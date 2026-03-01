«Ձեր ցանկալի օգնությունը հասել է»․ Նեթանյահուն Իրանի ժողովրդին ուղղված պարսկերեն ուղերձ է հրապարակել

Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն Իրանի ժողովրդին ուղղված պարսկերեն ուղերձ է հրապարակել։
Արհեստական բանականության կողմից ստեղծված ուղերձով Նեթանյահուն ասել է, որ Իսրայելը շուտով կհարվածի Իրանի վարչակազմի հետ կապված «հազարավոր թիրախների»։
Նա կոչ է արել քաղաքացիներին «չբաց թողնել այս հնարավորությունը»՝ փողոց դուրս գալու և «ահաբեկչության ռեժիմը տապալելու համար»։
«Ձեր ցանկալի օգնությունը հասել է»,- նշվում է ուղերձում։
Բաց մի թողեք
ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհուրդը արտակարգ նիստ է գումարել` Իրանի շուրջ ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ
Իրանը հարվածներ է հասցրել Իրաքյան Քուրդիստանում ամերիկյան «Ալ-Հարիր» ավիաբազային
Դոնալդ Թրամփը մեզ ներքաշել է մի պատերազմի մեջ, որը ամերիկյան ժողովուրդը չի ուզում․ ԱՄՆ նախկին փոխնախագահ