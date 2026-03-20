20/03/2026

EU – Armenia

Ամերիկյան կործանիչը արտակարգ վայրէջք է կատարել Իրանում առաքելություն կատարելուց հետո

infomitk@gmail.com 20/03/2026 1 min read

Ամերիկյան F-35 կործանիչը ստիպված է եղել արտակարգ վայրէջք կատարել Մերձավոր Արևելքում գտնվող ԱՄՆ ռազմաբազայում՝ Իրանի վրայով մարտական առաքելություն իրականացնելուց հետո, BBC-ին հայտնել է ԱՄՆ Կենտրոնական հրամանատարության (CENTCOM) խոսնակը։

Իրանի պետական լրատվական գործակալությունը՝ IRIB-ը, նախկինում հաղորդել էր, որ ինքնաթիռը լուրջ վնասվել է Իրանի վրայով և, հնարավոր է, խոցվել է, սակայն ԱՄՆ հրամանատարությունը հայտարարել է, որ այն անվտանգ վայրէջք է կատարել։

«Մենք տեղյակ ենք այն հաղորդագրությունների մասին, որ ամերիկյան F-35 կործանիչը արտակարգ վայրէջք է կատարել տարածաշրջանային ԱՄՆ ավիաբազայում՝ Իրանի վրայով մարտական առաքելություն իրականացնելուց հետո։

Ինքնաթիռը անվտանգ վայրէջք է կատարել, և օդաչուի վիճակը կայուն է։ Այս միջադեպը հետաքննվում է», – ասել է CENTCOM-ի խոսնակը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Բաց մի թողեք

1 min read

