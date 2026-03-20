Գողականը ձեր շեֆերն ու շեֆերի շեֆերն են. լարված իրավիճակ ու վիճաբանություն ԱԺ հանձնաժողովի նիստում

ԱԺ պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովում ուժային կառույցների ներկայացուցիչներն են:
Հանձնաժողովի նիստի ժամանակ իրավիճակը լարվել է, երբ «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը լրատվամիջոցների մի մասին անվանել է «ընդդիմադիր դաշտի լրատվամիջոցներ»:
Այս արտահայտությունը որպես վիրավորանք է ընդունել և փորձել պաշտպանություն ստանձնել «Հայաստան» խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը, սկսվել է վիճաբանություն նրա ու Ալեքսանյանի միջև:
Ալեքսանյանը հորդորել է հանդես չգալ պաշտպանի դիրքերում, Գեղամ Մանուկյանն էլ հակադարձել, թե «գողական» արտահայտություններ են հնչում:
«Գողականը ձեր շեֆերն են ու շեֆերի շեֆերն են»,- ասել է Ալեքսանյանը:
Հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը հորդորել է վեճը շարունակել նիստից դուրս և թողնել, որ հանձնաժողովը շարունակի աշխատանքը:
Չեխիայի կառավարությունը մշակում է «օտարերկրյա գործակալի» մասին օրենք, որը նման է Կրեմլի ձեռնարկին
Ռուսաստանը միլիարդներ է ստացել Իրանում երկու շաբաթ տևած պատերազմից, ցույց են տալիս տվյալները
Ծեծկռտուք Շենգավիթի թաղապետարանում. Լուսանկար