգտոնից ավելի մեծ ինքնավարության և անկախության հրատապ անհրաժեշտության վերաբերյալ։ Միևնույն ժամանակ, Իրանում պատերազմը բարձրացրել է Ուկրաինայի վստահությունը՝ իր սեփական զարգացող ռազմական կարողությունները լիովին պարզ դարձնելով Եվրոպայում և դրանից դուրս գտնվող դաշնակիցների համար։
«Ամեն ինչ կուտակվում է», – ասաց երկրորդ եվրոպացի պաշտոնյան։ «Իրանում պատերազմի և Հորմուզի նեղուցի ներկայիս փակման ազդեցությունը հսկայական է և բացասական Ուկրաինայի և Եվրոպայի համար։ Ամեն դեպքում, դա ամրապնդել է Եվրոպայի վճռականությունը՝ կանգնելու Ուկրաինայի կողքին»։
Մինչդեռ Իրանի պատերազմը և դրան հաջորդած էներգամատակարարման ճգնաժամը Պուտինի համար բարիք են եղել, Ուկրաինան բացել է եկամտի նոր հոսք՝ պայմանագրեր կնքելով եվրոպական և Պարսից ծոցի դաշնակիցների հետ, որոնք հուսահատորեն կարիք ունեն իր անօդաչու թռչող սարքերից պաշտպանության տեխնոլոգիայի։ «Երկրները սկսել են գիտակցել, որ իրենք Ուկրաինայի կարիքն ունեն այնքան, որքան մեզ», – ասաց եվրոպացի պաշտոնյան։ «Եվ՛ նրանց մարտական փորձը, և՛ իրենց տեխնոլոգիաները»։
Եվրամիությունը, որը ձգտում է արագացնել Ուկրաինայի անդամակցությունը որևէ ձևով, վերջապես հաստատեց Ուկրաինայի համար նախատեսված 90 միլիարդ եվրոյի վարկը՝ Հունգարիայի նախկին վարչապետ Վիկտոր Օրբանի պարտությունից հետո, ով խոչընդոտում էր դրան։ Եվ եվրոպական զենքի արտադրողները փորձում են մեծացնել արտադրական հզորությունները՝ աճող հարցերի ֆոնին, թե արդյոք ԱՄՆ-ն կմատակարարի ՆԱՏՕ-ի կողմից գնված զենքը Ուկրաինայում օգտագործելու համար PURL նախաձեռնության շրջանակներում, քանի որ Իրանի պատերազմը կրճատել է նրա պաշարները։
«ԱՄՆ-ն մեզ վստահեցրել էր, որ PURL-ի շրջանակներում արդեն վճարված զենքը կմատակարարվի», – ասաց երրորդ եվրոպացի պաշտոնյան։ «Բայց ես կասկածներ ունեմ հետագա փաթեթների վերաբերյալ՝ հաշվի առնելով ԱՄՆ-ի կարիքները»։
Նույնիսկ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, որը վերջին մեկ տարվա ընթացքում ջանասիրաբար ձգտում էր Թրամփի աջակցությանը, կարծես թե հեռանում է ԱՄՆ-ին համոզելուց, որ մնա ներգրավված, և փոխարենը մշակում է ռազմավարություն, թե ինչպես գործել առանց դրա։
Նա ավելի զգույշ է եղել ԱՄՆ-ի ապագա ներգրավվածության հարցում և այժմ հույսը դնում է Թուրքիայի վրա՝ որպես Ռուսաստանի հետ բանակցությունների հաջորդ փուլի հյուրընկալող։ Ուկրաինայում ԱՄՆ-ի ապագա աջակցության հանդեպ հավատը արագորեն նվազել է։ Կիևի միջազգային սոցիոլոգիայի ինստիտուտի կողմից անցկացված նոր ազգային հարցման համաձայն՝ երկրի միայն 40 տոկոսն է հավատում, որ ԱՄՆ-ն կտրամադրի անհրաժեշտ աջակցությունը, ինչը 17 կետով պակաս է հունվարյան հարցման համեմատ։ Եվ այն մարդկանց թիվը, ովքեր ասում են, որ վստահում են ԱՄՆ-ի կողմից ապագա անվտանգության երաշխիքներին, նույն ժամանակահատվածում նվազել է 39 տոկոսից մինչև 27 տոկոս։
Զելենսկին այս շաբաթ քննադատեց փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսին՝ այս ամսվա սկզբին Ուկրաինային ԱՄՆ-ի պաշտպանական օգնության դադարեցումը և եվրոպացիներին դրա համար վճարելը «այն բաներից մեկն է, որով ես ամենից շատ եմ հպարտանում»։
«Եթե Ջեյ Դի Վենսը հպարտանում է, որ չի օգնում մեզ, դա նշանակում է, որ նա օգնում է ռուսներին, և ես վստահ չեմ, որ դա ամրապնդում է Միացյալ Նահանգները», – Newsmax-ին տված հարցազրույցում ասել է Զելենսկին: «Ռուսաստանը թշնամին է: Նրանք միշտ թշնամիներ կլինեն Միացյալ Նահանգների հետ»:
Արտաքին հարաբերությունների խորհրդի երկարամյա նախագահ Ռիչարդ Հաասը համաձայնել է՝ հինգշաբթի օրը Substack-ում գրելով, որ «ԱՄՆ-ի՝ Ռուսաստանին թեքվելու և Ուկրաինային լքելու քաղաքականությունը «շանդա» է, ինչ-որ ամոթալի բան: Դա նաև առաջին կարգի ռազմավարական սխալ է»:
Թրամփի պաշտոնավարման առաջին տարվա մեծ մասի ընթացքում եվրոպացի առաջնորդները փորձում էին Թրամփին հանգստացնել շողոքորթություններով, ընդունելով բարձր մաքսատուրքերը և պարտավորվելով ավելացնել պաշտպանական ծախսերը: Այս ամենը դիտվում էր որպես վճարելու արժանի գին՝ նախագահին Ուկրաինայի դեմ դուրս գալուց, հետախուզական տվյալների փոխանակումը կամ զենքի գնումները դադարեցնելուց և Մոսկվայի հետ նոր երկկողմ տնտեսական համաձայնագիր փնտրելուց զերծ պահելու համար։
Սակայն Թրամփի վարչակազմի և եվրոպացի դաշնակիցների միջև տարաձայնությունները սկսում են անհաշտ թվալ: Թրամփը այս տարվա սկզբին Գրենլանդիան Դանիայից խլելու սպառնալիքներից անցել է ՆԱՏՕ-ի որոշակի դաշնակիցների վրա հարձակվելուն և նույնիսկ նրանց պատժելու ցանկությանը՝ Իրանի դեմ պատերազմին միանալուց հրաժարվելու համար, պատերազմ, որը Ուկրաինայի պատերազմը և եվրոպական անվտանգության ավելի լայն, գոյաբանական հարցը մղել է Սպիտակ տան երկրորդ պլան։
Կան այլ ազդանշաններ, որ վարչակազմի ուշադրությունը տեղափոխվում է Ուկրաինայից այն կողմ։
Ուկրաինայում ԱՄՆ դեսպանի պաշտոնակատար Ջուլի Դևիսը հայտարարել է, որ առաջիկա շաբաթներին կհեռանա իր պաշտոնից՝ նախագահի հետ ունեցած տարաձայնությունների պատճառով։ Եվ այս շաբաթ հանրապետականները ճնշում գործադրեցին պաշտպանության նախարար Փիթ Հեգսեթի վրա՝ փակ դռների հետևում կայացած ճեպազրույցի ժամանակ և հրապարակայնորեն՝ այն մասին, թե ինչու է Պենտագոնը դեռևս չի տրամադրել Ուկրաինային տրամադրված 400 միլիոն դոլարի օգնությունը, որը Կոնգրեսը հատկացրել էր ամիսներ առաջ (Հեգսեթը չորեքշաբթի օրը հայտարարեց, որ գումարը վերջապես տրամադրվում է)։
Սենատի նախկին հանրապետական առաջնորդ Միչ Մաքքոնելը Կենտուկիից քննադատեց Թրամփի վարչակազմին «Վաշինգտոն Փոստ»-ի համար գրված հոդվածում՝ կասկածի տակ դնելով ոչ միայն ֆինանսավորման համեստ չափի կասեցումը։ «Ուկրաինային անհրաժեշտը տալու հարցում տատանվելը թուլացնում է ագրեսիայից պաշտպանվելու նրա կարողությունը և խոչընդոտում դիվանագիտության հեռանկարներին», – գրել է Մաքքոնելը, ով նաև հարցրել է, թե ինչու պաշտոնյաները դեռևս չեն մեկնել Ուկրաինա՝ մարտադաշտում տեխնոլոգիաների ոլորտում նրա առաջընթացը դիտելու համար։ «Եթե մենք լուրջ ենք վերաբերվում «անօդաչու թռչող սարքերի գերիշխանությանը», ապա չպետք է հարաբերություններ ստեղծենք աշխարհի առաջատար անօդաչու թռչող սարքերի փորձագետների հետ»։
Եվրոպայում վաղեմի դաշնակիցները մտածում են նոր կոալիցիաների մասին։ ԵՄ պաշտպանության հանձնակատար Անդրիուս Կուբիլիուսը այս շաբաթ կրկին կոչ արեց ԵՄ անդամ չհանդիսացող երկրներին, ինչպիսիք են Մեծ Բրիտանիան, Նորվեգիան և Ուկրաինան, միանալ նոր Եվրոպական պաշտպանական միությանը՝ ԵՄ-ից դուրս պաշտպանական կարողություններն ավելի լավ ինտեգրելու համար, ինչը, նրա խոսքով, կհանգեցնի «Ուկրաինայի համար ամուր անվտանգության երաշխիքի՝ արդար խաղաղության հաստատումից հետո»։
Եվ ԵՄ 27 անդամ պետությունները, որոնք պատրաստվում են հանդիպել Հայաստանում 20 այլ հարևան երկրների հետ Եվրոպական քաղաքական համայնքի հովանու ներքո, առաջին անգամ հրավիրել են ոչ եվրոպացի առաջնորդի մասնակցելու՝ ոչ թե Միացյալ Նահանգների նախագահին, այլ Կանադայի վարչապետ Մարկ Քարնիին, որի Դավոսում բարձրաձայնած կոուրը նոր աշխարհաքաղաքական իրականությունը ընդունելու անհրաժեշտության մասին, հնարավոր է, արագացրել է Վաշինգտոնից կախվածությունը և խոցելիությունը նվազեցնելու ավելի լայն մայրցամաքային ջանքերը։
Թրամփի կողմից Իրանին Ուկրաինայի նկատմամբ առաջնահերթություն տալը «մղում է եվրոպացիներին ավելի շտապ պատրաստվել կոլեկտիվ անվտանգությանը՝ Միացյալ Նահանգների V հոդվածի պարտավորություններից դուրս», – ասել է Եվրասիա խմբի նախագահ Իան Բրեմմերը։
ՆԱՏՕ-ի նախկին գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենը անցյալ շաբաթ տված հարցազրույցում կոչ արեց «ուժեղ եվրոպական [պաշտպանական] հենասյան»՝ հաշվի առնելով նոր իրականությունը։
«Մանկուց ես հիացել եմ Միացյալ Նահանգներով։ Ես Միացյալ Նահանգներին համարում էի երկրի բնական առաջնորդ»։
Բաց մի թողեք
