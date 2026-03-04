Իրանը Եվրոպային ասում է. ԱՄՆ-ին և Իսրայելին օգնելը նշանակում է ներգրավվել պատերազմի մեջ

Թեհրանը մերժել է այն գաղափարը, որ Եվրոպայի մասնակցությունը իր տարածքում հարվածներին կարող է համարվել «պաշտպանական»։
Իրանի նախազգուշացումը հնչում է այն ժամանակ, երբ եվրոպական կառավարությունները փորձում են սահմանել իրենց դերը Մերձավոր Արևելքի սրվող հակամարտության մեջ։
Իրանը զգուշացրել է եվրոպական երկրներին, որ եթե նրանք միանան ԱՄՆ-ի և Իսրայելի հարձակումներին իր տարածքում, Թեհրանը նրանց կհամարի Մերձավոր Արևելքում ընթացող պատերազմի մեջ մտնող։
Մերժելով Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քեյր Սթարմերի նման առաջնորդների ձևակերպումները, ով իրանական հրթիռային կայանքների ռմբակոծումը «պաշտպանական» գործողություն է անվանել, Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Էսմայիլ Բաղային երեքշաբթի օրը հայտարարել է, որ Իրանի դեմ ԱՄՆ-Իսրայելական արշավին միանալը կհամարվի «պատերազմի ակտ»։
«Պաշտպանականը հարձակողականի հոմանիշն է։ Արդյո՞ք դա իմաստ ունի։ Արդյո՞ք նրանք ցանկանում են զրկել Իրանին ագրեսորների դեմ պայքարելու իր կարողությունից և կարողությունից»։ Նա հարցրեց՝ անգլերեն խոսելով։ «Ափսոս կլինի, եթե այս երկրները կողմ անցնեն ագրեսորներին։ Նրանք արդեն բավականաչափ բան են արել Իրանի դեմ»։
Իրանի նախազգուշացումը հնչում է այն ժամանակ, երբ եվրոպական կառավարությունները փորձում են որոշել իրենց դերը Մերձավոր Արևելքի սրվող հակամարտության մեջ՝ կշռադատելով ԱՄՆ-ի ռազմական աջակցության խնդրանքները պատերազմի մեջ ուղղակիորեն ներքաշվելու վախի դեմ։
Իրանի պատասխան հարձակումները հարվածել են եվրոպական զինվորների տեղակայման վայրերում տեղակայված ռազմաբազաներին, իսկ Ֆրանսիան երկուշաբթի օրը հայտարարեց, որ կուժեղացնի իր ռազմական ներկայությունը Մերձավոր Արևելքում։ Պարսից ծոցի երկրների քաղաքացիական շենքերի և ենթակառուցվածքների դեմ Իրանի հարձակումները նույնպես վախեցրել են իշխանություններին, և շատ եվրոպական երկրներ շտապում են կազմակերպել իրենց քաղաքացիների համար արտագնա ուղևորությունները։
Կիրակի օրը Ֆրանսիայի, Գերմանիայի և Մեծ Բրիտանիայի առաջնորդները հայտարարեցին, որ կձեռնարկեն քայլեր, այդ թվում՝ «հնարավոր է՝ անհրաժեշտ և համաչափ պաշտպանական գործողություններ ձեռնարկելու հնարավորություն ընձեռելով՝ Իրանի հրթիռներ և անօդաչու սարքեր դրանց աղբյուրի վրա արձակելու կարողությունը ոչնչացնելու համար»։
Երեք երկրների կողմից ձևակերպումը կարող է տարբեր կերպ մեկնաբանվել, երկուշաբթի օրը հայտարարեց Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի խոսնակը։
Օրինակ՝ Սթարմերը կիրակի օրը հայտարարեց, որ թույլ կտա ԱՄՆ-ին օգտագործել բրիտանական բազաները Իրանի վրա հարձակումներ իրականացնելու համար, եթե դրանք ծառայեն «այդ կոնկրետ և սահմանափակ պաշտպանական նպատակին»՝ հարվածել Իրանի հրթիռային հնարավորություններին։
Հստակ չէ, թե արդյոք նման օգնությունը համապատասխանում է Իրանի կողմից պատերազմին մասնակցելու շեմին։ Սթարմերի հայտարարությունից կարճ ժամանակ անց անօդաչու թռչող սարքի հարվածը հասցվեց Կիպրոսի Ակրոտիրիի բրիտանական ռազմական օբյեկտին։
Կիպրոսը ԵՄ անդամ երկիրն է, որը ամենամոտ է Իրանին և ամեն ինչ արել է ընդգծելու համար, որ այն հակամարտության մաս չէ։ Նիկոսիան մեղադրեց Մեծ Բրիտանիային Սթարմերի հայտարարության ձևակերպման համար, իսկ Հունաստանն ու Ֆրանսիան հետագայում ռազմական միջոցներ ուղարկեցին Կիպրոս՝ կղզին հետագա օդային հարձակումներից պաշտպանելու համար։
«Խնդրված օգնությունը անհրաժեշտ օգնություն է», – երեքշաբթի օրը հայտարարեց Կիպրոսի կառավարության խոսնակ Կոնստանտինոս Լետիմբիոտիսը։ «Դրանք ոչ մի դեպքում միջոցներ չեն, որոնք ցույց են տալիս Կիպրոսի մասնակցությունը որևէ ռազմական գործողության… մենք անընդհատ կրկնում ենք սա, և այսօր էլ կկրկնենք»։
Կիպրոսում Իրանի դեսպանատունը նույնպես փորձել է հավաստիացնել Նիկոսիային, որ երկկողմ հարաբերությունները մնում են ամուր և չեն ազդվել տարածաշրջանային հակամարտության սրումից՝ պնդելով, որ Թեհրանը երբեք ագրեսիա չի նախաձեռնել, հաղորդում են տեղական լրատվամիջոցները։
