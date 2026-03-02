Մահացել է Խամենեիի կինը. Նա վիրավորվել էր հարվածից. Լուսանկար

Իրանի հանգուցյալ Գերագույն առաջնորդ այաթոլլա Ալի Խամենեիի կինը մահացել է ամերիկա-իսրայելական հարձակման հետևանքով ստացած վնասվածքներից և նահատակվել է։ Այս մասին հայտնում է Press TV-ն։
Հիշեցնենք, որ ԱՄՆ-ը և Իսրայելը փետրվարի 28-ից հարձակվում են Իրանի տարածքի վրա, ինչը հանգեցրել է ավերածությունների և մարդկային զոհերի։
Ի պատասխան՝ Իրանը հրթիռային հարվածներ է հասցնում Իսրայելին և տարածաշրջանում ԱՄՆ ռազմական բազաներին: Հարձակման ընթացքում սպանվել են նաև Իրանի Գերագույն առաջնորդ այաթոլլա Ալի Սեյեդ Խամենեին և երկրի այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ:
Մարտի 2-ին Իսրայելի դեմ պատերազմի մեջ է մտել նաև «Հեզբոլլահ» շարժումը: Իսրայելը հայտնել է շարժման դեմ հարձակողական գործողության մեկնարկի մասին:
Բաց մի թողեք
Եվրոպան անակնկալի է եկել Թրամփի որոշումից
Եվ այլ լուրեր․ Իրանը 48 ժամվա ընթացքում հարձակվել է 60 ռազմավարական օբյեկտի վրա
Մեծ Բրիտանիան թույլ է տվել ԱՄՆ-ին օգտագործել իր բազաները՝ Իրանի օբյեկտներին hարվածելու համար. Սթարմեր