Ֆոն դեր Լեյենը կնքեց Ավստրալիայի հետ առևտրային համաձայնագիրը. Լուսանկար

Եվրոպական հանձնաժողովը երեքշաբթի օրը կնքեց առևտրային համաձայնագիր Կանբերայի հետ՝ ազատականացնելով ապրանքների հոսքերը՝ միաժամանակ պահպանելով ԵՄ զգայուն գյուղատնտեսական արտադրանքի քվոտաները և Ավստրալիայի շքեղ ավտոմեքենաների հարկը մեծ մասամբ անփոփոխ թողնելով։
Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը երեքշաբթի օրը կնքեց ազատ առևտրի համաձայնագիր Ավստրալիայի վարչապետ Էնթոնի Ալբանեզեի հետ՝ նվազեցնելով ԵՄ ապրանքների և գյուղատնտեսական արտահանման մեծ մասի վրա մաքսատուրքերը։
Գործարքը Բրյուսելի համար ևս մեկ հաղթանակ է, քանի որ այն պայքարում է առևտրային կապերի դիվերսիֆիկացման և ռազմավարական գործընկերների ներգրավման համար՝ աճող համաշխարհային լարվածության պայմաններում։
Հանձնաժողովը հայտարարեց, որ համաձայնագիրը ԵՄ-ին տարեկան 1 միլիարդ եվրո կխնայի մաքսատուրքերից, ընդ որում, կանխատեսվում է, որ արտահանումը կաճի մինչև 33% հաջորդ տասնամյակի ընթացքում։
Գյուղատնտեսությունը դարձավ լարվածության կետ, քանի որ ԵՄ ֆերմերներն արդեն իսկ դեմ են Մերկոսուրի առևտրային համաձայնագրին և Եվրախորհրդարանի պատգամավորների կողմից վավերացման սպառնալիքի դեմ ուղղված իրավական մարտահրավերին։
Մաքսատուրքերը, ի վերջո, կնվազեն մինչև զրոյի այնպիսի ապրանքների համար, ինչպիսիք են պանիրը (երեք տարվա ընթացքում), գինին, որոշ մրգեր և բանջարեղեն, շոկոլադ և վերամշակված սնունդ։
Ամենաբարդ հարցերի՝ տավարի և ոչխարի մսի վերաբերյալ, որոնք բանակցությունները խափանեցին 2023 թվականին, Ավստրալիան համաձայնվեց տարեկան համապատասխանաբար 30,600 և 25,000 տոննա քվոտաների։
Պաշտպանության մեխանիզմը թույլ կտա ԵՄ-ին պաշտպանել զգայուն ոլորտները, եթե Ավստրալիայի ներմուծման աճը վնասի դաշինքի շուկային։
Գյուղատնտեսությունից բացի, համաձայնագիրը հասանելիություն է բացում Ավստրալիայի կարևորագույն հումքին, այդ թվում՝ ալյումինին, լիթիումին և մանգանին։
Բրյուսելը նաև չկարողացավ վերացնել Ավստրալիայի շքեղ ավտոմեքենաների հարկը։ Դրա փոխարեն, ԵՄ էլեկտրական մեքենաների 75%-ը կազատվի հարկից։
Գործարքը աշխարհառազմավարական խթան է
Հանձնաժողովը ակնկալում է արտահանման զգալի աճ հիմնական ոլորտներում, այդ թվում՝ կաթնամթերքի (մինչև 48%), ավտոմեքենաների (52%) և քիմիական նյութերի (20%)։
Բրյուսելը առաջնահերթություն է տվել համաձայնագրին՝ Հնդկա-խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանում գործընկերություններ կառուցելու համար, որտեղ Չինաստանի ազդեցությունը դարձել է կենտրոնական։ Երեքշաբթի օրը հայտարարվեց նաև Կանբերայի հետ անվտանգության և պաշտպանության գործընկերության մասին։
«ԵՄ-ն և Ավստրալիան կարող են աշխարհագրորեն հեռու լինել, բայց մենք չէինք կարող ավելի մոտ լինել այն առումով, թե ինչպես ենք տեսնում աշխարհը», – ասաց ֆոն դեր Լեյենը՝ հավելելով. «Անվտանգության և պաշտպանության, ինչպես նաև առևտրի այս դինամիկ նոր գործընկերությունների շնորհիվ մենք ավելի ենք մոտենում միմյանց»։
Դոնալդ Թրամփի՝ 2025 թվականին իշխանության վերադառնալուց ի վեր, առևտրային համաձայնագրերը ԵՄ-ի համար ստացել են ավելի սուր աշխարհառազմավարական կշիռ, քանի որ այն փնտրում է նոր շուկաներ։
2025 թվականին Բրյուսելը համաձայնագրեր կնքեց Մեքսիկայի, Շվեյցարիայի և Ինդոնեզիայի հետ։ Մերկոսուրի պայմանագիրը նույնպես ստորագրվել է այս տարվա սկզբին և ժամանակավորապես կկիրառվի մայիսի 1-ից՝ չնայած Եվրախորհրդարանի իրավական մարտահրավերին։
Հնարավոր է, որ շարունակվեն։ Բանակցություններ են ընթանում Ֆիլիպինների, Թաիլանդի, Մալայզիայի, Միացյալ Արաբական Էմիրությունների և Արևելյան և Հարավային Աֆրիկայի երկրների հետ, մարտի 9-ին ԵՄ դեսպաններին ասաց ֆոն դեր Լեյենը։
ԵՄ-ն և Ավստրալիան առևտրային համաձայնագիր կնքեցին ութ տարվա բանակցություններից հետո
Բրյուսելը կանխատեսում է, որ համաձայնագիրը կխթանի երկկողմ առևտուրը մոտ 30%-ով հաջորդ տասնամյակի ընթացքում
Ավստրալիայի գեներալ-նահանգապետ Սեմ Մոստինը և Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը [EC – Audiovisual Service Cooperators Photographer: Christophe Licoppe]
ԵՄ-ն և Ավստրալիան երեքշաբթի օրը ավարտեցին բանակցությունները և ստորագրեցին ազատ առևտրի համաձայնագիր, որը կվերացնի գրեթե բոլոր ապրանքների մաքսատուրքերը երկու կողմերի համար։
Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը և վարչապետ Էնթոնի Ալբանեզեն Կանբերայում հաստատեցին, որ բանակցություններն ավարտվել են։ Բրյուսելը գնահատում է, որ համաձայնագիրը ԵՄ ընկերություններին տարեկան ավելի քան 1 միլիարդ եվրո կխնայի Ավստրալիա արտահանման մաքսատուրքերից։
«Այս համաձայնագիրը շահեկան է երկու կողմերի համար», – Ալբանեզեի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսում ասաց ֆոն դեր Լեյենը։ «ԵՄ կողմից մեր ազատ առևտրի համաձայնագրերի ցանցը շարունակում է կայուն աճել։ Մենք աշխատում ենք դիվերսիֆիկացնել մեր առևտրային հարաբերությունները ավելի ու ավելի անորոշ աշխարհում»։
Ալբանեզեն ասել է, որ պայմանագիրը «համապարփակ, հավասարակշռված և առևտրային առումով նշանակալից» է, հավելելով, որ այն կնվազեցնի ավստրալիացի սպառողների ծախսերը և կբացի նոր շուկաներ ներքին արտադրողների համար: «Դա կխորացնի մեր հարաբերությունները»։
Հանձնաժողովի տվյալները ցույց են տալիս, որ ԵՄ-ից Ավստրալիա արտահանումը 2025 թվականին հասել է 37 միլիարդ եվրոյի ապրանքների և 31 միլիարդ եվրոյի ծառայությունների, 2024 թվականին: Բրյուսելը ակնկալում է, որ պայմանագիրը հաջորդ տասնամյակում մոտ 30%-ով կխթանի ապրանքների և ծառայությունների երկկողմ առևտուրը։
Երկուշաբթի օրը լրագրողների հետ զրույցում ԵՄ առևտրի ղեկավար Մարոշ Շեֆչովիչը պայմանագիրը բնութագրել է որպես «շատ հավակնոտ»՝ հավելելով, որ գրեթե բոլոր ապրանքները կազատականացվեն՝ երկու կողմերից էլ բացառելով պողպատը։
Պայմանագիրը կհեշտացնի ԵՄ ծառայություններ մատուցողների համար շուկա մուտք գործելը, կնպաստի ներդրումներին և կապահովի, որ եվրոպական ընկերությունները կարողանան հավասար պայմաններով մրցակցել ավստրալիական ընկերությունների հետ պետական գնումների ոլորտում։
Բրյուսելը և Կանբերրան նաև ընդունել են անվտանգության և պաշտպանության գործընկերություն, որը Կայա Կալլասի և նրա ավստրալիացի գործընկերոջ կողմից ստորագրվել է մարտի 18-ին։
Հանգստացնող ֆերմերներ
Գործարքը, որը ութ տարի մշակվում էր, 2023 թվականին մոտ էր ավարտին, նախքան վերջին րոպեին փլուզվելը՝ Ավստրալիայի կողմից իր տավարի մսի արտահանման ավելի մեծ հասանելիության պահանջի պատճառով։
Մինչ ավստրալիացի ֆերմերները ձգտում էին 50,000 տոննա արտոնյալ քվոտա ստանալու, ԵՄ-ն համաձայնվել է 30,600 տոննայի՝ զգուշանալով եվրոպացի ֆերմերների վերջերս Մերկոսուրի համաձայնագրով տրամադրված լրացուցիչ շուկա մուտքի վերաբերյալ բացասական արձագանքից։
Քվոտան կբաժանվի խոտով կերակրվող տավարի՝ 16,830 տոննա առանց մաքսատուրքի, և ավանդական եղանակով բուծված տավարի միջև, որը կենթարկվի 7.5% նվազեցված սակագնի։
Ոչխարի մսի՝ մեկ այլ զգայուն ոլորտի համար, ներմուծումը կսահմանափակվի 25,000 տոննայով՝ առանց մաքսատուրքի, իսկ 27%-ը՝ սառեցված մսի։ Բոլոր ներմուծումները պետք է լինեն խոտով կերակրվող։
Հանձնաժողովը նաև հաստատել է, ինչպես առաջին անգամ հաղորդել է Euractiv-ը, որ գործարքը կներառի Մերկոսուրի ոճով պաշտպանիչ կետ, որը առանձին կլինի համաձայնագրի հիմնական տեքստից և ուղղված կլինի զգայուն գյուղատնտեսական սննդամթերքին։
«Մենք նաև պատրաստում ենք ինքնավար պաշտպանության միջոց՝ մեր ֆերմերների համայնքին վստահեցնելու համար, որ եթե ապրանքների հանկարծակի աճ լինի, մենք հնարավորություն կունենանք կառավարել այդ աճը», – ասաց Շեֆչովիչը։
Գինու, շոկոլադի և որոշ մրգերի ու բանջարեղենի նման ապրանքների մաքսատուրքերը կվերացվեն գործարքի ուժի մեջ մտնելուց հետո առաջին օրվանից։
Ավստրալիայի նկատմամբ ավելի զգայուն այլ ապրանքների, ինչպիսիք են պանիրը, մաքսատուրքերը կվերացվեն երեք տարվա ընթացքում։
Կարևոր հանքանյութեր և մեքենաներ
Համաձայնագիրը նաև կարևոր է ԵՄ-ի կողմից Ավստրալիայի կարևորագույն հումքին հասանելիություն ապահովելու համար՝ առաջարկելով այլընտրանք Չինաստանից կախվածությունը նվազեցնելու համար։
Շեֆչովիչն ասաց, որ Ավստրալիան ունի Եվրոպային անհրաժեշտ հանքանյութեր, մինչդեռ ԵՄ-ն կարող է ապահովել ներդրումներ, վերամշակման հզորություններ և շուկա մուտք գործել։
Հանձնաժողովը նշեց, որ գործարքը կնվազեցնի այս ապրանքների մաքսատուրքերը և կարգելի արտահանման հարկերը՝ շուկան դարձնելով «շատ ավելի կանխատեսելի և կայուն» եվրոպական ընկերությունների համար։
Ավստրալիան կպահպանի կրկնակի գնային քաղաքականություն կիրառելու հնարավորությունը՝ օտարերկրյա ընկերություններից ավելի շատ գանձելով, քան ներքին գնորդներից, սակայն համաձայնագիրը ներառում է վերահավասարակշռման մեխանիզմ, որը թույլ է տալիս ԵՄ-ին կասեցնել մաքսատուրքերը, եթե դա տեղի ունենա, ասաց Շեֆչովիչը։
Ավստրալիան ավտոմեքենաների շուկայում լիովին կազատականացնի մուտքը, բայց կպահպանի շքեղ ավտոմեքենաների հարկը։ Այնուամենայնիվ, էլեկտրական մեքենաների համար շեմը կբարձրացվի մինչև 120,000 ավստրալական դոլար (72,000 եվրո), ազատելով այդ գնից ցածր բոլոր մեքենաները։
ԵՄ-ն դիմում է հնդկա-խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանին՝ Ավստրալիայի անվտանգության և պաշտպանության նոր գործընկերությամբ
Ֆոն դեր Լեյենն ասել է, որ համաձայնագիրը նպատակ ունի ամրապնդել երկարաժամկետ անվտանգության կապերը
ԵՄ-ն երեքշաբթի օրը ընդունեց Անվտանգության և պաշտպանության գործընկերություն Ավստրալիայի հետ, քանի որ Հնդկա-խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանը ձեռք է բերում աճող ռազմավարական նշանակություն Եվրոպայի սեփական անվտանգության համար։
Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը ողջունել է համաձայնագիրը՝ որպես «ուժի միջոցով խաղաղությունն ու անվտանգությունը սատարելու համար կայուն, վստահության վրա հիմնված կառույցների ստեղծմանն ուղղված քայլ»։
«Գործընկերությունը շրջանակ է ապահովում Ավստրալիայի և մեր եվրոպացի գործընկերների միջև համագործակցությունը խորացնելու համար, որպեսզի մենք կարողանանք ավելի արդյունավետ արձագանքել գլոբալ մարտահրավերներին», – ասել է Ավստրալիայի վարչապետ Էնթոնի Ալբանեզեն Կանբերայում ֆոն դեր Լեյենի հետ մամուլի ասուլիսում, որտեղ երկու առաջնորդները նաև ստորագրել են իրենց երկար սպասված ազատ առևտրի համաձայնագիրը։
«Դա կամրապնդի համագործակցությունը պաշտպանական արդյունաբերության, ծովային անվտանգության, կիբերանվտանգության, հակաահաբեկչության և հիբրիդային սպառնալիքների, ինչպիսին է ապատեղեկատվությունը, դեմ պայքարի ոլորտներում»։
ԵՄ արտաքին քաղաքականության ղեկավար Կայա Կալասը գործնականում ստորագրել է գործընկերությունը մարտի 18-ին՝ Ավստրալիայի պաշտպանության նախարար Ռիչարդ Մարլեսի և արտաքին գործերի նախարար Փենի Վոնգի հետ միասին, երեքշաբթի օրը հայտարարել է Եվրահանձնաժողովը։
Համաձայնագրի կենտրոնում Հնդկա-խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանն է, որի կապերը եվրոպական անվտանգության հետ «լիովին պարզ» են դարձել երկու կողմերի համար, ըստ Հանձնաժողովի։
Գործընկերությունը ներառում է լայն շրջանակի ոլորտներ, այդ թվում՝ ծովային անվտանգություն, հիբրիդային սպառնալիքներ, հետախուզական տվյալների փոխանակում, հակաահաբեկչական գործունեություն և Ուկրաինայի աջակցություն։
Նախագծի տարբերակում նշվում էր, որ Ավստրալիան և ԵՄ-ն «կխորացնեն համագործակցությունը» Հնդկա-խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի կարևորագույն ծովային ենթակառուցվածքները պաշտպանելու համար և կարող են համատեղ գործողություններ իրականացնել ծովում։
Նախագծում առաջարկվում էր, որ Ավստրալիան կարող է նաև մասնակցել ԵՄ նախաձեռնություններին, ինչպիսիք են Մշտական կառուցվածքային համագործակցությունը (PESCO), որը համատեղ պաշտպանական կարողությունների զարգացման շրջանակ է, որը ներառում է ԵՄ բոլոր երկրները, բացառությամբ Մալթայի։
Համաձայնագիրը Կանբերային հնարավորություն կտա բանակցել պաշտպանական գնումների համար նախատեսված 150 միլիարդ եվրոյի «Եվրոպայի համար անվտանգության գործողություն» (SAFE) վարկերով ֆինանսավորվող նախագծերին ավելի մեծ հասանելիության շուրջ։
Բանակցությունները սկսվել են 2025 թվականին, այն բանից հետո, երբ ֆոն դեր Լեյենը Հռոմում Հռոմի պապ Լևոն XIV-ի գահակալության արարողության ժամանակ բարձրացրեց Ալբանիայի հետ անվտանգության ավելի սերտ կապերի հեռանկարը։
