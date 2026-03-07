Լեհաստանի նախագահի և վարչապետի միջև պայքարը խորանում է ԵՄ պաշտպանական վարկերի շուրջ

Վարշավայի խորը քաղաքական տարաձայնությունները վտանգում են երկրի հասանելիությունը ԵՄ 44 միլիարդ եվրոյի էժան վերազինման վարկերին։
Կարոլ Նավրոցկին առաջիկա երկու շաբաթվա ընթացքում քաղաքական որոշում պետք է կայացնի՝ ստորագրե՞լ «Եվրոպայի համար անվտանգության գործողությունների» գումարների ծախսման կանոնները սահմանող կառավարության օրենսդրությունը, թե՞ վետո դնել դրա վրա։
ՎԱՐՇԱՎԱ — ԵՄ 150 միլիարդ եվրոյի SAFE վարկեր զենքի դիմաց ծրագիրը պետք է խթաներ Լեհաստանի վերազինումը, բայց փոխարենը այն քաղաքական պատերազմ է հրահրում նախագահի և վարչապետի միջև։
Մինչ վարչապետ Դոնալդ Տուսկի ԵՄ-ամետ կառավարությունը ցանկանում է 44 միլիարդ եվրոյի SAFE վարկ՝ նպատակ ունենալով շարունակել երկրի արագ ռազմական հզորացումը այնպես, որ չվատթարացնի արդեն իսկ լարված պետական ֆինանսները, ազգայնական նախագահ Կարոլ Նավրոցկին փնտրում է այլընտրանք, որը ներառում է սպառազինության ծախսերի ֆինանսավորումը Լեհաստանի Ազգային բանկի (NBP) միջոցով։
Երկու տղամարդիկ վիճաբանում են հաջորդ տարի կայանալիք կարևորագույն խորհրդարանական ընտրություններից առաջ, որտեղ Նավրոցկիի հետ համագործակցող աջակողմյան «Իրավունք և արդարադատություն» (PiS) կուսակցությունը հույս ունի տապալել Տուսկի լիբերալ կոալիցիան: Նախագահը և վարչապետը պայքարում են ամեն ինչի շուրջ՝ սկսած դեսպանների նշանակումներից մինչև PiS-ի դատական բարեփոխումների չեղարկումը, տնտեսական քաղաքականությունը, արտաքին գործերը, Ուկրաինան, ԵՄ-ն և Նավրոցկիի դաշնակից Դոնալդ Թրամփին մոտենալու եղանակները։
Այժմ Լեհաստանի նախագահը միանում է SAFE-ին։
Նավրոցկին այս շաբաթ հանդիպել է կենտրոնական բանկի ղեկավար Ադամ Գլապինսկու հետ, ով համակրում է PiS-ին՝ ներկայացնելու «կոնկրետ լեհական այլընտրանք, որը չի ներառի մինչև 2070 թվականը տևողությամբ տոկոսների վճարումներ կամ վարկեր»՝ մոտ 185 միլիարդ զլոտի արժողությամբ ծրագիր ստեղծելու համար, որը համարժեք է կառավարության կողմից նպատակադրված SAFE կանխիկին։
Լեհաստանում տեղի ունեցած վեճը հիասթափեցնում է Եվրոպական հանձնաժողովին, որը ցանկանում է, որ անդամ երկրները արագորեն մեծացնեն պաշտպանական ծախսերը՝ Ռուսաստանից եկող սպառնալիքը կանխելու և Ուկրաինային շարունակելու աջակցությունը շարունակելու համար։
«Ո՞վ կկորցնի, եթե Լեհաստանը չհաստատի SAFE-ը։ SAFE-ին «ոչ» ասելը նշանակում է «ոչ» ասել լեհ ժողովրդի համար աշխատատեղերին», – ուրբաթ օրը Վարշավայում հայտարարեց պաշտպանության հանձնակատար Անդրիուս Կուբիլիուսը։ «Եթե Լեհաստանը որոշի օգտագործել հարկատուների գումարները զենք գնելու համար այլուր, դա կնշանակի, որ լեհ հարկատուների գումարները աշխատատեղեր կստեղծեն այլուր»։
Նավրոցկին և PiS-ը պնդում են, որ եվրոյով SAFE վարկերը Լեհաստանին կծանրաբեռնեն տասնամյակների պարտքով, կստեղծեն փոխարժեքի ռիսկ և կարող են հանգեցնել նրան, որ Բրյուսելը քաղաքական պայմաններ կսահմանի գումարի հասանելիության վերաբերյալ։
Նրանք նաև զգուշացնում են, որ SAFE-ի կողմից ֆինանսավորվող պայմանագրերը կարող են օգուտ բերել արևմտաեվրոպական պաշտպանական ընկերություններին, մասնավորապես՝ Գերմանիային, այլ ոչ թե տեղական արտադրողներին, չնայած կառավարությունը պնդում է, որ գումարի 80 տոկոսը կմնա Լեհաստանում։
SAFE-ի ընդունումը կարող է նաև զայրացնել ԱՄՆ-ին՝ Լեհաստանի գլխավոր դաշնակցին և զենքի մատակարարին, որը դժգոհություն է հայտնել ծրագրի դրույթների վերաբերյալ, որոնք սահմանափակում են ԵՄ-ից դուրս երկրների մասնակցությունը: Նավրոցկին դաշնակից է Դոնալդ Թրամփի հետ, մինչդեռ Տուսկը կասկածներ է հայտնել Վաշինգտոնի հուսալիության և կանխատեսելիության վերաբերյալ։
«Մասամբ դա վերաբերում է ԱՄՆ-ին ազդանշան տալուն, որ նրանք դեռևս դաշնակիցներ ունեն Լեհաստանում, մասամբ՝ Գերմանիայի հետ լարվածություն սրելուն, մասամբ՝ Դոնալդ Տուսկի համար ընտրություններից առաջ դժվարություններ ստեղծելուն», – ասել է Վարշավայի SWPS համալսարանի քաղաքագետ Բեն Սթենլին։
PiS-ը հարցումներում անկման միտում է ցուցաբերել սեպտեմբերից ի վեր՝ Նավրոցկիի նախագահական ընտրություններում հաղթանակից կարճ ժամանակ անց, որը պետք է կուսակցությանը նոր հզոր թափ տար։
Նավրոցկին և PiS-ը պնդում են, որ եվրոյով արժույթով SAFE վարկերը Լեհաստանին կծանրաբեռնեն տասնամյակների պարտքով։ Յակուբ Պորզիցկի/Anadolu via Getty Images
Տուսկի քաղաքացիական կոալիցիայից 9 տոկոսային կետով զիջելով՝ PiS-ը պետք է նաև պայքարի ծայրահեղ աջ կոնֆեդերացիայի և ավելի ծայրահեղ հակասեմական լեհական թագի կոնֆեդերացիայի մարտահրավերների դեմ։ Այնուամենայնիվ, հարցումները ցույց են տալիս, որ Տուսկի կուսակցությունը և նրա կոալիցիայի մյուս անդամները ներկայումս չեն կարողանա ևս մեկ ժամկետով իշխանության գալ։
«Ես կասկածում եմ, որ նախագահ Նավրոցկին ի վերջո կստորագրի, բայց նախքան մեծ աղմուկ բարձրացնելը և կառավարությանը ներկայացնելը որպես ավելի լեհամետ լուծումը խոչընդոտող», – ասաց Սթենլին։
Այնուամենայնիվ, Նավրոցկին կարող է նաև սնանկանալ և փորձել խոչընդոտել SAFE վարկը՝ առաջ մղելով իր ներքին այլընտրանքը, գրել է քաղաքագետ Մարեկ Միգալսկին։
«Նախագահի նախաձեռնությունը «Լեհական SAFE»-ի վերաբերյալ քաղաքականապես խելացի է։ Այն արդարացնում է վետոն և նրա կողմնակիցներին փաստարկ է տալիս կառավարության դեմ, որը ոչ միայն ցանկանում է մեզ պարտքով ծանրաբեռնել, այլև ցանկանում է դա անել չար և խաբուսիկ ԵՄ-ի միջոցով», – գրել է նա սոցիալական ցանցերում։
Գլապինսկին հինգշաբթի օրը հայտարարեց, որ մտադիր է առաջարկել «միջոցառումներ», որոնք չեն կրճատի երկրի արտարժույթի պահուստները՝ միաժամանակ ամեն տարի ապահովելով «տասնյակ միլիարդավոր զլոտիներ» պետական զինված ուժերի աջակցության հիմնադրամի համար, որը ռազմական արդիականացումը ֆինանսավորելու միջոց է։
Գլապինսկին շրջապատված է իրավական սահմանափակումներով, որոնք սահմանափակում են կենտրոնական բանկի բյուջեն ֆինանսավորելու կարողությունը, սակայն նրա հաղորդագրությունը ենթադրում է, որ Ազգային բանկի ոսկու պահուստային համակարգը (ԱԲՊ) պատրաստվում է ոսկու լայնածավալ վաճառքի։ Ներքին և արտաքին պահոցներում պահվող 550 տոննա ոսկով ԱԲՊ-ն Եվրոպայի ամենամեծ ոսկու պաշարներից մեկն է։
«[ԱԲՊ-ն] ազդարարում է կենտրոնական բանկի ոսկու պահուստների հետ կապված վաճառքի-գնման գործողության մասին։ Չնայած այն պաշտոնապես կհամապատասխանի կենտրոնական բանկի հաշվապահական կանոններին, գործնականում այն կարող է դիտվել որպես ռիսկային՝ Լեհաստանի ֆինանսական շուկաներում հեղինակության տեսանկյունից», – գրել է ING Bank-ը առաջարկի վերլուծության մեջ։
«[ՆԲՊ-ն] ուրիշ ոչինչ չի կարող անել», – ասել է կառավարության բարձրաստիճան պաշտոնյան՝ անանուն մնալու պայմանով, երբ հարցրել են, թե արդյոք ծրագիրը ենթադրում է ոսկու վաճառք։
Տուսկը հինգշաբթի օրը կոչ է արել Նավրոցկիին անհապաղ ստորագրել SAFE օրենքը։ «Լեհաստանը, լեհական ընկերությունները, այդ ընկերությունների աշխատակիցները և Լեհաստանի անվտանգությունը սպասում են SAFE ծրագրից գումար ստանալուն… Քաղաքական խաղերի տեղ չկա», – X-ում տեսանյութում ասել է վարչապետը։
