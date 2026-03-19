Ավտովթար Մյասնիկյան պողոտայում. 3 քաղաքացի հոսպիտալացվել է

Մարտի 18-ին՝ ժամը 19:35-ին, ՆԳՆ 112 օպերատիվ կառավարման կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ Երևան քաղաքի Մյասնիկյան պողոտայում տեղի է ունեցել ՃՏՊ. անհրաժեշտ է փրկարարների օգնությունը։
Դեպքի վայր է մեկնել ՆԳՆ ՓԾ Երևան քաղաքի փրկարարական վարչության հրշեջ-փրկարարական ջոկատից երկու մարտական հաշվարկ։
Պարզվել է, որ «ՎԱԶ» մակնիշի ավտոմեքենան դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի հատվածից և բախվել էլեկտրական սյանը․ քաղաքացին արգելափակվել է ավտոմեքենայում։
Երեք քաղաքացի հոսպիտալացվել է բժշկական կենտրոն։
Փրկարարները հոսանքազրկել են ավտոմեքենան, փակել գազի բալոնի փականը և քաղաքացուն դուրս բերել արգելափակումից․ վերջինս նույնպես հոսպիտալացվել է։
Ողբերգական դեպք՝ Սյունիքում․ 3 ուղևոր տեղում մահացել է
Իրանի հարավում նավթագազային ենթակառուցվածքներին հարվածի պատասխանը չի ուշացել
Նարեկ Կարապետյանը հարցազրույց է տվել ամերիկացի հայտնի բլոգերին