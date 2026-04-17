Կիպրոսը հույս ունի, որ ԵՄ գագաթնաժողովը կարող է անել այն, ինչ ճանապարհորդական գովազդները չեն կարող. վերադարձնել զբոսաշրջիկներին

Կիպրոսը նոր առաջարկ ունի նյարդային հանգստացողների համար. եթե այն բավականաչափ անվտանգ է ԵՄ 27 առաջնորդների համար, ապա անկասկած բավականաչափ անվտանգ է նաև ձեր լողափնյա հանգստի համար։
Միջերկրածովյան կղզին հույս ունի, որ Եվրոպայի քաղաքական ծանրքաշայինների առաջիկա հավաքը ոչ միայն կլցնի ավտոշարասյուները և ճեպազրույցների սենյակները, այլև կարող է օգնել փրկել զբոսաշրջության ոլորտը, որը խիստ տուժել է իր շեմին պատերազմից։
Կիպրոսը գտնվում է Իրանից ընդամենը 1200 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Մարտի սկզբին՝ ԱՄՆ-ի և Իսրայելի կողմից հակամարտության սկսվելուց մի քանի օր անց, Shahed անօդաչու թռչող սարքը հարվածեց կղզում գտնվող բրիտանական ռազմածովային բազային, ինչը հանգեցրեց ուղևորությունների չեղարկման ալիքի, քանի որ օտարերկրյա կառավարությունները զգուշացնում էին ճանապարհորդներին հեռու մնալ։
Այժմ Նիկոսիան փորձում է առաջ շարժվել։ Որպես ԵՄ Խորհրդի նախագահության կրող՝ Կիպրոսը այս ամսվա վերջին երկու օրվա ընթացքում կհյուրընկալի ԵՄ բոլոր 27 առաջնորդներին՝ նախ ապրիլի 23-ին Այիա Նապա հանգստավայրում, ապա ապրիլի 24-ին մայրաքաղաք Նիկոսիայում։
Կիպրոսի համար գագաթնաժողովը ավելին է, քան պարզապես դիվանագիտական հանդիպում։ Այն նաև հսկայական, բարձր մակարդակի վստահության արշավ է։
«Առաջին հերթին, սա վստահության քվե է Կիպրոսի Հանրապետությանը», – ասել է Կիպրոսի զբոսաշրջության հարցերով նախարար Կոստաս Կումիսը։ «Նման կարևոր միջոցառման կազմակերպումը Կիպրոսում… անկասկած կարող է ավելի բարձր տարածել այն ուղերձը, որ անվտանգությունը գերակա խնդիր է»։
Հույսը պարզ է. գագաթնաժողովը, որը սովորաբար կապված է անվտանգության պատնեշների, անքնության պատճառով օգնականների և երկկողմ դրամայի հետ, կարող է նաև օգնել Կիպրոսը ներկայացնել որպես բաց, հանգիստ և դեռևս գործող։
Առաջնորդներն իրենք, հավանաբար, քաղաքականության փաստաթղթերը չեն փոխանակի լողավազանի шезлонгиով։ Սակայն Կիպրոսի զբոսաշրջության արդյունաբերության ասոցիացիայի՝ ACTTA-ի խոսնակ Անտոնիս Օրթոդոքսուն ասել է, որ տեսանկյունը կարևոր է։
«Հուսով եմ՝ այս [գագաթնաժողովը] կդառնա մարդկանց մոտ Կիպրոսի անվտանգության նկատմամբ ավելի մեծ վստահության սկիզբը», – ասաց նա: «Եթե դուք գալիս եք Կիպրոս, կտեսնեք, որ կղզուց վախենալու բան չկա»։
Կա նաև անմիջական տնտեսական խթանման ոչ այնքան փոքր հարցը: Զբոսաշրջությունը կազմում է Կիպրոսի տնտեսության մոտ 15 տոկոսը, և Բրյուսելի փոքր ներխուժումն ունի իր առավելությունները. հարյուրավոր հյուրանոցային համարներ են ամրագրված, ռեստորանները՝ լեփ-լեցուն, բարերը՝ լեփ-լեցուն, և պաշտոնյաների, անվտանգության աշխատակիցների և լրագրողների մի փոքր բանակ, որոնք բոլորն էլ կարիք ունեն քնելու, ուտելու և փաստաթղթերը գրանցելու:
«ԵՄ-ի հետ աշխատող շատ մարդիկ կգան», – ասաց Օրթոդոքսուն: «Այնպես որ, դա որոշակի գումար կբերի»:
Գագաթնաժողովը մասամբ նախատեսված էր նաև որպես Կիպրոսին աջակցության ակնհայտ դրսևորում, այն բանից հետո, երբ կղզում ԵՄ մի քանի կարևոր հանդիպումներ հետաձգվեցին Իրանի պատերազմի առաջին փուլում, ասաց ԵՄ պաշտոնյան:
Վնասները միայն հոգեբանական չեն եղել: Ավիատոմսերի գները կտրուկ աճել են վառելիքի գների աճի հետ մեկտեղ, Բրյուսելից որոշ երկկողմանի տոմսեր գերազանցել են 1000 եվրոն՝ ցավալի հարված կղզու համար, որը կախված է ավիահաղորդակցությունից՝ Եվրոպայի մնացած մասի հետ կապը պահպանելու համար:
Կիպրոսի մի պաշտոնյա ասել է, որ կառավարությունը, որը Խորհրդում իր նախագահության ընթացքում կազմակերպել էր Բրյուսել հատուկ չվերթներ, պլանավորում էր ավելի շատ տոմսեր ամրագրել, բայց պատերազմի պատճառով ստիպված էր կրճատել այդ ծրագրերը: Երկրորդ պաշտոնյան գները որակել է որպես աղետ Կիպրոսի համար։
Նույնիսկ եթե գագաթնաժողովը օգնի վերականգնել վստահությունը, պաշտոնյաները պատրանք չունեն, որ ԵՄ-ում մեկ մեծ լուսանկարահանումը լիովին կվերացնի վնասը։
«Անկասկած, անցյալ տարվա ռեկորդային ցուցանիշները չեն հասնի», – ասել է Կումիսը: «Մարտ ամիսը ազդվել է, ապրիլ ամիսը նույնպես ազդվել է»։
