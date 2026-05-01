Մոլդովայի անդամակցությունը Ուկրաինայի «Կամավորների կոալիցիային» մեծ լոգիստիկ օգուտներ է բերում. Լուսանկար

Քիշնևի կողմից կոալիցիային մասնակցելու հնարավորության վերաբերյալ քննարկումները շարունակվում են, ասել է պաշտոնյան։
Մոլդովան հայտարարել է Ուկրաինային աջակցելու համար Կամավորների կոալիցիային միանալու իր մտադրության մասին, փորձագետները շեշտում են, որ չնայած սահմանափակ պաշտպանական բյուջեին, երկիրը կարող է զգալի լոգիստիկ աջակցություն ցուցաբերել մասնագիտացված փորձագիտության հետ մեկտեղ։
«Մենք պատրաստ ենք նշանակալի դեր խաղալ Կամավորների կոալիցիայում», – կիրակի օրը Կիև կատարած այցի ժամանակ ասել է Մոլդովայի նախագահ Մայա Սանդուն՝ հավելելով, որ «Ուկրաինայի վերականգնումը Եվրոպայի համատեղ պատասխանատվությունն է, և Մոլդովան այն ընդունում է որպես իր սեփական պատասխանատվություն»։
Ֆրանսիայի և Մեծ Բրիտանիայի նախագահությամբ գործող կոալիցիան ներառում է մոտ 35 երկիր և ավելի քան մեկ տարի հանդիպումներ է անցկացնում՝ Ռուսաստանի հետ հրադադարի կնքման դեպքում Ուկրաինայի անվտանգության երաշխիքներ մշակելու համար։ Աշխատանքի հիմնական մասը կենտրոնացած է եղել կայուն ռազմական և քաղաքական աջակցության վրա։
Որոշ երկրներ, այդ թվում՝ երկու համանախագահները, նույնպես պատրաստակամություն են հայտնել մասնակցելու այսպես կոչված հուսադրող ուժերին, որոնք կտեղակայվեն ոչ շփման գոտիներում: Մինչդեռ, ենթադրվում է, որ մյուսները առաջարկել են օգտագործել իրենց որոշ հնարավորություններ։
Սակայն շատ բան կախված է նրանից, թե արդյոք ԱՄՆ-ն կապահովի այնպիսի աջակցություն, ինչպիսիք են հետախուզական տվյալների փոխանակումը և օդային ու հրթիռային պաշտպանությունը։
Մոլդովացի պաշտոնյան Euractiv-ին ասել է, որ Մոլդովան ներկայումս քննարկումներ է անցկացնում այն մասին, թե ինչպիսի ներդրում կարող է առաջարկել Ուկրաինային և կոալիցիային, հաստատելով, որ «դեռևս որոշում չի կայացվել»։
Ցանկացած մասնակցություն կմնա Մոլդովայի չեզոքության շրջանակներում՝ կոալիցիոն հայեցակարգին արդեն ներգրավված այլ չեզոք պետությունների հետ միասին, ընդգծել է պաշտոնյան։
Մոլդովան անմիջականորեն տուժում է ռուսական զորքերի շարունակական ներկայությունից անջատողական Մերձդնեստրի տարածաշրջանում, որը սառեցված հակամարտություն է, որը ձևավորել է նրա անվտանգության քաղաքականությունը անկախությունից ի վեր։
Մոտ 1500 ռուս զինվորներ դեռևս տեղակայված են այնտեղ՝ պաշտոնապես որպես «խաղաղապահներ» և խորհրդային դարաշրջանի զինամթերքի պահեստների պահակներ, չնայած Քիշնևի կողմից նրանց դուրսբերման վերաբերյալ բազմիցս կոչերին։
Սակայն վերլուծաբանները պնդում են, որ Մոլդովայի առավելությունը կարող է կայանալ նրա ռազմավարական դիրքում։ «Նախևառաջ, զորքերը ստիպված չեն լինի բանակցել իրենց ճանապարհը ներխուժելու կամ երկրի շուրջը շրջելու հարցում, դա արդեն մեծ առավելություն է», – ասաց Ջոն Կարլսրուդը, Նորվեգիայի միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտի հետազոտող պրոֆեսորը։
Մոլդովան կարող է նաև բազաներ տեղակայել՝ հաշվի առնելով այն կարևորությունը, որը կոալիցիան տալիս է հարևան երկրների թիկունքային ենթակառուցվածքներին, ասաց Կարլսրուդը, որը կազմում է Ուկրաինայի համար կամավորների հետևորդի կոալիցիան։
Լոգիստիկայից բացի, Մոլդովան կարող է նաև իր փորձը բերել ռուսական զորքերի հետ գործ ունենալու հարցում։ «Նրանք փորձ ունեն ռուսական զորքերի հետ իրենց երկրում», – ասաց պրոֆեսորը։
Բաց մի թողեք
