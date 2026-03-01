01/03/2026

EU – Armenia

«Ձեր ցանկալի օգնությունը հասել է»․ Նեթանյահուն Իրանի ժողովրդին ուղղված պարսկերեն ուղերձ է հրապարակել

Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն Իրանի ժողովրդին ուղղված պարսկերեն ուղերձ է հրապարակել։

Արհեստական ​​բանականության կողմից ստեղծված ուղերձով Նեթանյահուն ասել է, որ Իսրայելը շուտով կհարվածի Իրանի վարչակազմի հետ կապված «հազարավոր թիրախների»։

Նա կոչ է արել քաղաքացիներին «չբաց թողնել այս հնարավորությունը»՝ փողոց դուրս գալու և «ահաբեկչության ռեժիմը տապալելու համար»։

«Ձեր ցանկալի օգնությունը հասել է»,- նշվում է ուղերձում։

ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհուրդը արտակարգ նիստ է գումարել` Իրանի շուրջ ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ

Իրանը հարվածներ է հասցրել Իրաքյան Քուրդիստանում ամերիկյան «Ալ-Հարիր» ավիաբազային

Դոնալդ Թրամփը մեզ ներքաշել է մի պատերազմի մեջ, որը ամերիկյան ժողովուրդը չի ուզում․ ԱՄՆ նախկին փոխնախագահ

Խամենիի հետ զոհվել են նաև նրա դուստրը, թոռը․ համազգային և ընտանեկան սուգ

ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհուրդը արտակարգ նիստ է գումարել` Իրանի շուրջ ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ

Փաշինյանը խոստացավ՝ որքան գնաճ գրանցվի, այդքան թոշակը կբարձրանա

