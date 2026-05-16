EEAS-ը ճգնաժամի մեջ. Ո՞վ է խոսում Եվրոպայի անունից

«Դա մի փոքր բադի կտուցով բադիկի նման է», – ասել է ԵՄ նախկին դեսպան Ջեյմս Մորանը ԵՄ դիվանագիտական մարմնի մասին։
Կայա Կալլասի ղեկավարությամբ ԵՄ դիվանագիտական ծառայությունը բախվում է աննախադեպ ներքին խառնաշփոթի՝ բացահայտելով գոյաբանական հարցեր այն մասին, թե արդյոք դաշինքի արտաքին քաղաքականության մեխանիզմը համապատասխանում է նպատակին։
Ստեղծված լինելով 2009 թվականին Լիսաբոնի պայմանագրով, Եվրոպական արտաքին գործողությունների ծառայությունը (EEAS) նախագծվել է որպես Բրյուսելի և ազգային մայրաքաղաքների միջև փոխզիջում. բավականաչափ ուժեղ՝ ԵՄ կառավարությունների անունից համատեղ համակարգելու դիվանագիտությունը՝ անկախ Եվրոպական հանձնաժողովից, բայց բավականաչափ թույլ՝ ազգային արտաքին գործերի նախարարություններին չսպառնալու համար։
Մայրաքաղաքների և Հանձնաժողովի միջև փակուղու մեջ
Ավելի քան 15 տարի անց ԵՄ ինստիտուտների պաշտոնյաները ասում են, որ փոխզիջումը գնալով ավելի ու ավելի է լարվածության տակ։
«Եվրոպական հանձնաժողովի և Արտաքին գործողությունների ծառայության միջև և ներսում պետք է ավելի քիչ ինտրիգներ լինեն», – Euractiv-ին ասել է Էստոնիայի նախկին արտաքին գործերի նախարար և ներկայիս Եվրախորհրդարանի անդամ Ուրմաս Պաետը։ «Աշխարհում առկա սուր խնդիրների հետ դա իսկապես ծիծաղելի է թվում»։
ԵՄ ինստիտուցիոնալ ճարտարապետության մեջ EEAS-ը զբաղեցնում է անհարմար տեղ. ձևականորեն անկախ է, բայց քաղաքականապես կապված է և՛ Հանձնաժողովի, և՛ անդամ պետությունների հետ: Լարվածությունը մարմնավորված է Կալլասի կողմից միաժամանակ զբաղեցնող «երկակի գլխարկով» պաշտոնում՝ որպես Միության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության գերագույն ներկայացուցիչ և Եվրոպական հանձնաժողովի փոխնախագահ, կամ կարճ՝ HRVP:
«Դա միշտ էլ դժվար է եղել, քանի որ այն մի փոքր բադի կտուցով բադիկի նման է», – ասել է Ջեյմս Մորանը, ԵՄ նախկին դեսպանը և այժմ Բրյուսելի CEPS վերլուծական կենտրոնի ավագ գիտաշխատողը:
EEAS-ի պաշտոնյաները անձնական զրույցներում բողոքում են, որ Բերլեյմոնտը ավելի ու ավելի է ներխուժում իր տարածք, մինչդեռ Հանձնաժողովի պաշտոնյաները մերժում են իշխանության միտումնավոր զավթման մասին ենթադրությունները:
ԵՄ դիվանագետներից մեկը պնդել է, որ աշխարհաքաղաքականության և տնտեսական քաղաքականության միջև աճող համընկնումը անխուսափելիորեն իշխանությունը տեղափոխել է դեպի հանձնաժողով:
«Եթե դուք ցանկանում եք կարգավորել խոշոր տեխնոլոգիական ընկերությունները… ձեզ անհրաժեշտ է ինստիտուցիոնալ գործիչների ներգրավվածությունը դասական արտաքին և անվտանգության քաղաքական շրջանակներից դուրս», – ասել է դիվանագետը:
Դիվանագետը EEAS-ը նկարագրել է որպես «մի փոքր անցանկալի երեխա»՝ հայտնվելով անդամ պետությունների միջև, որոնք դժկամությամբ են հանձնում արտաքին քաղաքականության վերահսկողությունը, և Հանձնաժողովի միջև, որը զգուշանում է լիազորություններ տալ ազգային մայրաքաղաքներին չափազանց սերտորեն կապված կառույցին։
Ավելին, ԵՄ երկրները վրդովված են Կալասի նախաձեռնությամբ՝ ԵՄ-ի սեփական 42.7 փոխօգնության կետը «խաղալու» համար՝ վախենալով, որ դա կարող է առաջացնել Վաշինգտոնի ուժեղ արձագանք և ավելի վտանգել ՆԱՏՕ-ն։
Ու՞մ մանդատն է։ Ո՞վ է խոսում ԵՄ-ի անունից
«Երբ նրանք ունեն մանդատ, նրանք կատարում են այն։ Խնդիրն այն է, որ դա շատ առեղծվածային կառույց է՝ բավականին թույլ մանդատով», – ասել է Բրյուսելում գործող ԵՄ հարցերով վերլուծական կենտրոնի՝ Եվրոպական քաղաքականության կենտրոնի քաղաքականության վերլուծաբան Ջուրաջ Մաջչինը։
Մաջչինը նշել է Հնդկաստանի և Ավստրալիայի նման երկրների հետ վերջերս կնքված անվտանգության գործընկերությունները որպես այն ոլորտների օրինակներ, որտեղ EEAS-ը արդյունավետորեն գործել է։ Սակայն նա պնդել է, որ կառույցը դեռևս պայքարում է ԵՄ համակարգում իր տեղը սահմանելու համար։
«Քանի դեռ պայմանագիրը գործում է, կլինի Եվրոպական արտաքին գործողությունների ծառայություն», – ասաց Մորանը, հավելելով, որ դրա արդյունավետությունը կախված է ղեկավարությունից և անդամ պետությունների համատեղ գործելու պատրաստակամությունից։
Այս շաբաթվա սկզբին Կալլասը առաջադրվեց Ռուսաստանի հետ ապագա հնարավոր բանակցություններում առաջատար դեր խաղալու համար, ինչը հանգեցրեց բանավեճի, որը ընդգծում է EEAS-ի ավելի լայն քաղաքական խնդիրները։
Պաշտոնյաներն ու վերլուծաբանները կասկածի տակ են դրել, թե արդյոք ԵՄ արտաքին քաղաքականության ղեկավարն ունի՞ քաղաքական աջակցություն, թե՞ ինստիտուցիոնալ մանդատ նման դերի համար։
Մաջչինը պնդեց, որ Կալլասը «սայլը ձիուց առաջ է դրել»՝ հրապարակավ առաջադրվելով ազգային կառավարությունների լայն աջակցությունը ստանալուց առաջ, որոնք քննարկում են այլ թեկնածուների, ամենայն հավանականությամբ՝ պետության կամ կառավարության նախկին կամ գործող ղեկավարի, որպես դեսպան ծառայելու հարցը, եթե Պուտինի հետ բանակցություններ լինեն։
Մորանը ենթադրեց, որ ի վերջո կարող է ի հայտ գալ միջին դիրք, որտեղ EEAS-ը համակարգող դեր կխաղա, մինչդեռ անդամ պետություններն ու ազգային առաջնորդները կպահպանեն քաղաքական վերահսկողությունը ամենազգայուն բանակցությունների նկատմամբ։
Հանձնաժողովի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը նշեց, որ քննարկումն ինքնին հստակ ցույց է տալիս HRV-ի ցանկացած դերի քաղաքական սահմանափակումները։
«Չասված մասն այն է, որ Կալլասը չէ», – ասաց աղբյուրը։
Բաց մի թողեք
ԵՄ հանձնաժողովը նախատեսում է նոր ճնշումներ կիրառել չինական առևտրի վրա
Անդալուսիայի ընտրությունները հուշում են Իսպանիայի քաղաքական ուղեգծի մասին
Ռումինիայի նախագահ Դան. ԵՄ հերոսից մինչև MAGA-ի ոճով զրո. Լուսանկար