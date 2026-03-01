01/03/2026

EU – Armenia

ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհուրդը արտակարգ նիստ է գումարել` Իրանի շուրջ ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ

infomitk@gmail.com 01/03/2026 1 min read

ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհուրդը արտակարգ նիստ է անցկացրել ԱՄՆ-ի հարձակումից հետո Իրանի շուրջ ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ։

Ռուսաստանն ու Չինաստանը, ի թիվս այլոց, նման խնդրանքով ավելի վաղ դիմել էին։

Ռուսաստանի մշտական ​​ներկայացուցիչ Վասիլի Նեբենզյան դատապարտել է Իրանի վրա հարձակումը՝ այն անվանելով անպատասխանատու քայլ։ «Չնայած Թեհրանի դիվանագիտական ​​գործընթացին պատրաստակամությանը, նրան կրկին մեջքից հարված են հասցնում», – ասել է նա։

Նեբենզյան նշել է, որ Ռուսաստանը բազմիցս ազդանշաններ է ստացել Իսրայելի կողմից Իրանի հետ ռազմական բախման նկատմամբ հետաքրքրության բացակայության մասին։ Դիվանագետը նշել է, որ ԱՄՆ-ի և Իսրայելի ռազմական գործողությունը դիվանագիտության իսկական դավաճանություն է եղել։

Բաց մի թողեք

1 min read

«Ձեր ցանկալի օգնությունը հասել է»․ Նեթանյահուն Իրանի ժողովրդին ուղղված պարսկերեն ուղերձ է հրապարակել

01/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանը հարվածներ է հասցրել Իրաքյան Քուրդիստանում ամերիկյան «Ալ-Հարիր» ավիաբազային

01/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Դոնալդ Թրամփը մեզ ներքաշել է մի պատերազմի մեջ, որը ամերիկյան ժողովուրդը չի ուզում․ ԱՄՆ նախկին փոխնախագահ

01/03/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Խամենիի հետ զոհվել են նաև նրա դուստրը, թոռը․ համազգային և ընտանեկան սուգ

01/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհուրդը արտակարգ նիստ է գումարել` Իրանի շուրջ ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ

01/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Ձեր ցանկալի օգնությունը հասել է»․ Նեթանյահուն Իրանի ժողովրդին ուղղված պարսկերեն ուղերձ է հրապարակել

01/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանը խոստացավ՝ որքան գնաճ գրանցվի, այդքան թոշակը կբարձրանա

01/03/2026 infomitk@gmail.com