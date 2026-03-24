ԵՄ գլխավոր դատախազն ասում է, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարի մարտահրավերը «քաղաքականությունն է, այլ ոչ թե հանցագործությունը»

Եվրոպայի խարդախության հիմնական խնդիրը միայն հանցագործները չեն, այլ քաղաքական գործիչներն են, ասել է ԵՄ գլխավոր դատախազը:
Եվրոպացի դատախազի պաշտոնը ստանձնած առաջին անձը՝ Լաուրա Կյովեսին, ասել է, որ իր ամենամեծ փորձությունը երբեք չի եղել այն, թե արդյոք Եվրոպան կարող է ստեղծել անկախ դատախազ։ Այն է՝ արդյոք Եվրոպան պատրաստ է թույլ տալ, որ ինչ-որ մեկը կատարի աշխատանքը։
Եվրոպայի գլխավոր դատախազ Կյովեսին տենդ էր զգում, երբ նստեց իր պաշտոնավարման վերջին հարցազրույցներից մեկի համար։ Հիվանդությունը մի կողմ թողնելով՝ նա Euractiv-ին ասել է, որ իր աշխատանքի ամենահոգնեցնող և ամենաուժեղ մասը ԵՄ-ի ինստիտուցիոնալ միտման դեմ պայքարն է՝ մեղմացնելու, հետաձգելու և բյուրոկրատացնելու խարդախության և կոռուպցիայի դեմ պայքարը։
EPPO-ն, որը անկախ դատախազություն է, որը ստեղծվել է 2021 թվականին՝ ԵՄ-ի դեմ ուղղված լուրջ ֆինանսական հանցագործությունների դեմ պայքարի նպատակով, իր մանդատի ներքո բացել է ավելի քան 3600 գործ, սառեցրել է ավելի քան մեկ միլիարդ եվրո հանցավոր կազմակերպություններից, այդ թվում՝ աշխարհի ամենավտանգավոր մաֆիայի ներկայացուցիչներից, և երբեմն թիրախավորել է դաշինքի ամենաբարձրաստիճան դեմքերին։
Այնուամենայնիվ, իր պաշտոնավարման մի պահի Քյովեսին ասել է, որ Եվրոպական հանձնաժողովի բարձրաստիճան պաշտոնյան իրեն ասել է մեղմացնել իր գրասենյակի կողմից բացահայտված կոռուպցիայի և խարդախության գործերի մասշտաբների վերաբերյալ հրապարակային ուղերձները։ Նա հակադարձել է. «Ես ասացի. Ինչպե՞ս եք համարձակվում ինձ սա ասել։ Մենք անկախ ենք։ Եվ եթե կա գործ, մեր պարտականությունն է այն հետաքննել», – հիշել է նա՝ հեգնանքով նշելով, որ չի կարող աչք փակել մեղադրանքների վրա, եթե դրանք ներառում են ԵՄ բարձրաստիճան պաշտոնյաներին։
Այս զրույցը արտացոլում է Քյովեսիի վեցամյա պաշտոնավարման ընթացքում, որն ավարտվում է այս աշնանը, բախված կենտրոնական խնդիրը. ԵՄ փողը պաշտպանելու ամենամեծ խոչընդոտը ոչ միայն այն հանցագործներն են, որոնք փորձում են գողանալ դրանք, այլև դաշինքի քաղաքական և ինստիտուցիոնալ համակարգերը, որոնք դեռևս ցավալիորեն դժվարացնում են ստուգումը։
Իր մանդատի ավարտին նա պատկերացնում է եվրոպական խարդախության դեմ պայքարի գրասենյակ, որն ապացուցել է իր արժեքը՝ բացահայտելով շրջապատող համակարգի սահմանափակումները: Նա պնդում էր, որ ԵՄ-ն ստեղծել է վերահսկողության շերտեր, որոնք նախատեսված են չարաշահումները կանխելու համար՝ առանց միշտ ապահովելու, որ դրանք գործնականում աշխատեն։
«Դուք ունեք բազմաթիվ մարմիններ, մարմիններ, գրասենյակներ, որոնք պետք է կանխեն խարդախությունը, աուդիտ անեն, հաշվետվություններ ներկայացնեն», – ասաց նա: «Եվ հետո մի օր դուք հասկանում եք, որ ոչ ոք իրականում չի անում այն, ինչ պետք է աներ»։
Նա ավելացրեց. «20 տարվա կանխարգելումից հետո, նայեք, սա բավարա՞ր է: Սա բավարա՞ր է», – ասաց նա՝ ներկայացնելով իր տարեկան զեկույցը, որը անցյալ տարի բացահայտել էր մոտ 67 միլիարդ եվրոյի կասկածելի խարդախություն և այլ ֆինանսական հանցագործություններ։
ԵՄ-ի անձեռնմխելիության խնդիրը
Համակարգի սահմանափակումները ոչ մի տեղ այնքան տեսանելի չեն, որքան Հունաստանում, որտեղ դատախազությունը հազվադեպ հանրային գովասանքի է արժանացել հետապնդման համար, բայց բախվել է ազգային սահմանադրական կանոններին, որոնք պաշտպանում են քաղաքական գործիչներին վերահսկողությունից և խոչընդոտում են հետաքննությունները։
Ամենացայտուն օրինակներից մեկը 2022 թվականին Հունաստանի հյուսիսում տեղի ունեցած Տեմպիի գնացքի վթարն է, որը խլեց 57 մարդու կյանք և կապված է երկաթուղային անվտանգության համար ԵՄ միջոցների ենթադրյալ չարաշահման հետ։
Հարցը, որը դատավարության փուլում էր Աթենքում, ստանձնեց Եվրոպական խորհրդարանը, քանի որ, չնայած միայն Հունաստանի խորհրդարանը կարող է հետաքննել պատասխանատու պաշտոնյաների քաղաքական պատասխանատվությունը, ԵՄ քննիչները երբեք հնարավորություն չեն ունեցել գնալ այնքան հեռու, որքան ցանկանում էին։
«Այս դեպքում մենք չենք կարող ապացույցներ գտնել, եթե սահմանադրությունը չփոխվի», – ասաց նա։ «Արդեն ուշ է, քանի որ օրենքները չեն կարող հետադարձ ուժով կիրառվել։ Հետևաբար, սա առավելագույնն է, ինչ մենք կարող էինք անել, և հետագա որևէ գործողություն հնարավոր չէ»։
Նրա համար իրական խնդիրը քաղաքական գործիչների անձեռնմխելիության գոյությունը չէ, այլ այն, որ այդ խոչընդոտները կարող են խանգարել դատախազներին նույնիսկ փաստերը պարզել և մեղքը կամ անմեղությունը ապացուցել։ Անձեռնմխելիության վերացումը արդարադատության գործելու նվազագույն պայմանն է, ասաց նա։ Նա պնդում է, որ խնդիրը սահմանափակված չէ միայն Հունաստանով։
ԵՄ ինստիտուտների ներսում Քյովեսին նաև դիմադրեց Եվրոպական աուդիտորական դատարանին (ECA)՝ 2022 թվականից ի վեր ԵՄ գումարներով անհիմն ծախսերի մեղադրանքները հետաքննելու փորձերի վերաբերյալ, որոնց մեջ ներգրավված էր դատարանի նախկին նախագահ Կլաուս Հայներ Լենեն։ Նա հերքեց մեղադրանքները։
Այն փաստը, որ ԵՄ ծախսերի վերահսկող մարմինը՝ ECA-ն, դիմադրում էր դատախազական վերահսկողությանը՝ անձեռնմխելիության հիմքով, դրդեց Քյովեսիին ECA-ն ներկայացնել ԵՄ բարձրագույն դատարան՝ դեռևս ընթացքի մեջ գտնվող գործով։ «Դա սկզբունքի հարց է», – ասաց նա։
Հակազդեցություն դաշինքի ողջ տարածքում
Գործառնական առումով, Կյովեսին ասաց, որ Եվրոպական հանձնաժողովի դատախազությունը (EPPO) դաշինքի մեծ մասում բախվում է քրոնիկ ռեսուրսների սահմանափակումների: Բելգիայում, որտեղ գտնվում են ԵՄ բազմաթիվ ինստիտուտներ և մաքսային և ԱԱՀ խարդախության խոշոր կենտրոն, իր գրասենյակին անհրաժեշտ էր առնվազն ութ պատվիրակված դատախազ, բայց սկսեց ընդամենը երկուսով, հաճախ առանց ոստիկանության բավարար աջակցության: Նա ասաց, որ մեկ խոշոր խարդախության դեպքում նշանակվել է միայն մեկ քննիչ:
«Անդամ պետությունների աջակցության բացակայությունը կարող է ազդել հետաքննությունների տևողության վրա», – ասաց նա՝ նկատի ունենալով դեռևս ավարտին չհասած երկարատև գործերը, այդ թվում՝ Բելգիայում գտնվող հետաքննությունը ԵՄ-ի պատմության մեջ ամենամեծ պատվաստանյութերի գնման պայմանագրի վերաբերյալ, որը վերաբերում է հենց Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի դերին:
Այդ ինստիտուցիոնալ դիմադրությունը և ռեսուրսների քրոնիկ պակասը այժմ բախվում են մեկ այլ ճնշման կետի՝ ապատեղեկատվության:
Կյովեսին տեսանելի նյարդայնությամբ խոսեց բարձրաստիճան հետաքննություններից հետո ավելի ու ավելի հաճախակիացող ապատեղեկատվական արշավների և անձնական հարձակումների մասին: Դա այնքան դաժան չէ, որքան մարդասպանական սպառնալիքը, որը նա մի ժամանակ զգացել էր իր հայրենի Ռումինիայում, որտեղ 1980-ականներին սպանվել էին դատավորներ: Այն ավելի ցրված և ժամանակակից է՝ դատախազներին հրապարակայնորեն վարկաբեկելու համակարգված փորձերով, մինչդեռ նրանք պարտավորված են գաղտնիության սկզբունքով, հատկապես սոցիալական ցանցերում։
Սա մասնավորապես տեղի ունեցավ Հունաստանում և Խորվաթիայում, որտեղ նրա թիմը «համակարգված հարձակման» ենթարկվեց, մինչդեռ ինքը թիրախ դարձավ վիճահարույց Blackcube մասնավոր հետախուզական ընկերության կողմից, որն այժմ ներգրավված է Սլովենիայում արտաքին միջամտության մեղադրանքների մեջ։ «Դատախազը, որը թշնամիներ չունի, իրական դատախազ չէ», – ժպիտով ասաց նա։
Իրավիճակի հետևում
Չնայած հրաժարվելով մեկնաբանել Եվրոպայի քոլեջի կամ Հանձնաժողովի դիվանագիտական ծառայության հետ կապված ընթացիկ գործերը, Կյովեսին հակադարձեց քննադատությանը, որ իր գրասենյակը չափազանց ագրեսիվ է եղել։
«Եթե կեղտը թաքցնում ես գորգի տակ, դու ավելի հավաստի չես», – ասաց նա։ «Որքան բարձր է քո պաշտոնը ԵՄ-ում, այնքան բարձր պետք է լինեն չափանիշները։ Բարձր պաշտոնը ոչ մեկին ավելի առաքինի չի դարձնում, քան մյուսները. դա նշանակում է, որ նրանցից պետք է սպասել, որ նրանք ավելի խստորեն կհետևեն կանոններին»։
Կյովեսիի արձագանքը բազմաթիվ ճակատներում դիմադրությանը կուտակային է եղել։ 2021 թվականին աշխատանքը ստանձնելուց ի վեր նա իրեն լսելի է դարձրել, երբ զգացել է, որ իր գրասենյակի նախազգուշացումները անտեսվում են: Նա գրել է Հանձնաժողովին՝ նշելով ԵՄ երկրներում առկա խոչընդոտները, հրապարակայնորեն հանդես է եկել խորհրդարանական լսումներում և լրատվամիջոցներում, և անհրաժեշտության դեպքում սպառնացել է դատական գործընթացներով, այդ թվում՝ հենց Հանձնաժողովի դեմ, որը նախատեսված է ապահովելու համար, որ EPPO-ն կարողանա կատարել իր աշխատանքը:
Նա պնդել է, որ Բրյուսելի արձագանքը՝ օգնելու EPPO-ին իր աշխատանքը կատարել, չափազանց հաճախ նշանակում է զեկույցներ, աուդիտներ, խորհրդատվական ուսումնասիրություններ և անվերջ ներքին գործընթացներ, որոնք իրական փոփոխություններ չեն բերում,- ասել է նա:
«Հանձնաժողովը կրկին նոր ուսումնասիրություն է սկսել», – ասել է նա ԵՄ-ի կողմից EPPO-ի դերը սահմանող ԵՄ կանոնների իրականացման վերաբերյալ բարեփոխումների պահանջների մշակման վերաբերյալ: «Դա ժամանակի և ռեսուրսների վատնում է, ես չեմ վախենում դա ասել»:
Այնուամենայնիվ, կրկին ճնշման տակ գտնվող հանձնաժողովի պաշտոնյայի վրա, որը նրան կոչ էր արել մեղմել իր դիրքորոշումը, Քյովեշին հրաժարվել է՝ անտեսելով անձի ինքնության կարևորությունը: «Անունը կարևոր չէ», – ասել է նա: «Կարևորն այն է, որ այս մտածելակերպը գոյություն ունի: Սա է խնդիրը»:
