ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհուրդը արտակարգ նիստ է գումարել` Իրանի շուրջ ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ

ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհուրդը արտակարգ նիստ է անցկացրել ԱՄՆ-ի հարձակումից հետո Իրանի շուրջ ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ։
Ռուսաստանն ու Չինաստանը, ի թիվս այլոց, նման խնդրանքով ավելի վաղ դիմել էին։
Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Վասիլի Նեբենզյան դատապարտել է Իրանի վրա հարձակումը՝ այն անվանելով անպատասխանատու քայլ։ «Չնայած Թեհրանի դիվանագիտական գործընթացին պատրաստակամությանը, նրան կրկին մեջքից հարված են հասցնում», – ասել է նա։
Նեբենզյան նշել է, որ Ռուսաստանը բազմիցս ազդանշաններ է ստացել Իսրայելի կողմից Իրանի հետ ռազմական բախման նկատմամբ հետաքրքրության բացակայության մասին։ Դիվանագետը նշել է, որ ԱՄՆ-ի և Իսրայելի ռազմական գործողությունը դիվանագիտության իսկական դավաճանություն է եղել։
