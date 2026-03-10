10/03/2026

EU – Armenia

Երևանում հարցվածների 49%-ը ընտրել է Սամվել Կարապետյանին

10/03/2026

«Ուժեղ Հայաստան» կուսակցության ներկայացուցիչ Գոհար Մելոյանը ներկայացրել է Empirica հետազոտական և խորհրդատվական ընկերության անցկացրած հարցման որոշ տվյալներ՝ կապված վարչապետի հավանական թեկնածուների և ընտրական նախընտրությունների հետ։

Նրա խոսքով՝ հարցման արդյունքները ցույց են տալիս, որ տարբեր տարիքային խմբերում Սամվել Կարապետյանն առավելություն ունի Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ։ Մասնավորապես, 18–29 տարեկան երիտասարդների շրջանում Կարապետյանի առավելությունը կազմում է 18 տոկոս, իսկ 30–49 տարեկանների շրջանում՝ 4 տոկոս։

Մելոյանը նաև նշել է, որ Երևանում հարցվածների գրեթե կեսը՝ 49 տոկոսը, նախընտրել է Սամվել Կարապետյանին, մինչդեռ Նիկոլ Փաշինյանին ընտրել է հարցվածների 24 տոկոսը։

Բացի այդ, հարցման տվյալներով՝ եթե խորհրդարանական ընտրությունները տեղի ունենային ներկայումս, ապա մայրաքաղաքում ընտրողների շուրջ 35 տոկոսը իր ձայնը կտար «Ուժեղ Հայաստան» կուսակցությանը։

