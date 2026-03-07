07/03/2026

EU – Armenia

ԵՄ քաղաքացիների հայրենադարձությունը Մերձավոր Արևելքի ճգնաժամի գերակա խնդիրն է

infomitk@gmail.com 07/03/2026 1 min read

ԵՄ քաղաքացիների հայրենադարձությունը Մերձավոր Արևելքի ճգնաժամի գերակա խնդիրն է, ասում է հանձնակատար Լահբիբը:

Կիրակի օրը Կանանց միջազգային օրվան ընդառաջ Հաջա Լահբիբը Euronews-ին ասել է, որ մայրցամաքը «50 տարի հեռու է հավասարությունից»։

Ուրբաթ օրը «Europe Today» հաղորդման հետ հարցազրույցում հավասարության, պատրաստվածության և ճգնաժամերի կառավարման հարցերով եվրահանձնակատար Հաջա Լահբիբը նշել է, որ Եվրահանձնաժողովը «հանձնառված և պատրաստ է» դիմակայել Մերձավոր Արևելքում զարգացող լարվածության հետևանքներին։

Նա ասել է, որ հանձնաժողովի համար «առաջնահերթությունը» Պարսից ծոցի տարածքում մնացած հազարավոր եվրոպացիների «հայրենադարձությունն» է։

Լահբիբի խոսքով՝ Բրյուսելն արդեն ակտիվացրել է ԵՄ քաղաքացիական պաշտպանության մեխանիզմը և օգնել է 15 անդամ պետությունների հայրենադարձել ինչպես տարածաշրջանում մնացած զբոսաշրջիկներին, այնպես էլ այնտեղ ապրողներին։

Մինչ այժմ ԵՄ-ն օգնել է կազմակերպել հայրենադարձության վեց թռիչքներ դեպի Բուլղարիա, Իտալիա, Ավստրիա և Սլովակիա՝ մեխանիզմի միջոցով։

Հանձնաժողովը նաև պատրաստվում է հնարավոր մարդասիրական ճգնաժամին՝ պաշարներ կուտակելով։

«Մենք ունենք քնապարկերով լի պահեստներ, վրաններով, բժշկական պարագաներով, ամեն ինչով», – ասաց Լահբիբը՝ հաստատելով, որ մինչ հարձակումները շարունակվում են, հանձնաժողովը նաև «հետևում է բոլոր տեսակի ռիսկերին»։

Դրանցից մեկը «Իրանի պատճառով միջուկային ռիսկն է», – ասաց նա, բայց նաև «ծովային աղտոտվածությունը, միգրացիայի զանգվածային տեղաշարժը»։

«50 տարի հեռու հավասարությունից»

Հանձնակատարը ցանկանում է ավելացնել STEM, գիտության և տեխնոլոգիայի ոլորտներում աշխատող կանանց թիվը։

Եվրոստատի տվյալների համաձայն՝ 2023 թվականին կանայք կազմել են Եվրոպայում STEM ոլորտներում աշխատող շրջանավարտների միայն 33.5%-ը։ Սեռական անհավասարությունը կարելի է տեսնել նաև ամբողջ դաշինքում, որոշ ԵՄ երկրներում գրանցվել են հատկապես մեծ տարբերություններ, որոնց թվում են Նիդեռլանդները, Լյուքսեմբուրգը, Ֆինլանդիան, Գերմանիան և Հունգարիան։

Նպատակն է, ասում է Լահբիբը, ունենալ մեկ միլիոն կին, որը աշխատում է STEM ոլորտում։

«Եթե կանայք դուրս են նախագծային սեղանից, անհավասարությունը մտնում է համակարգ», – ասաց նա՝ նշելով, որ անհավասարության բացակայությունը նաև տնտեսական արժեք ունի։

«Աշխատաշուկայում անհավասարությունը եվրոպական երկրներին տարեկան արժենում է 390 միլիարդ եվրո։ Այսպիսով, եթե մենք ուզում ենք մրցունակ լինել, խնդրում եմ, նախ աշխատենք աշխատաշուկայում հավասարության վրա»։

«Մենք ուզում ենք Եվրոպան վերածել ավելի լավ վայրի»։

Hadja Lahbib, European Commissioner for Equality

