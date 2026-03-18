Եվրոպան վիճարկում է «ավելի գործարքային» կլիմայական օգնությունը COP31-ից առաջ

ԵՄ-ն դիմում է «BICS»-ին՝ խուսափելու անցյալ տարվա ՄԱԿ-ի կլիմայական համաժողովի կրկնությունից, որը լայնորեն համարվում է աղետ:
Եվրոպական Միությունը՝ արտանետումների կրճատման անվիճելի չեմպիոնը, այժմ խաղադրույք է կատարում կլիմայական ֆինանսավորման ավելի գործարքային մոտեցման, արտասահմանում խոշոր արտանետողների հետ անմիջական կապի և պահակախմբի փոփոխության վրա՝ համաշխարհային ասպարեզ վերադառնալու համար։
Անցյալ տարի COP30-ի աղետալի գագաթնաժողովի արդյունքում ԵՄ բանակցային թիմի համար իրավիճակը այնքան վատացավ, որ նրա առաջնորդը հրապարակայնորեն հայտարարեց իր բողոքների մասին։ Վերջիվերջո, կնքվեց դեմքը փրկող «կողմնակի» համաձայնագիր, բայց Եվրոպան Բրազիլիան լքեց պոչը ոտքերի արանքում՝ խոստանալով հաջորդ անգամ ավելի լավ անել։
Այժմ ԵՄ-ն պլանավորում է լուծումներ երեք ճակատներում՝ ավելի աղքատ երկրների համար «անվճար» կլիմայական օգնության գումարներ չեղյալ հայտարարել, ավելի լավ պլանավորում և որոշ նոր աշխատակիցներ։
«Մենք պետք է ավելի գործարքային լինենք արտաքին գործընկերների հետ մեր զրույցներում», – երեքշաբթի օրը Բրյուսելում ասաց Լեհաստանի կլիմայական փոխնախարար Քշիշտոֆ Բոլեստան։ «Մենք կլիմայական օգնության հիմնական մատակարարն ենք»։
Նա ճիշտ էր։ Եվրոպան ապահովում է գլոբալ կլիմայական ֆինանսավորման մոտ մեկ երրորդը։
Ֆրանսիան վճռականորեն հանդես եկավ՝ ներկայացնելով կոնկրետ առաջարկ այն մասին, թե որտեղ կիրառել դաշինքի նոր «ավելի գործարքային» մոտեցումը։ Հնդկաստանը, որը աշխարհի ամենամեծ արտանետողներից մեկն է, դեռևս չի ներկայացրել 2035 թվականի կլիմայական նպատակը։
ԵՄ-ի նոր առևտրային համաձայնագրի համաձայն՝ Նյու Դելին կարող է ստանալ 500 միլիոն եվրո կանաչ անցման ֆինանսավորում։
«Ես կողմ չեմ նման ֆինանսավորմանը, մինչև Հնդկաստանը չներկայացնի ազգային մակարդակով սահմանված ներդրում (NDC)… և այն մի փոքր այլ մոտեցում չընդունի Եվրամիության նկատմամբ կլիմայական բանակցություններում», – AFP լրատվական գործակալությանը ասել է Ֆրանսիայի շրջակա միջավայրի նախարար Մոնիկ Բարբուտը։
Գերմանիայի շրջակա միջավայրի նախարար Կարստեն Շնայդերը Բրյուսելում դա անվանել է «տալու և վերցնելու հարց»։ Զարգացող խոշոր երկրներից քչերն էին պայքարել Եվրոպայի կողմից՝ Ամազոնի Բելեմ նավահանգստային քաղաքում COP30-ում կլիմայական ավելի շատ գործողություններ իրականացնելու համար։ «Ես հիասթափված էի», – ասել է Շնայդերը։
Կլիմայի հարցերով հանձնակատար Վոպկե Հոեկստրան, որը գլխավորել է ԵՄ պատվիրակությունը Բրազիլիայում և այս աշնանը կրկին դա կանի Թուրքիայում՝ COP31-ի ժամանակ, լրագրողներին ասել է, որ «համերաշխությունն ու փոխադարձությունը պետք է ձեռք ձեռքի տված գնան, և եթե դրանք չափազանց հեռու են միմյանցից, միշտ խնդիրների մեջ եք ընկնում»։
Պլանավորեք ավելի երկար, պլանավորեք ավելի լավ
Կլիմայի հարցերով հիմնական մտածողների կողմից դաշինքի համար նոր ռազմավարություն մշակելուց մի քանի ամիս անց, կարծես թե նրանց խորհուրդները վերջապես ընկալվում են։
ԵՄ դիվանագետներից մեկը նկարագրել է «ավելի, ավելի լավ, ավելի վաղ պլանավորման» և ավելի լայն մոտեցման անհրաժեշտության «համընդհանուր ըմբռնում»՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով «BICS»-ին՝ արագ զարգացող տնտեսությունների միությանը, առանց Ռուսաստանի (որը Եվրոպայում անողոք ցամաքային պատերազմ է մղում և երբեք հատկապես չի հետաքրքրվել կլիմայական գործողություններով)։
Ավելի լավ պլանավորումը նաև նշանակում է հաղթահարել այն խնդիրը, որ ԵՄ բանակցային մանդատները հակված են որոշվել COP-ի տարեկան հավաքներից անմիջապես առաջ և հաճախ ընկալվում են որպես իրականությունից կտրված։
«Մենք մշակում ենք… եռամյա ռազմավարություն՝ հաջորդական COP-ների միջոցով՝ առաջնահերթությունները… և կարմիր գծերը պարզաբանելու համար», – լրագրողներին ասել է ԵՄ բարձրաստիճան դիվանագետը: Իռլանդիայի շրջակա միջավայրի նախարարը, որը կգլխավորի ԵՄ խորհուրդը COP31-ի առաջնահերթությունների վերաբերյալ դաշինքի բանակցությունների ընթացքում, Euractiv-ին ասել է, որ նրանք ցանկանում են, որ դաշինքը համաձայնության գա ընդհանուր դիրքորոշման շուրջ սովորականից շատ ավելի շուտ։
Նոր պահակախումբ
Պայմանական օգնությունից և տարվա սկզբին հանդիպումներ անցկացնելուց բացի, ԵՄ-ն նաև դիտարկում է իր բանակցային թիմի ամբողջական վերակառուցումը։
Ջեյքոբ Վերկսմանը, որը 2012 թվականին դարձել էր դաշինքի գլխավոր բանակցողը, իսկ ավելի ուշ նաև գլխավորել է ՄԱԿ-ի տարեկան համաժողովների պատվիրակությունը, հրաժարական է տալիս իր պաշտոնից: Նրա կողքին է մնում Մարտին Հեսիոնը, որը տասը տարի ղեկավարել է ածխածնի շուկաների վերաբերյալ բանակցային կանոնների ենթապատվիրակությունը։
«Այս մարդիկ համահունչ չէին նոր քաղաքականության ուղղությանը», – բացատրել է Բրյուսելում կուլիսային բանակցություններից տեղյակ աղբյուրը։
Վերկսմանն ասել է, որ իր հրաժարականը վաղուց պլանավորված էր և կամավոր։ Նրա տեղակալը՝ Դիմիտրիոս Զևգոլիսը, ներկայումս կատարում է ժամանակավոր գլխավոր բանակցողի պարտականությունները։
Այնուամենայնիվ, նրա հեռանալը ամրապնդում է այն միտումը, որը նկատել են գործընթացի բոլոր երկարաժամկետ դիտորդները. կլիմայական պայմանագրերի շուրջ բանակցությունները վերջին տասնամյակում են։
«Փարիզի կլիմայական համաձայնագիրը, որոշ իմաստով, «մինչև վերջ բանակցվել է». այժմ ամեն ինչ կախված է իրականացմանը», – բացատրեց ԵՄ կլիմայական խորհրդատվության ղեկավար և առաջատար PIK հետազոտական ինստիտուտի ղեկավար Օտմար Էդենհոֆերը։
«Strategic Perspectives» վերլուծական կենտրոնի Լինդա Կալչերը նշեց, որ բոլոր երեք տարրերը պետք է միավորվեն, եթե դաշինքը ցանկանում է վերականգնել գլոբալ բանակցությունների ղեկը։ «ԵՄ-ին անհրաժեշտ է ոչ միայն խաղացողների փոփոխություն, այլև բազմամյա ռազմավարություն և վերականգնել ուժեղ դաշինքներ՝ իր ազդեցիկ դիրքը վերականգնելու համար»։
Բաց մի թողեք
