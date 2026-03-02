Եվրոպան անակնկալի է եկել Թրամփի որոշումից

Եվրոպական երկրները անակնկալի են եկել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի՝ Իրանին հարվածելու որոշումից, սակայն աստիճանաբար ուշքի են եկել եւ ներքաշվել Մերձավոր Արեւելյան նոր էսկալացիայի մեջ։
Այս մասին հայտնում է Financial Times պարբերականը։ Ընդ որում, պահպանվում են Եվրոպայի եւ Միացյալ Նահանգների միջեւ՝ Թրամփի գործողությունների նպատակահարմարության հետ կապված տարաձայնությունները։
Հիշեցնենք, որ Իսրայելն ու Միացյալ Նահանգները շաբաթ օրվանից սկսել են հարվածել իրանական օբյեկտներին՝ ներառյալ նաեւ մայրաքաղաք Թեհրանում։ Կան զոհեր եւ վիրավորներ։ Հարվածները սկսել են հասցվել, չնայած նրան, որ միջուկային ծրագրի օրակարգով բանակցությունները շարունակական են եղել եւ վերջին ռաունդը բանակցային եղել է փետրվարի 26-ին։
