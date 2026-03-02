02/03/2026

EU – Armenia

Մահացել է Խամենեիի կինը. Նա վիրավորվել էր հարվածից. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 02/03/2026 1 min read

Իրանի հանգուցյալ Գերագույն առաջնորդ այաթոլլա Ալի Խամենեիի կինը մահացել է ամերիկա-իսրայելական հարձակման հետևանքով ստացած վնասվածքներից և նահատակվել է։ Այս մասին հայտնում է Press TV-ն։

Հիշեցնենք, որ ԱՄՆ-ը և Իսրայելը փետրվարի 28-ից հարձակվում են Իրանի տարածքի վրա, ինչը հանգեցրել է ավերածությունների և մարդկային զոհերի։

Ի պատասխան՝ Իրանը հրթիռային հարվածներ է հասցնում Իսրայելին և տարածաշրջանում ԱՄՆ ռազմական բազաներին: Հարձակման ընթացքում սպանվել են նաև Իրանի Գերագույն առաջնորդ այաթոլլա Ալի Սեյեդ Խամենեին և երկրի այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ:

Մարտի 2-ին Իսրայելի դեմ պատերազմի մեջ է մտել նաև «Հեզբոլլահ» շարժումը: Իսրայելը հայտնել է շարժման դեմ հարձակողական գործողության մեկնարկի մասին:

Բաց մի թողեք

1 min read

Եվրոպան անակնկալի է եկել Թրամփի որոշումից

02/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվ այլ լուրեր․ Իրանը 48 ժամվա ընթացքում հարձակվել է 60 ռազմավարական օբյեկտի վրա

02/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մեծ Բրիտանիան թույլ է տվել ԱՄՆ-ին օգտագործել իր բազաները՝ Իրանի օբյեկտներին hարվածելու համար. Սթարմեր

02/03/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Մարտի 3-ի աստղագուշակ․ Ժամանակ անցկացրեք ձեզ իսկապես հասկացող, աջակցող և ուրախացնող մարդկանց հետ

02/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մահացել է Խամենեիի կինը. Նա վիրավորվել էր հարվածից. Լուսանկար

02/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրոպան անակնկալի է եկել Թրամփի որոշումից

02/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ով է կաշառք վերցնելու մեղադրանքով կալանավորված ՊՆ պաշտոնյան

02/03/2026 infomitk@gmail.com