ԵՄ. ֆոն դեր Լեյենն ասում է, որ Ռուսաստանը «ծաղրում է» պատերազմը դադարեցնելու ջանքերը

Կիևում անօդաչու թռչող սարքերի և հրթիռների մահացու հարվածները խլել են առնվազն յոթ մարդու կյանք:
Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը հինգշաբթի օրը հայտարարել է, որ Ուկրաինայի մայրաքաղաքի վրա Ռուսաստանի վերջին մահացու հարձակումները ցույց են տալիս, որ Մոսկվան «ծաղրում է» պատերազմը դադարեցնելու միջազգային ջանքերը։
«Մինչ Ռուսաստանը բացահայտորեն ծաղրում է դիվանագիտական ջանքերը, մենք շարունակում ենք ամրապնդել Ուկրաինան», – ասել է ԵՄ ղեկավարը սոցիալական ցանցերում գրառման մեջ, այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանը հարյուրավոր անօդաչու թռչող սարքեր և տասնյակ հրթիռներ արձակեց Կիևում, որի հետևանքով առնվազն յոթ մարդ զոհվեց։
Ֆոն դեր Լեյենը դա անվանել է Ռուսաստանի «ամենաանողոք անօդաչու թռչող սարքերի հարձակումներից» մեկը։
