Մարտի 2-ի աստղագուշակ․ Օրը ուսման մեջ հաջողություններ է խոստանում

ԽՈՅ (Aries, 21.III–20.IV)
Օրն իր հետ բերում է բազմաթիվ անակնկալներ: Հազիվ թե ձեզ հաջողվի գործել համաձայն պլանի, այնպես որ, պատրաստ եղեք հանպատրաստից որոշումներ կայացնել ։ Շրջապատը հազիվ կարողանա օգնել, բայց լավ խորհուրդներ կտա: Արժե լսել փորձառու մարդկանց: Օրը հարմար է հին կապերը վերականգնելու, հարաբերություններ հաստատելու այն մարդկանց հետ, ում հետ վերջին ժամանակներս լեզու չեք գտել:
ՑՈՒԼ (Taurus, 21.IV–21.V)
Հնարավորություն ունեք առաջընթացի հասնել գործերում, բայց դրա համար պետք է համառություն և կարգապահություն ցուցաբերեք: Որոշ Ցուլեր հույս ունեն, որ բոլոր խնդիրները կորոշվի առանց նրանց մասնակցության: Բայց դա հազիվ թե տեղի ունենա, այնպես որ, պատրաստ եղեք ավելի ծանր ջանաքերի: Ցանկալի չէ խառնվել ուրիշների գործերին, խորհուրդներ տալ նրանց, ովքեր այդ մասին չեն խնդրել: Շրջապատը այսօր շատ սուր է արձագանքում ձեր քննադատություններին և երբեմն լուրջ նեղանում: Կարևոր է որքան հնարավոր է շուտ հասկանալ իրավիճակը, այլապես հարաբերությունները կարող են փչանալ:
ԵՐԿՎՈՐՅԱԿ (Gemini, 22.V–21.VI)
Լարված օր է:Եթե ինչ-որ բան այնպես չընթանա, ինչպես դուք եք ցանկանում, կսկսեք շատ սուր արձագանքել, կարող եք զայրանալ բոլորի վրա: Հաճախ ձեզ սխալ են հասկանում մարդիկ, ում հետ նախկինում հեշտ եք լեզու գտել: Դուք ցանկանում եք արագացնել իրադարձությունների ընթացքը, բայց դա միշտ չէ, որ հնարավոր է: Հիշեք, եթե դուք սպասեք բարենպաստ պահի, ձեր առջև դրված նպատակներին հասնելը շատ ավելի հեշտ կլինի: Մինչ այդ ավելի լավ է ավելորդ ուշադրություն չգրավել, ոչ մի օգուտ դրանից չի լինի ։ Ցանկալի չէ քննարկել հարցեր, որոնք վերաբերում են հեռավոր ապագային:
ԽԵՑԳԵՏԻՆ (Cancer, 22.VI–22.VII)
Բոլոր կարևոր հարցերում հույսը դրեք սեփական ուժերի վրա։ Դիմել որևէ մեկին օգնության համար այսօր, ցավոք, գրեթե անիմաստ է։ Չեն բացառվում են զգալի ծախսերը, որոնցից դուք կարող եք խուսափել, եթե ուշադիր լինեք: Մարդաշատ հավաքներում փորձեք ավելորդ ուշադրություն չգրավել։ Հարմար է, որպեսզի կիսվեք գաղափարներով, ծանոթություն հաստատեք կամ փնտրեք համախոհներ:
ԱՌՅՈՒԾ (Leo, 23.VII–23.VIII)
Հանգիստ օր է: Հնարավորություն ունեք հաճելի ժամանակ անցկացնել, վերականգնել ուժերը, զբաղվել ինչ-որ հետաքրքիր, բայց չհոգնեցնող գործով: Որոշ Առյուծների կհաջողվի ավարտին հասցնել նախագծերը, որոնց շատ ուժ է տրվել կամ լուծել հարցերը, որոնք անհանգստացնում են և՛ հենց նշանի ներկայացուցիչներին, և՛ նրանց հարազատներին: Իրնեց մասին կարող են հիշեցնել հին ծանոթները: Հնարավորություն կունենաք վերականգնել վաղեմի գործնական կամ ընկերական կապերը: Չի բացառվում ռոմանտիկ հարաբերությունների վերածնունդ, որոնք նախկինում կարևոր են եղել ձեզ համար: Սակայն այստեղ հարկ է մտածել, թե արդյոք պետք է նրանց երկրորդ հնարավորություն տալ: Վտանգ կա, որ բոլոր խնդիրները շուտով կվերադառնան:
ԿՈՒՅՍ (Virgo, 24.VIII–23.IX)
Դուք լրջորեն եք մոտենում ցանկացած հարցի, ուստի հաջողության հասնելու հավանականությունը բարձր է: Սակայն չպետք է գերագնահատել սեփական ուժերը և վերցնել ձեր վրա չափազանց մեծ պատասխանատվություն։ Ավելորդ ծանրաբեռնվածությունը կարող է հանգեցնել առողջական խնդիրների: Պետք է հրաժարվել ցանկացած ավելորդություններից, քանի որ հիմա դրանք կարող են զգալի վնաս հասցնել օրգանիզմին: Եթե ձեզ օգնություն կամ խորհուրդներ են անհրաժեշտ, դիմեք ձեզնից մեծերին: Սեփական գիտելիքներն ու փորձը հաճախ չի բավականացնում, որպեսզի կողմնորոշվեք բարդ իրավիճակում և արագ ու ճիշտ որոշումներ կայացնեք:
ԿՇԵՌՔ (Libra, 24.IX–23.X)
Փորձեք հանգստություն պահպանել և փիլիսոփայորեն մոտենալ ամենին, ինչ տեղի է ունենում: Կորցնելով հոգեկան հավասարակշռությունը, թեկուզ կարճ ժամանակով, դուք ռիսկի եք դիմում թույլ տալ սխալներ, որոնք դժվար կլինի շտկելը ։ Շատ Կշեռքներ պարզապես չեն ուզում ուշադրություն դարձնել մանրուքներին: Գնահատելով իրավիճակը, նշանի որոշ ներկայացուցիչներ ընդունում են այնպիսի որոշումներ, որոնց մասին ավելի ուշ կխղճան: Հաճախ նեղանում եք մանրունքներից:Լավ կլինի, եթե ձեր կողքին լինեն հին ընկերները: Նրանք ձեր տրամադրությունը բարձրացնելու միջոց կգտնեն: Հավանական են հաճելի անակնկալներ:
ԿԱՐԻՃ (Scorpius, 24.X–22.XI)
Օրը համեմատաբար հանգիստ է։ Այն հարմար է սկսած գործը ավարտին հասցնելու, ինչպես նաև վաղեմի պլանները իրականացնելու համար: Հավանական են լավ նորություններ, որոնք վերաբերում են ձեր հարազատներին: Կարիճ-ծնողները կարող են հպարտանալ իրենց երեխաների հաջողություններով: Դժվարություններ կարող են առաջանալ միայն օրվա երկրորդ կեսին: Այդ ժամանակ դուք սովորականից զգայուն եք: Մանր, աննշան անախորժությունները կարող են սարսափելի թվալ: Լավ կլինի, եթե ձեր կողքին լինի մարդ, ով կօգնի այլ կերպ նայել շատ բաների:
ԱՂԵՂՆԱՎՈՐ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)
Առավոտյան զգույշ եղեք: Այդ ժամանակ հեշտ է սխալներ թույլ տալ: Ցանկալի չէ փոխել ծրագրերը, հատկապես եթե դրանք կապված են այլ մարդկանց հետ: Փորձեք կատարել խոստումները, որոնք տվել եք նախկինում: Պետք չէ գնումներ կատարել: Վտանգ կա,որ ավելորդ ծախսեր կանեք: Ավելի ուշ իրավիճակը կփոխվի դեպի լավը: Ընկերների օգնությամբ կարող եք հաջողության հասնել կարևոր գործում: Հավանական են հաճելի անակնկալները, անսպասելի նվերները, ուշադրության նշանները, որոնք ձեզ շատ կուրախացնեն ։ Չեն բացառվում նաև առաջարկությունները, որոնք ձեզ միանգամից կհետաքրքրեն:
ԱՅԾԵՂՋՅՈՒՐ (Capricornus, 22.XII-20.I)
Ամեն ինչ չէ հեշտ տրվում, սակայն դուք լավատեսորեն եք տրամադրված: Հենց դրա շնորհիվ է, որ հաջողվում է հաղթահարել բազմաթիվ գործեր: Հավանական են անսպասելի, բայց շատ գայթակղիչ առաջարկները: Հնարավորություն կունենաք լինել ինչ-որ հետաքրքիր վայրերում: Օրվա երկրորդ կեսին դուք կկարողանաք լուծել կարևոր գույքային և ֆինանսական հարցերը: Գործնական ինտուիցիան այդ ժամանակ շատ սուր է: Հնարավոր են փոքրիկ տարաձայնություններ մտերիմների հետ: Ոչ միշտ է շրջապատը հասկանում ձեզ: Բավարար ժամանակ է պետք, որպեսզի հանգիստ խոսեք ու ամեն ինչ պարզեք:
ՋՐՀՈՍ (Aquarius, 21.I–19.II)
Օրվա առաջին կեսը հարմր չէ կարևոր գործերով զբաղվելու,ինչպես նաև լուրջ հարցեր քննարկելու համար:: Պետք է հետևողական լինեք շփման մեջ: Ինչ-որ մեկը կարող է փորձել մոլորեցնել ձեզ կամ օգտվել ձեր բարությունից: Չի բացառվում,որ տարաձայնություններ կունենաք ավագ ազգականների հետ կամ լուրջ ընտանեկան կոնֆլիկտներ: Ավելի ուշ հնարավորություն կունենաք իրագործել հին գաղափարը, ավարտին հասցնել վաղուց սկսած գործը: Դուք ստեղծագործաբար եք մոտենում գործերին և կարող եք հասնել նույնիսկ ավելի լավ արդյունքի, քան ակնկալվում եք:
ՁԿՆԵՐ (Pisces, 20.II–20.III)
Չի բացառվում,որ խնդիրներ կառաջանան, բայց հազիվ թե դրանք լուրջ բնույթ կրեն։ Չնայած դժվարություններին, դուք պահպանում եք լավատեսությունը, չեք հրաժարվում սեփական գաղափարներից ։ Ձեզ հետ հաճելի և հետաքրքիր է գործ ունենալը։ Անշուշտ, կգտնվեն մարդիկ, ովքեր կցանկանան օգնել ձեզ իրականացնել ձեր ծրագիրը: Հնարավոր է ընկերական կամ ռոմանտիկ հարաբերությունների սկիզբ: Մի վախեցեք նախաձեռնություն ցուցաբերել: Ձեզ կաջակցեն և՛ նրանք, ովքեր ձեզ լավ գիտեն և՛ նրանք, ովքեր ձեզ առաջին անգամ են տեսնում: Օրը ուսման մեջ հաջողություններ է խոստանում:
