Փարիզի դատարանը բանտարկեց Ելիսեյան պալատի նախկին արծաթե իրերի պահապանին՝ ճենապակյա իրերի գողության համար

Նախագահական սպասքի նախկին սպասքի պահապանը մեղավոր ճանաչվեց իրերը գողանալու, նրա գործընկերը՝ դրանք առցանց վաճառելուն օգնելու, իսկ Լուվրի աշխատակցին՝ իրերից մի քանիսը գնելու համար։
Փարիզի դատարանը հինգշաբթի օրը Ֆրանսիայի նախագահական պալատի նախկին արծաթե իրերի պահապանին դատապարտեց երկու տարվա ազատազրկման՝ 2023-2025 թվականներին հարյուր հազարավոր եվրո արժողությամբ շքեղ իրեր գողանալու համար։
Դատարանը որոշեց, որ Թոմաս Մ.-ն մեկ տարի ժամկետով պարտավորվել է կրել էլեկտրոնային պիտակ, երկրորդ տարին՝ պայմանականորեն, բացառիկ սպասք և այլ իրեր գողանալու համար, որոնք արժեն գրեթե 400,000 եվրո։
Նա նաև տուգանվել է 10,000 եվրոյով և արգելվել է աշխատել նմանատիպ պաշտոնում և այլևս երբեք չմտնել աճուրդի տուն։
Նրա գործընկեր Դամիեն Գ.-ն նույնպես դատապարտվել է երկու տարվա ազատազրկման։ Նա պարտավորվել է ութ ամիս ժամկետով կրել էլեկտրոնային պիտակ, իսկ մնացած 16 ամիսը՝ պայմանականորեն։
Զույգը գողացված իրերի մեծ մասը վաճառել է Vinted բիզնես հաշվի և Facebook-ի միջոցով և ասել է, որ նրանք գրպանել են մոտ 15,000 եվրո շահույթ։
Երրորդ տղամարդը՝ Գիսլեն Մ.-ն, որը գնել էր գրեթե 80 իր, դատապարտվել է մեկ տարվա պայմանական ազատազրկման։
Դեպքը բացահայտվել է անցյալ տարի, երբ Սևրի ազգային ճենապակյա արտադրող ընկերությունը, որը արտադրում է նախագահական պալատի համար արժեքավոր ափսեներից շատերը, տեսել է իրերի մի մասը աճուրդի կայքերում։
Հետաքննությունները արագորեն կենտրոնացել են Թոմաս Մ.-ի վրա, որը 2020 թվականից ի վեր Ելիսեյան պալատի արծաթեղենի բաժնի պայմանագրային աշխատող է և միակ աշխատակիցը, որն անմիջական մուտք ունի պահեստի բանալիներին։
Արտադրողի խոսքով՝ իրերի գնահատված արժեքը կազմել է 377,370 եվրո, որը պաշտպանության կողմը որակել է որպես «աբսուրդային»։
Փետրվարին կայացած դատավարության ժամանակ նախկին հյուրանոցի վարիչը հայտարարել է, որ գողացել է իրերը դրանց գեղեցկության համար, բայց որոշել է վաճառել դրանք՝ մեծ պարտքերը մարելու համար։
