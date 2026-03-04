Բրյուսելը հայտարարում է, որ իր «Արտադրված է Եվրոպայում» օրենքը ինչու պատրաստ չէ

Հեղինակությունը վտանգված լինելով՝ Եվրոպական հանձնաժողովը որոշել է ներկայացնել կանաչ արդյունաբերության մասին օրինագիծ, որը դեռևս պատրաստ չէ, այլ ոչ թե բախվել մեկ այլ ամոթալի ուշացման։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Գնեք եվրոպական։ Գնեք կանաչ։
ԵՄ արդյունաբերության ղեկավար Ստեֆան Սեժուրնեն չորեքշաբթի օրը ներկայացրել է երկար սպասված գլխավոր ծրագիրը՝ խթանելու արդյունաբերական ապաածխածնացումը և ավանդական արտադրությունը՝ այդպիսով փրկելով իր սեփական հեղինակությունը։
Իր գործընկեր հանձնակատարների, երկրների մայրաքաղաքների և դաշինքի առևտրային գործընկերների բացասական արձագանքը ստիպել է Սեժուրնեին նախապես չեղարկել «Արդյունաբերական արագացուցիչի մասին» օրենքը (IAA), որը նրա ստորագրության քաղաքական նախաձեռնությունն է՝ Եվրոպայի մտահոգիչ և թվացյալ անխուսափելի արդյունաբերական անկումը շրջելու համար։
Օրենքը մեկ տարի առաջ հրապարակված «Մաքուր արդյունաբերական գործարքի» կենտրոնական մասն է, որտեղ ֆրանսիացի հանձնակատարը պաշտպանում է նոր, ավելի միջամտողական եվրոպական արդյունաբերական քաղաքականություն՝ Չինաստանի առաջադեմ արտադրության և մաքուր տեխնոլոգիաների գերիշխանության սպառնալիքին պատասխանելու համար։
Մեկ տարի անց IAA-ն երեք անգամ հետաձգվեց և բազմիցս վերանայվեց։ Այն բախվեց ԵՄ գործադիր մարմնի՝ մասնավորապես նրա հզոր առևտրային գերատեսչության և Գերմանիայի գլխավորած երկրների կողմից, որոնք ցանկանում են ավելի քիչ, ոչ թե ավելի շատ կարգավորում։ Պաշտոնական հայտարարության նախօրեին 100 էջանոց տեքստը ենթարկվեց ևս 44 վերջին րոպեի փոփոխության, ըստ հանձնաժողովի մեկ պաշտոնյայի։
Դրա հիմքում ընկած է «Արտադրված է Եվրոպայում» դրույթը, որը կփորձի պետական միջոցները, որոնք հիմնականում ծախսվում են գնումների գործարքների միջոցով, ուղղորդել ԵՄ-ում գործող ընկերություններին։ Այնուամենայնիվ, պարզ չէ, թե արդյոք Մեծ Բրիտանիայի կամ Շվեյցարիայի նման երրորդ երկրները կապահովեն այսպես կոչված վստահելի գործընկերների կարգավիճակը օրենքի համաձայն։
«Տեղի ունեցած դիմադրությունների մեծ մասը իրականում գալիս է Առևտրի գլխավոր վարչությունից», – ասաց Սառա Մատյոն, բելգիացի կանաչների պատգամավոր, որը Եվրոպական խորհրդարանի արդյունաբերական հանձնաժողովի անդամ է։ «Նրանց իրականում դուր չի գալիս «Արտադրված է Եվրոպայում» մոտեցումը և շատ են վախենում առևտրային քաղաքականության վրա հնարավոր հետևանքներից»։
Նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի երկրորդ ժամկետի օրակարգի հիմնական կետերից մեկը խաթարող ևս մեկ ամոթալի ուշացում կանխելով՝ նա և Սեժուրնեն ռիսկի են դիմում օրենսդրությունը պատռելու ԵՄ խորհրդի հետ խորհրդակցությունների ժամանակ, որը ներկայացնում է անդամ երկրներին, և եվրոպացի օրենսդիրներին։
Երկու նախագծերի պատմություն
Հունվարին ձեռք բերված նախորդ նախագիծը առաջարկում էր հավակնոտ կարգավորումներ, որոնք կկրկնօրինակեին Չինաստանի պարտադրված համատեղ ձեռնարկությունների քաղաքականությունը, կսահմանափակեին արտասահմանյան ներդրումները և կկիրառեին եվրոպական խիստ նախապատվությունների պահանջներ պետական գնումներում։
Այդ տարբերակը բացահայտեց Սեժուրնի հավակնությունների շրջանակը։ Սակայն փետրվարին հայտնված հետագա նախագծերը նվազեցրին դրանք՝ օրինակ՝ սահմանափակելով խիստ արտասահմանյան ուղղակի ներդրումների վերահսկողությունը կամ բարձրացնելով գործարքների մասին ծանուցելու շեմը։
«Այդքան շատ քաղաքական կապիտալ ներդնելը և այնուհետև չկատարելը լուրջ հարված կլիներ նրա հեղինակությանը», – Սեժուրնի կողմից օրինագծի մշակման մասին ասաց «Տրանսպորտ և շրջակա միջավայր» կանաչ ՀԿ-ի գործադիր տնօրեն Ուիլյամ Թոդսը։ «Սակայն ավտոարտադրողներին ասել, որ հետապնդեն իրենց մատակարարներին՝ անվտանգության գոտիները և անիվները տեղական արտադրության հավաստելու համար, հակառակն է պարզ և ռազմավարականի»։
ԵՄ մայրաքաղաքները նմանատիպ մտադրություն ունեն. Գերմանիան և ինը այլ երկրներ՝ իրենց «արդյունաբերության բարեկամներ» անվանելով, կոչ են անում ԵՄ-ին վերացնել կարգավորումները, այլ ոչ թե ավելացնել դրանք։
Անցյալ շաբաթ արտահոսած տարբերակում Սեժուրնեն հետ է կանչել IAA-ի ամենավիճահարույց կետերից մի քանիսը՝ վեց ամսով հետաձգելով այն որոշումը, թե ով է համարվում վստահելի գործընկեր։ Վերջնական արդյունքը ավելի թույլ տեքստ է։
«Չնայած սա կարևոր քայլ է, ես վստահ չեմ, թե որքան մեծ կլինի դրա ազդեցությունը տուժած ոլորտների վրա, քանի որ այն բավականին նեղ է», – ասել է BakerMcKenzie-ի գործընկեր Կատարինա Վայները, որը խորհրդատվություն է տրամադրում IAA-ի կողմից ընդգրկված ընկերություններին։ Վայները պնդել է, որ օրինագիծն իր վերջին տեսքով «իրատեսական է, քանի որ եթե այն ավելի լայն լիներ, ավելի դժվար կլիներ այն իրականացնել»։
Ո՞վ է մտնում, ո՞վ՝ դուրս գալիս
ՄԱԱ-ի ներքո վստահելի գործընկեր ճանաչվելը մեծագույն վեճերի տեղիք է տվել՝ ազատ առևտրի և բաց շուկաների կողմնակիցներին հակադրելով եվրոպական ընկերություններին պաշտպանող միջամտողական արդյունաբերական քաղաքականության կոչ անողների հետ։
Բեռլինը գլխավորել է ՄԱԱ-ի դեմ ուղղված մեղադրանքները, իսկ էկոնոմիկայի նախարար Կատերինա Ռայխեն անցյալ շաբաթ այն անվանել է «կարգավորող անապատ, որը ոչ ոք այլևս չի կարող հասկանալ»։
Հանձնաժողովը արձագանքել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի ագրեսիային սակագների վերաբերյալ՝ ձգտելով ընդլայնել իր առևտրային հարաբերությունները՝ կնքելով գործարքներ Հնդկաստանի և Լատինական Ամերիկայի Մերկոսուրի երկրների հետ: Այժմ նույն այդ երկրները մտածում են, թե արդյոք IAA-ն կհեռացնի նրանց։
IAA նախագիծը լիազորում է Հանձնաժողովին որոշել, թե ով է մտնում կամ դուրս գալիս՝ հիմնվելով պետական գնումների շուկաներին և միջազգային համաձայնագրերին փոխադարձ մուտքի գնահատման վրա: Ֆոն դեր Լեյենը փորձեց մեղմել դաշնակիցների մտահոգությունները, երբ երկուշաբթի օրը ստորագրեց առևտրային համաձայնագիր Շվեյցարիայի հետ՝ ասելով, որ «մեր արած ամեն ինչ լիովին համապատասխանում է մեր միջազգային պարտավորություններին»։
Թիկ-թակ
IAA-ի կողմից «Արտադրված է ԵՄ-ում» որակվողի սահմանումը ենթադրաբար կներառվի արդյունաբերական ոլորտների այլ օրենսդրություններում, բայց օրենքի շուրջ ձգձգումներն ու քաղաքական շահարկումները կասեցրել են այդ գործընթացը։
«Դա նման է LEGO-ի հավաքածու կառուցելու փորձի՝ առանց բոլոր մասերի», – ասել է ԵՄ դիվանագետներից մեկը։
Կարևոր է նշել, որ Հանձնաժողովը զիջել է ավտոմոբիլային ոլորտի լոբբինգին՝ անցյալ դեկտեմբերին առաջարկելով մի փաթեթ, որը թուլացնում է ավտոարտադրողների կողմից CO2-ի նպատակներին հասնելու համար անհրաժեշտ միջոցները, հակառակ դեպքում դրանք կտուգանվեն։ Սակայն դա ունի մեկ խոչընդոտ. արտանետումների ստանդարտների ցանկացած ճկունություն կապված է եվրոպական նախապատվությունների պահանջների հետ, ինչը հնարավոր է, որ արտասահմանյան ավտոարտադրողներին, ինչպիսիք են Honda-ն կամ Ford-ը, թողնի անգործության մեջ։
Իրենց հերթին, եվրոպական ավտոարտադրողները լոբբինգ են արել իրենց կառավարությունների օգնությամբ՝ իրենց արտասահմանյան գործողությունների համար արտոնություններ ստանալու համար։ Դրա օրինակ է ֆրանսիական ավտոարտադրող Renault-ն, որն իր ամենահայտնի մոդելներից մի քանիսը արտադրում է Մարոկկոյում՝ ԵՄ արտահանման համար։
Կտրեք և նետեք
Մինչդեռ պողպատի համար նախատեսված կամավոր կանաչ պիտակը անցյալ շաբաթ անհետացավ նախագծերից։ Այն հանվեց՝ օրենսդրության համընկնումից և շփոթեցնող լինելուց խուսափելու համար, POLITICO-ին հայտնել են Հանձնաժողովի երկու պաշտոնյաներ։
Ինչպես նախատեսված էր նախորդ տարբերակներում, պիտակը կցուցադրեր առանձին պողպատ արտադրողների ջերմոցային գազերի ինտենսիվությունը, սակայն ավելի վերջին նախագծերը ենթադրում են, որ Հանձնաժողովը կմշակի ցածր ածխածնային պիտակ արդյունաբերական արտադրանքի համար ավելի լայն իմաստով։ Պաշտոնյաները հավելել են, որ պիտակավորման կանոնները կրկին կհայտնվեն ԵՄ կայուն արտադրանքի օրենսդրության առաջիկա վերանայման ժամանակ։
Անցյալ շաբաթվա նախագծում ցածր ածխածնային և Եվրոպայում արտադրված արտադրանքի պահանջները նույնպես հանվեցին մի շարք պլաստիկե արտադրանքի համար, և քվոտաները այժմ վերաբերում են միայն պողպատին, ալյումինին, բետոնի և շաղախին, ինչպես նաև այս նյութերի զգալի քանակությամբ պարունակող ցանկացած արտադրանքի։
Այնուամենայնիվ, կանաչ անցման համար «Արդյունաբերական արագացուցիչի մասին» օրենքը կարող է լավ նորություն լինել։
Ցածր ածխածնային պողպատի կամ ալյումինի արտադրողների համար հիմնական խնդիրը միշտ եղել է պահանջարկի շուրջ անորոշությունը. Արդյո՞ք որևէ մեկը ավելի շատ կվճարի նույն արտադրանքի ավելի կանաչ տարբերակը ստանալու համար։ Պետական գնումներում որոշակի ցածր ածխածնային քվոտաներ սահմանելը, որոնք օգտագործում են պետական բյուջեների գումարը, հենց դա է անում, չնայած դա, հավանաբար, կառավարություններին կթողնի ավելի բարձր ծախսերի առջև։
Կանաչ պահանջները ԵՄ-ում արտադրված արտադրանքի պահանջներին կապելը պետք է նաև ապահովի, որ հարկատուների գումարը ուղղվի եվրոպական մաքուր արտադրության ընդլայնմանը, չնայած IAA-ի վերջին նախագծերը պողպատի համար սահմանում են միայն ցածր ածխածնային, այլ ոչ թե ներքին արտադրության քվոտաներ։
«Եվրոպայի ապագա մրցունակությունը կախված է նրանից, թե արդյոք մենք արդյունաբերական ապաածխածնացումը կդարձնենք ներդրումային», – ասաց Դոմիեն Վանգենեխտենը, E3G բնապահպանական վերլուծական կենտրոնի ԵՄ արդյունաբերական ծրագրի ղեկավարը։ «Ընտրությունը պարզ է. վերաներդրում կատարել Եվրոպայում մաքուր արտադրության մեջ կամ կորցնել մեր արդյունաբերական առավելությունը»։
Բաց մի թողեք
