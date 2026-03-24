Դիվանագետները զգուշացնում են, որ ԵՄ գաղտնի ֆայլերը կարող են արտահոսել Կրեմլում

Օրենսդիրները վախենում են, որ Գերմանիայի ծայրահեղ աջերը կարող են չարաշահել ԵՄ հազարավոր ներքին փաստաթղթերի տվյալների բազան դիտելու իրենց հնարավորությունը։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Ռուսաստանին բարեկամ «Գերմանիայի համար այլընտրանք» կուսակցության կողմից ԵՄ գաղտնի փաստաթղթերին մուտք գործելը մտահոգություններ է առաջացնում, որ զգայուն քննարկումները բացահայտվում են Մոսկվային, հայտարարել են երեք ԵՄ դիվանագետներ և չորս գերմանացի օրենսդիրներ։
Գերմանացի պատգամավորները, այդ թվում՝ ծայրահեղ աջ «Գերմանիայի համար» կուսակցությունից, հասանելիություն ունեն հազարավոր ԵՄ ֆայլեր պարունակող տվյալների բանկ։ Դրանց թվում են դեսպանների հանդիպումներից գաղտնի գրառումներ, որտեղ դաշինքի դիվանագետները քննարկում են իրենց երկրների դիրքորոշումները աշխարհաքաղաքական հարցերի վերաբերյալ, ինչպիսիք են Ուկրաինային ռուսական սառեցված ակտիվների միջոցով ֆինանսավորելու ծրագրերը։
«Խնդիրն այն է, որ մենք ունենք մի կուսակցություն՝ «Գերմանիայի համար» կուսակցությունը, որի վերաբերյալ կան հիմնավոր կասկածներ Չինաստանին կամ Ռուսաստանին տեղեկատվության արտահոսքի վերաբերյալ», – ասել է Բունդեսթագի ԵՄ հարցերով հանձնաժողովի նախագահ, «Կանաչների» պատգամավոր Անտոն Հոֆրայթերը։
Այդ կասկածները ձևավորում են, թե ինչպես են անցկացվում զգայուն բանակցությունները, քանի որ դիվանագետները ավելի ու ավելի են հաշվի առնում բացահայտման ռիսկը։
Հունգարիայի արտաքին գործերի նախարարի պնդումները, որոնք շաբաթավերջին լրատվամիջոցներում հրապարակվել են, մեղադրել են Բուդապեշտին ԵՄ առաջնորդների գաղտնի քննարկումների մասին տեղեկատվություն Մոսկվային փոխանցելու մեջ, ինչը Հունգարիայի արտաքին գործերի նախարարը որակել է որպես «կեղծ լուրեր»: ԵՄ երկրներն արդեն իսկ հանդիպում են փոքր խմբերով՝ մտահոգությունների պատճառով, որ «ոչ այնքան հավատարիմ» երկրները գաղտնի տեղեկատվություն են արտահոսում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի կառավարությանը, ասել է եվրոպական կառավարության պաշտոնյան։
«Մենք Բրյուսելում ձեռնարկում ենք բոլոր տեսակի նախազգուշական միջոցները՝ զգայուն հանդիպումներն ու տեղեկատվությունը պաշտպանելու համար», – ասել է ԵՄ բարձրաստիճան դիվանագետներից մեկը: Սակայն գաղտնի նյութերին AfD-ի պատգամավորների հասանելիությունը «մեր անվտանգության միջոցառումներում հսկայական, Պուտինի նման անցք է թողնում»։
«Մենք բոլորս զգույշ ենք ԵՄ 27 անդամ պետությունների հետ զգայուն տեղեկատվություն կիսելու հարցում», – ասել է մեկ այլ դիվանագետ: «Անկախ նրանից՝ [Հունգարիայի առաջնորդ Վիկտոր] Օրբանի, թե գերմանական համակարգի պատճառով… մենք ազատորեն չենք կիսվում բոլոր տեղեկություններով, ինչպես դուք կանեիք ձեր ամենամոտ վստահելի անձանց հետ՝ սեղանի շուրջ 27 անդամ պետությունների ներկայությամբ: Սա հունգարական գործոնն է, և սա AfD-ի գործոնն է»։
«Դեսպանը չի կարող երաշխավորել, որ Coreper-ում [ԵՄ դեսպանների ձևաչափ] իր ասած որևէ զգայուն բան ուղիղ չի հասնի ռուսներին կամ Չինաստանին», – շարունակեց դիվանագետը։
Դիվանագետները նշել են, որ տեղյակ չեն եղել այս մտահոգությունների որևէ պաշտոնական կարգավիճակում բարձրացման մասին՝ «ավելի շատ՝ ջրային սառեցման համակարգում», – ասել է նույն դիվանագետը՝ հավելելով, որ հանդիպումների շրջանակներում մտահոգությունների մասին շատ խոսակցություններ կան, մասնավորապես՝ Եվրոպայի հյուսիս-արևմուտքի երկրների միջև։
AfD-ն հերքում է, որ համակարգից տեղեկատվություն է փոխանցում Ռուսաստանին կամ Չինաստանին։ «Մենք չենք մեկնաբանում անհիմն մեղադրանքները», – մեկնաբանության խնդրանքին պատասխանել է AfD-ի խորհրդարանական խմբի խոսնակը։
Արտահոսքային համակարգ
Ի տարբերություն այլ ազգային խորհրդարանների, Գերմանիայի Բունդեսթագում բոլոր պատգամավորներն ու նրանց օգնականները հասանելիություն ունեն EuDoX-ին՝ տվյալների բանկ, որը պարունակում է ԵՄ հազարավոր ֆայլեր՝ նախարարական գագաթնաժողովի ճեպազրույցներից մինչև դեսպանների միջև գաղտնի հանդիպումների ամփոփագրեր։ Համակարգը ստեղծվել է որպես անվերահսկելի գործադիր իշխանության դեմ պաշտպանություն, ինչը հատկապես մտահոգիչ է Գերմանիայում՝ հաշվի առնելով նրա նացիստական անցյալը։
Փաստաթղթերը՝ տարեկան մոտ 25,000 հատ, համակարգ են մուտքագրվում Բունդեսթագի հատուկ ստորաբաժանման կողմից, որը դրանք ստանում է կառավարությունից: Տվյալների բանկը պարունակում է «սահմանափակ» փաստաթղթեր, որոնք գաղտնի տեղեկատվության ամենացածր դասակարգումն են։
«Սկզբունքորեն, սա [մուտքը] բացարձակապես ճիշտ է և անհրաժեշտ մեր խնդիրը կատարելու համար… դաշնային կառավարությանը վերահսկելու համար, և քանի որ դրա մեծ մասը տեղի է ունենում ԵՄ մակարդակով, այն, ինչպես ասացի, անհրաժեշտ է», – ասաց «Կանաչների» Հոֆրայթերը։
Մասնագետները նաև նշեցին, որ կառավարությունը լավ գիտակցում է, որ մեծ թվով մարդիկ մուտք ունեն համակարգ, և որ դա ստեղծում է արտահոսքի հնարավորություն։
«Հաշվի առնելով, որ EuDoX-ը համեմատաբար բաց հարթակ է՝ 5000 լիազորված օգտատերերով, դրանում ոչ մի հատկապես զգայուն բան չկա: Դաշնային կառավարությունը ճշգրիտ գիտի, թե ինչ է այն ներմուծում», – ասաց Բեռլինի Ազատ Համալսարանի իրավունքի պրոֆեսոր Սվեն Հյոլշայդտը, ով ուսումնասիրել է տվյալների բանկը։
Սակայն տվյալների բազայից օգտվող յոթ գերմանացի օրենսդիրներ կամ նրանց օգնականները ասել են, որ AfD-ի մուտքը անվտանգության ռիսկ է։
«AfD-ի ակնհայտ մտերմությունը Պուտինի հետ, AfD-ի բազմաթիվ օրենսդիրների և Ռուսաստանի դեսպանատան միջև կապերը, նրանց Մոսկվա կատարած այցերը, ռուսական քարոզչական պատմությունների ընդունումը և խորհրդարանական հարցումների միջոցով անվտանգության վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու նրանց դիտավորյալ փորձերը անքուն գիշերներ են առաջացնում բոլոր նրանց համար, ովքեր խորապես մտահոգված են երկրի անվտանգությամբ», – ասել է Բունդեսթագի ԵՄ հարցերով հանձնաժողովում Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի պահպանողական կուսակցության ավագ օրենսդիր Ռոլանդ Թեյսը։
Կենտրոնամետ օրենսդիրները հայտարարել են, որ AfD-ի քաղաքական գործիչները բացահայտում են տեղեկություններ, որոնք կարող են հետաքրքրություն ներկայացնել ռուսական հետախուզության համար։ Դրանք ներառում են կառավարության տեղեկատվություն տեղական անօդաչու թռչող սարքերի պաշտպանության, Ուկրաինա արևմտյան զենքի տեղափոխման և իշխանությունների գիտելիքները Բալթիկ ծովի տարածաշրջանում ռուսական դիվերսիայի և հիբրիդային գործունեության մասին։
Անցյալ տարվա վերջին կուսակցության օրենսդիրներին լայնորեն մեղադրեցին Կրեմլի համար տեղեկատվություն հավաքելու համար խորհրդարանական հարցեր տալու իրենց իրավունքն օգտագործելու մեջ, պնդումներ, որոնք կուսակցության ղեկավարությունը մերժել է։ 2025 թվականի սկզբին Եվրախորհրդարանի անդամ Մաքսիմիլիան Կրահի նախկին օգնականը դատապարտվել է Չինաստանի օգտին լրտեսության համար։
«Ընդհանուր առմամբ, մենք մեծ մտահոգությամբ ենք վերաբերվում AfD-ի կողմից զգայուն տեղեկատվության մշակմանը», – ասել է Բունդեսթագի ԵՄ հարցերով հանձնաժողովի Սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության ավագ պատգամավոր Յոհաննես Շրապսը՝ հավելելով, որ այս մտահոգությունը «բխում է ավելի լայն օրինաչափությունից»։
Շրապսն ասել է, որ Բունդեսթագի վարչակազմը անցյալ տարի որոշ քայլեր է ձեռնարկել տեղեկատվության անվտանգության ապահովման ուղղությամբ, այդ թվում՝ AfD-ի որոշ աշխատակիցներին շենքեր և խորհրդարանական տեղեկատվական համակարգեր մուտք գործելու արգելքը։
Բաց մի թողեք
ԵՄ գլխավոր դատախազն ասում է, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարի մարտահրավերը «քաղաքականությունն է, այլ ոչ թե հանցագործությունը»
ԵՄ-ն կոչ է անում Հունգարիային պարզաբանել Ռուսաստանի կողմից տեղեկատվության արտահոսքի մասին «մտահոգիչ» հաղորդագրությունները
Բուժաշխատողի կողմից զինծառայողին անզգուշությամբ մահ պատճառելու դեպքով վարույթի նախաքննությունն ավարտվել է