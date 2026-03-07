07/03/2026

EU – Armenia

Իրանի բարձր ռիսկային ռազմավարությունը Մերձավոր Արևելքում անսահմանափակ պատերազմի համար. WSJ

Անցյալ տարի ԱՄՆ-ի և Իսրայելի հետ տեղի ունեցած ավերիչ 12-օրյա պատերազմից հետո նախկին առաջնորդ այաթոլլա Ալի Խամենեիի գլխավորությամբ Իրանի ղեկավարությունը ընդունել է շատ ավելի ագրեսիվ ռազմավարություն, գրել է «The Wall Street Journal»-ը։

Սահմանափակ հակահարվածով պատասխանելու փոխարեն Թեհրանը պլանավորել է ընդլայնել ցանկացած ապագա հակամարտություն տարածաշրջանում՝ թիրախավորելով Պարսից ծոցի երկրներն ու հիմնական տնտեսական ենթակառուցվածքները՝ պատերազմի համաշխարհային արժեքը բարձրացնելու համար։

Ռազմավարությունը նաև հիմնված է «մոզայիկ պաշտպանության» վրա՝ ապակենտրոնացված ռազմական կառուցվածքի, որը թույլ է տալիս տարածաշրջանային հրամանատարներին շարունակել մարտերը, նույնիսկ եթե բարձրաստիճան առաջնորդները սպանվեն։

Երբ սկսվել է ընթացիկ պատերազմը, և Խամենեին սպանվել է մարտերի սկզբում, ծրագիրը գործի է դրվել։ Իրանը հրթիռներ և անօդաչու թռչող սարքեր է արձակել 2000 մղոնանոց ճակատով՝ հարվածելով Պարսից ծոցի երկրներին, էներգետիկ օբյեկտներին, նավահանգիստներին և ԱՄՆ-ի օբյեկտներին՝ խաթարելով համաշխարհային մատակարարման շղթաներն ու ճնշում գործադրելով Վաշինգտոնի վրա՝ դադարեցնելու հակամարտությունը։

