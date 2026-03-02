Իրանը հարվածել է Նեթանյահուի գրասենյակին, նա է հրամաններ տալիս Թրամփին. Ջեֆրի Սաքս

Իրանն այսօր առավոտյան հարվածներ է հասցրել Նեթանյահուի գրասենյակին և Իսրայելի ռազմաօդային ուժերի հրամանատարական շտաբին։
Բարձրաստիճան պաշտոնյաների ճակատագիրը մնում է անհայտ:
Այս մասին հայտնել է ԻՀՊԿ-ն։
Իրանի վրա հարձակմամբ ԱՄՆ-ն փորձում է պահպանել իր համաշխարհային առաջնորդությունը, NDTV-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է Կոլումբիայի համալսարանի պրոֆեսոր, քաղաքագետ և էկոնոմիստ Ջեֆրի Սաքսը:
«Սա ԱՄՆ-ի փորձն է՝ շարունակելու կամ պահպանելու իր համաշխարհային գերիշխանությունը։ Սա Մերձավոր Արևելքի վերահսկողության համար պատերազմ է, սա Մերձավոր Արևելքի նավթի վերահսկողության համար պատերազմ է։ Սա բոլորովին էլ այն չէ, ինչ Դոնալդ Թրամփն ասել է Իրանի դեմ ռազմական գործողություններ սկսելու պատճառների մասին՝ դա պարզապես կայսերական սուտ է։ Սա կայսերական պատերազմ է, սա շատ դաժան պատերազմ է, և, հավանաբար, Երրորդ համաշխարհային պատերազմի սկիզբը, պետք է ասեմ։ Հուսով եմ՝ սա միջուկային պատերազմի մեկնարկ չէ, բայց կարծում եմ՝ սա համաշխարհային պատերազմ է, սա համաշխարհային գերիշխանության համար պատերազմ է»,-ասաց Սաքսը:
Կոլումբիայի համալսարանի պրոֆեսորը վստահ է, որ այս պատերազմը վնասելու է Հնդկաստանին և բնականաբար Չինաստանին: «Ասիան այս պատերազմում ամենաշատ կորցնողն է, պարտվողն է և սա ամբողջությամբ հանցավոր գործողություն է»,-հավելեց Սաքսը:
Ինչ վերաբերվում է Իսրայելի ու ԱՄՆ-ի հայտարարությանը, թե իրենց նպատակը Իրանին բանակցությունների սեղանի շուրջ վերադարձնելն է, ապա այդ հայտարարությունն առնվազն անհասկանալի է, որովհետև Իրանը բանակցությունների մեջ էր ԱՄՆ-ի հետ, և հենց Թրամփն էր, որ խախտեց համաձայնությունը ու ստեղծեց այս իրավիճակը, կարծում է Սաքսը:
«ԱՄՆ-ն աշխարհի ամենաբռնի երկիրն է աշխարհում, և սրա հետևում ոչ միայն Թրամփն է, սա ԿՀՎ-ի երկարաժամկետ ծրագիրն է, որը շատ վտանգավոր է , և սա ԱՄՆ-ի Մերձավոր ԱՐևելքի վերահսկողության, ԱՄՆ-ի համաշխարհային գերիշխանության մասին է»,- շեշտում է պրոֆեսրոը:
Ինչ վերաբերում է Նեթանյահուի և Թրամփի միջև նախօրեին տեղի ունեցած հեռախոսազրույցին, թե ինչ կարող էին նրանք քննարկել, Սաքսն ասել է․«Թրամփը լսել է Նեթանյահուի հրամանները՝ ամեն ինչ շատ պարզ է և Նեթանյահուն եկավ անցած շաբաթ ու հրահանգեց պատերազմ սկսել, ու պատերազմը սկսվեց: Միացյալ Նահանգներն այս պատերազմում առաջնորդող ուժը չէ… Միացյալ Նահանգների հասարակությունը կտրուկ դեմ է այս պատերազմին, բայց ամերիկյան հասարակությունը հնարավորություն չունի ազդել այս գործընթացների վրա: Մենք սահմանադրական պետություն չենք, մենք ռազմական պետություն ենք, որտեղ Թրամփն ունի իշխանություն»,- հայտարարել է Սաքսը:
