Ո՞վ է դեռ հավատում 2008 թվականի ֆինանսական ճգնաժամից հետո բանկային բարեփոխումներին

Կենդանի հիշողության մեջ ամենամեծ ֆինանսական ճգնաժամից 18 տարի անց, զգուշավորության դասերը կորչում են։
Վերջին ֆինանսական ճգնաժամից առաջ բանկերը հսկայական շահույթներ էին ստանում՝ ստանձնելով ավելի ու ավելի ռիսկային ֆինանսական դիրքեր։ Երբ այդ ռիսկերը բացահայտվեցին 2008 թվականին, հարկատուները ստիպված էին կայունացնել բանկային համակարգը տրիլիոնավոր դոլարների չափով։ Այս դրվագը բացահայտեց բարոյական վտանգ կոչվող վտանգավոր դինամիկան։ Բանկերը պահանջում էին շահույթը, երբ ռիսկերը արդարանում էին, բայց հանրությունը պատասխանատու էր կորուստների համար, երբ դրանք չէին արդարանում։
Շուտով միջազգային առաջնորդները հավաքվեցին՝ վերակառուցելու բանկային գործունեության կանոնները։ Նպատակն էր նախ բարելավել ռիսկերի նույնականացման և չափման եղանակը, որպեսզի վտանգավոր ռիսկերը չկուտակվեն ֆինանսական համակարգում։ Հաջորդը պաշտպանություն ստեղծելն էր, որպեսզի ցնցումների ժամանակ բանկերը կարողանան կլանել կորուստները՝ առանց փլուզվելու։ Սա Բազել III շրջանակն է, և Ատլանտյան օվկիանոսի երկու կողմերում գտնվող իրավասությունները վերջին տասնամյակում աստիճանաբար ներդնում են այս ստանդարտները՝ թեև նվազող հանձնառությամբ։
Այսօր բանավեճը շրջվել է գլխիվայր։ ԵՄ քաղաքականության մշակողները այժմ խոսում են կանոնների «պարզեցման» և բանկերի «մրցունակության» համար «կարգավորիչ բեռի» նվազեցման մասին: Որոշ անդամ պետությունների ճնշման տակ, Եվրոպական հանձնաժողովը անցյալ տարի պարտավորվեց զեկույց հրապարակել, որը կվերանայի ԵՄ բանկային կանոնակարգի ամբողջ գիրքը, ներառյալ՝ ռիսկերի չափման եղանակը և ցնցումները կլանելու բուֆերները: Այդ ժամանակվանից ի վեր ԵԿԲ-ն հրապարակել է շրջանակը պարզեցնելու առաջարկություններ, Հանձնաժողովի վերանայման վերաբերյալ խորհրդակցությունը վերջերս ավարտվել է, և ֆինանսական ոլորտը սահմանել է իր նպատակները։
Բանավեճի կենտրոնում կապիտալի պահանջներն են՝ կանոնները, որոնք որոշում են բանկերի կարողությունը կլանելու ցնցումների ժամանակ կորուստները: Արդյունաբերությունը պնդում է, որ ներկայիս բուֆերները անհարկի կերպով կաշկանդում են կապիտալը, որը այլապես կաջակցեր իրական տնտեսությանը: Այլ կերպ ասած, նրանք պնդում են, որ անվտանգության համար ավելի շատ գումար նշանակում է ավելի քիչ գումար վարկավորման համար: Սակայն այդ փոխզիջման ապացույցները թույլ են: Ավելի շատ բաժնետիրական կապիտալը բանկերն ավելի անվտանգ է դարձնում, նվազեցնում է նրանց ֆինանսավորման ծախսերը և աջակցում է կայուն վարկավորմանը: Եվ իրական տնտեսության ֆինանսավորումը Հանձնաժողովի հայտարարած նպատակն է։
Ի վերջո, բանկերի համար ավելի շատ գումար ինքնանպատակ չէ: Ֆինանսները օգտակար են, երբ այն ռեսուրսներ է ուղղորդում տնտեսության այն արտադրողական հատվածներին, որոնք վարկի կարիք ունեն, այլ ոչ թե երբ այն պարզապես սնուցում է ակտիվների գների փուչիկները, օրինակ՝ անշարժ գույքի շուկայում, կամ ուռճացնում է շահույթը՝ թերագնահատելով ռիսկերը, ինչպես դա տեղի է ունենում կլիմայական ռիսկերի դեպքում: Իրոք, վերջին տարիներին բանկերի բարձր շահույթը չի նշանակել ավելի շատ վարկավորում, այլ, ընդհակառակը, դրանք վերածվել են ռեկորդային դիվիդենտների և բաժնետոմսերի հետգնման:
Հետևաբար, զգուշավորական բանավեճերը մրցունակության տեսանկյունից ձևակերպելը մոլորեցնող է: Այն ենթադրում է տնտեսական աճի և ֆինանսական դիմադրողականության միջև կեղծ փոխզիջում: Կապիտալի պահանջների թուլացումը ավտոմատ կերպով չի բացում ներդրումները իրական տնտեսությունում, բայց ավտոմատ կերպով նվազեցնում է բանկերի կարողությունը կլանելու կորուստները շուկայական ցնցումների դեպքում:
Այս պահանջները նման են ջրհեղեղներից պաշտպանության միջոցների: Մեզ միշտ չէ, որ անհրաժեշտ են գետի ափին ամբարտակներ, բայց երբ փոթորիկ է սկսվում և ջուրը սկսում է բարձրանալ, այդ պաշտպանությունները սկսում են շատ օգտակար թվալ։
2008 թվականը ամենաբարձր ցուցանիշն էր, և Բազել III-ը կարգավորված էր այնպես, որ բանկերը կարողանան դիմակայել նման իրադարձությանը։ Այսօր՝ աշխարհաքաղաքական լարվածության աճի, մասնավոր վարկային շուկաներում խռովությունների, կլիմայական ռիսկերի սրման և արհեստական բանականության, կրիպտոարժույթների և կայուն մետաղադրամների պատճառով ի հայտ եկող նոր խոցելիությունների պայմաններում, մենք դեռ շատ հեռու ենք վտանգից։
Այնուամենայնիվ, կենդանի հիշողության մեջ ամենամեծ ֆինանսական ճգնաժամից 18 տարի անց, թվում է, թե զգուշավորության դասերը կորչում են։ Բանկային բարեփոխումների նոր ալիքի մասին մտածող քաղաքական գործիչները պետք է խորհեն իրենց նպատակների շուրջ և հիշեն, թե ինչու են ներդրվել այդ պաշտպանիչ միջոցները։
Երբ հաջորդ ֆինանսական ճգնաժամը գա, կորուստների համար պատասխանատու չեն բանկերը. հարկատուները կկրեն ծախսերը, իսկ քաղաքական գործիչները՝ պատասխանատու։
Մաքս Կրետշմերը Finance Watch-ի մամուլի պատասխանատուն է, որը մասնագիտանում է ֆինանսական կայունության հարցերում։ Նախկինում նա աշխատել է ներդրողների հետ կապերի և կապիտալի շուկաների հաղորդակցության ոլորտներում։
