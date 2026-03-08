08/03/2026

EU – Armenia

Փաստորեն, երկու մեծ ավիակիրները չեն բավականացնում Իրանի դեմ և առաջացել է երրորդի կարիքը

infomitk@gmail.com 08/03/2026 1 min read

Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը գրում է.

«ԱՄՆ երրորդ ավիակիրն է ուղարկում Մերձավոր Արևելք՝ «Ջորջ Բուշը»: Հիշեցնեմ, որ մինչ այդ Մերձավոր Արևելք էին ուղարկվել «Աբրահամ Լինկոլն» և «Ջերալդ Ֆորդ» ավիակիրները:

Փաստորեն, երկու մեծ ավիակիրները չեն բավականացնում Իրանի դեմ և առաջացել է երրորդի կարիքը: Սա հատկանշական է:

Հիշեցնեմ, որ իրանյան կողմը տեղեկություն էր տարածել, որ Շահեդ անօդաչուներով գրոհել են «Աբրահամ Լինկոլն» ավիակիրը, և այն ստիպված է եղել հեռանալ մոտ 1000 կմ:

Միաժամանակ, «Ջերալդ Ֆորդը» գտնվում է իհարկե Միջերկրականի արևելյան ջրերում, բայց նպատակը հենց մերձավորարեւելյան ռազմական թատերաբեմը սպսարկելն է:

Այդպիսով, երկու ավիակիրը ԱՄՆ համար փաստորեն բավարար չէ Իրանի դեմ հարվածներ իրականացնելու հարցում և առաջացել է երրորդի անհրաժեշտությո՞ւնը»։

