Ֆրանսիական շրջափակում է սպասվում Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից անգլերեն լեզվով առևտրային համաձայնագրերի արագացման ծրագրի շուրջ

ԵՄ-ի և Ֆրանսիայի դրոշները միասին ծածանվում են քամու մեջ՝ Վերսալյան ամրոցում ԵՄ գագաթնաժողովի ժամանակ առաջնորդների ժամանումից առաջ։
ԵՄ բիզնեսների համար նոր շուկաներ բացելու ցանկությամբ՝ Եվրոպական հանձնաժողովը նախատեսում է արագացնել առևտրային համաձայնագրերի վավերացումը՝ ԵՄ կառավարությունների և Եվրոպական խորհրդարանի կողմից հաստատման համար շրջանառելով միայն անգլերեն տարբերակները, սակայն աղբյուրները Euronews-ին հայտնել են, որ Փարիզը պատրաստվում է դեմ լինել այդ քայլին, եթե այն իրականացվի։
Մի քանի աղբյուրների համաձայն՝ Ֆրանսիան կդիմադրի Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից առևտրային համաձայնագրերի վավերացման արագացման ծրագրին՝ ԵՄ կառավարությունների և օրենսդիրների հետ բանակցությունների ընթացքում շրջանառելով միայն անգլերեն տարբերակները՝ բաց թողնելով բլոկի 24 պաշտոնական լեզուներով թարգմանությունը։
Վիճահարույց ԵՄ-Մերկոզուր առևտրային համաձայնագրի դանդաղ վավերացումը հիասթափեցրել է Հանձնաժողովին, որը ցանկանում է արագացնել բանակցությունները և ավելի արագ ուժի մեջ մտցնել համաձայնագրերը, քանի որ աշխարհաքաղաքական լարվածության աճի պայմաններում փնտրում է նոր շուկաներ։
Համաձայնագրերի թարգմանությունը ԵՄ բոլոր պաշտոնական լեզուներով կարող է ամիսներ տևել՝ վավերացման գործընթացի մեկնարկից առաջ անհրաժեշտ իրավական մաքրման պատճառով։ ԵՄ գործադիր մարմինը հաստատել է Euronews-ին, որ առևտրի ղեկավար Մարոշ Շեֆչովիչը փետրվարին ԵՄ առևտրի նախարարներին ասել է, որ հունվարի 27-ին Հնդկաստանի հետ կնքված առևտրային համաձայնագիրը կարող է ծառայել որպես փորձնական օրինակ՝ վավերացման ընթացքում անգլերենը որպես հիմնական լեզու օգտագործելու համար։
«Մենք կորցրել ենք գրեթե 300 միլիարդ եվրո՝ չունենալով Մերկոսուրի համաձայնագիրը 2021 թվականից ի վեր, եթե խոսքը վերաբերում է ՀՆԱ-ին, և ավելի քան 200 միլիարդ եվրո արտահանման հնարավորություններ», – լրագրողներին ասել է Շեֆչովիչը փետրվարի 20-ին նախարարների հետ հանդիպումից հետո՝ հավելելով, որ բանակցությունների ավարտից հետո կարող է մինչև 2.5 տարի պահանջվել, մինչև բիզնեսները կարողանան գործել գործընկեր երկրներում։
«Այսօրվա աշխարհում մենք չենք կարող պարզապես ժամանակ կորցնել», – ասել է նա։
Շեֆչովիչն ասել է, որ Հանձնաժողովը կապահովի, որ համաձայնագրերը թարգմանվեն ԵՄ բոլոր 24 պաշտոնական լեզուներով՝ Պաշտոնական տեղեկագրում հրապարակվելուց հետո, այսինքն՝ վավերացումից հետո։ Նա հավելել է, որ առաջարկը հանդիպման ժամանակ աջակցվել է առնվազն յոթ անդամ պետությունների կողմից, չնայած ոչ բոլոր երկրներն են ժամանակ ունեցել խոսելու։
Ֆրանսիական աղբյուրները պնդում էին, որ Փարիզը անհրաժեշտության դեպքում կտրականապես կհակադրվի միայն անգլերեն համաձայնագրերի անցնելուն։
«Սկզբունքորեն մենք պաշտպանում ենք Միության բոլոր լեզուների, մասնավորապես՝ ֆրանսերենի, օգտագործումը, որը ԵՄ աշխատանքային լեզուներից մեկն է», – Euronews-ին ասել է մի պաշտոնյա։
«Թափանցիկություն, ճշգրտություն և հասկացողություն»
Միության ինստիտուտներում լեզվական քաղաքականությունը մնում է քաղաքականապես զգայուն այնպիսի երկրների համար, ինչպիսին է Ֆրանսիան, որի լեզուն վերջին տասնամյակների ընթացքում կտրուկ անկում է ապրել, քանի որ անգլերենը զանգվածաբար գերիշխում է Եվրամիության ինստիտուտներում ամենօրյա աշխատանքում՝ չնայած ֆրանսերենը, գերմաներենը և անգլերենը երեք աշխատանքային լեզուներն են։
«Անգլերենին ամբողջությամբ անցնելը իրավական և ժողովրդավարական խնդիր է առաջացնում, և Հանձնաժողովը լավ գիտակցում է դա», – Euronews-ին ասել է ԵՄ դիվանագետը։
Իր կայքում Եվրոպական հանձնաժողովը նշում է, որ լեզվական բազմազանությունը կարևոր է, և որ ԵՄ-ն խթանում է բազմալեզվությունը իր ինստիտուցիոնալ աշխատանքում։
Միությունը նույնիսկ ժամանակին ուներ բազմալեզվության հարցերով հանձնակատար, չնայած որ այդ պորտֆելը աստիճանաբար միավորվեց մյուսների հետ և ի վերջո անհետացավ։
«Ես այն տպավորությունն ունեմ, որ որոշ դեպքերում Հանձնաժողովը օգտագործում է առիթը՝ առաջ մղելու այն գաղափարը, որ անգլերենն ունի գերակա կարգավիճակ, և որ մյուս պաշտոնական լեզուները թարգմանության լեզուներ են, որոնք կարող են ավելի ուշ գալ», – ասաց լեզվական քաղաքականության փորձագետ Միշելե Գացոլան։
Նա հավելեց, որ վավերացման ժամանակ միայն անգլերենին հենվելը կարող է խնդիրներ առաջացնել Եվրախորհրդարանի անդամների համար, և նույնիսկ ավելի շատ, եթե ներգրավված լինեն ազգային խորհրդարաններ։
«Դա թափանցիկության, ճշգրտության և փոխըմբռնման հարց է»։
