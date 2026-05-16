Անդալուսիայի ընտրությունները հուշում են Իսպանիայի քաղաքական ուղեգծի մասին

Իսպանական ամենախիտ բնակեցված տարածաշրջանում մրցակցությունը կօգնի որոշել, թե արդյոք պահպանողական Ժողովրդական կուսակցությունը չափավոր, թե՞ կոշտ մոտեցում կընտրի 2027 թվականի ընդհանուր ընտրություններում։
ՄԱԴՐԻԴ — Իսպանիայի ամենախիտ բնակեցված տարածաշրջանում՝ Անդալուսիայում, կիրակի օրը տեղի ունեցած ընտրությունները կորոշեն, թե ինչպիսի պահպանողականներ կլինեն առաջատար դիրքում՝ հաջորդ տարվա ընդհանուր ընտրություններում սոցիալիստ վարչապետ Պեդրո Սանչեսի դեմ մրցելու համար։
Կենտրոնամետ աջակողմյան Ժողովրդական կուսակցությունն այժմ առաջատար է ազգային հարցումներում, սակայն այս շաբաթավերջին 9 միլիոն բնակչություն ունեցող կարևորագույն հարավային տարածաշրջանում կայանալիք մրցակցությունը, որն ավելի մեծ բնակչություն ունի, քան ԵՄ երկրները, ինչպիսիք են Բուլղարիան, Դանիան կամ Իռլանդիան, հավանաբար կորոշի, թե արդյոք այն ավելի չափավոր, թե՞ կոշտ ուղի կընտրի 2027 թվականի մրցավազքում։
Անդալուսիայում Ժողովրդական կուսակցության առաջատար թեկնածուն նրա ներկայիս տարածաշրջանային նախագահ Խուանմա Մորենոն է։ Նա ներկայացնում է կուսակցության չափավոր թևը, և կիրակի օրը նրա սպասվող հաղթանակը, հավանաբար, այն կդնի ավելի կենտրոնամետ ուղու վրա 2027 թվականի համար, եթե նա հաղթի բացարձակ ընտրություններում, ինչպես ցույց են տալիս հարցումները։
Եթե նա այդքան էլ լավ չգործի և ստիպված լինի կոալիցիա կազմել ծայրահեղ աջ Vox-ի հետ, դա կարող է խթանել կուսակցության ավելի աջակողմյան ճամբարը, որը ներկայացնում է Մադրիդի անջատողական պոպուլիստ նախագահ Իզաբել Դիաս Այուսոն, ով ներկայումս լարված վեճի մեջ է Մեքսիկայի ձախակողմյան կառավարության հետ։
«Մորենոն լավ է գործել Անդալուսիայում հենց այն պատճառով, որ հեռացել է Vox-ից։ Նա շատ ավելի չափավոր է», – ասել է քաղաքագետ Ֆեռնանդո Վալեսպինը Մադրիդի ինքնավար համալսարանում։ Ի տարբերություն դրա, նա հավելել է. «Այուսոն մեծամասնություն ունի Մադրիդում, քանի որ նա ունի Vox-ի կերպարին մոտ պատկեր» և որը հաջողությամբ սահմանափակել է այնտեղ ծայրահեղ ազգայնականների ընտրական գրավչությունը։
Գաղութային բախում
Այնուամենայնիվ, չնայած Մորենոյի ակնհայտ ուժին Անդալուսիայում քարոզարշավի ընթացքում, Իսպանիայում Ժողովրդական կուսակցության շուրջ քաղաքական բանավեճը որոշ չափով ստվերվել է Այուսոյի ազգայնական դիմակայության պատճառով Մեքսիկայի հետ։
Վերջին ամիսներին Այուսոն Մեքսիկան բնութագրել է որպես «նարկոպետություն» և նրա կառավարությունը համարել Կուբայի կառավարությանը համեմատելի ավտորիտար ռեժիմ։
Այուսոյի այս ամսվա այցը սկսվեց հակասություններով, երբ նա մասնակցեց Մեխիկո քաղաքում անցկացված միջոցառմանը, որը նվիրված էր 16-րդ դարի իսպանացի կոնկիստադոր Էռնան Կորտեսին, որը պատասխանատու էր այն բանի համար, ինչը շատ մեքսիկացիներ համարում են բնիկ ժողովուրդների դեմ ցեղասպանական արշավ։
Ելույթի ժամանակ Այուսոն մեստիցախեն՝ մշակույթների և մարդկանց խառնուրդը, որը տեղի է ունեցել իսպանական նվաճումից հետո, նկարագրել է որպես «հույսի և երջանկության ուղերձ»։
Այուսոյի դաշնակից իսպանացի երաժիշտ Նաչո Կանոն, որը նույնպես ներկա էր, նույնիսկ ասաց. «Առանց Կորտեսի Մեքսիկա չէր լինի»։
Մեքսիկայի նախագահ Կլաուդիա Շեյնբաումը մի քանի ժամ անց իր ելույթում հակադարձեց՝ ասելով. «Նրանք, ովքեր նվաճմանը որպես փրկություն են վերաբերվում, դատապարտված են պարտության»։
Այուսոն, ի վերջո, կրճատեց իր 10-օրյա ուղևորությունը՝ պնդելով, որ մեքսիկացիների կողմից իր դեմ բողոքի ցույցերը Շեյնբաումի կողմից Սանչեսի հետ համագործակցությամբ կազմակերպված ծրագրի մի մասն էին, ինչը նա հերքել է։
Վերադառնալուց հետո Այուսոն կրկնապատկեց իր դիրքորոշումը
«Մեքսիկան գոյություն չուներ մինչև իսպանացիների ժամանումը», – ասաց նա Մադրիդի տարածաշրջանային խորհրդարանում՝ ձախակողմյան ընդդիմության ծաղրին արժանանալով։ Նա նաև մեղադրեց Շեյնբաումի կառավարությանը «աղքատության մեջ ապրելու մեջ, ինչը միշտ անում է կոմունիզմը»։
Նոր Աշխարհի իսպանական նվաճման և գաղութացման ժառանգությունը մի քանի տարի լարվածության աղբյուր է եղել Իսպանիայի և Մեքսիկայի միջև։
Շեյնբաումի նախորդը՝ Անդրես Մանուել Լոպես Օբրադորը, պահանջեց Իսպանիայից ներողություն խնդրել այդ դարաշրջանում կատարված մարդու իրավունքների խախտումների համար։
2024 թվականին գործող նախագահը չհրավիրեց թագավոր Ֆիլիպին իր երդմնակալությանը՝ ասելով, որ ո՛չ ինքը, ո՛չ էլ Իսպանիայի կառավարությունը չեն արձագանքել խնդրանքին։ Սակայն, անցյալ տարվա հոկտեմբերին Իսպանիայի արտաքին գործերի նախարար Խոսե Մանուել Ալբարեսի մեկնաբանությունները, որոնցում նա ընդունում էր, որ երկու երկրների համատեղ պատմության մեջ եղել է «ցավ և անարդարություն», կարծես թե բարելավեցին հարաբերությունները։
Թագավորը մարտ ամսին ավելի հեռու գնաց, երբ Իսպանիայում Մեքսիկայի դեսպանին ասաց, որ նվաճման ժամանակ «շատ չարաշահումներ» են եղել, ինչը «չի կարող մեզ հպարտացնել»։ Այդ մեկնաբանությունները դրական արձագանք ստացան Մեքսիկայի կառավարության կողմից, չնայած դրանք զայրացրին Իսպանիայի աջակողմյան որոշ անդամների, որոնք հակված են ավելի պաշտպանողական դիրք գրավել երկրի գաղութային պատմության հարցում։
Աջակցելով չափավորներին
Ժողովրդական կուսակցության ազգային ղեկավարությունը, որը հաճախ սխալվել է Այուսոյի պոռթկումների պատճառով, խուսափել է նրա մեքսիկական վեճից։
Փոխարենը, Անդալուսիայում քարոզարշավի ընթացքում կուսակցության առաջնորդ Ալբերտո Նունյես Ֆեյխոոն գովաբանեց Մորենոյի չափավոր կերպարը՝ Մալագայի իր կողմնակիցներին ասելով, որ «ավելի քան երբևէ կարևոր է… ունենալ չափավոր և կենտրոնամետ քաղաքականություն»։
Հարցումները ցույց են տալիս, որ սոցիալիստները կիրակի օրվա քվեարկությունից առաջ երկրորդ տեղում են։ Ուելվայի ջրերում թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի ժամանակ երկու քաղաքացիական պահակների մահը, կարծես, վնասել է կուսակցությանը։
Սոցիալիստ թեկնածու Մարիա Խեսուս Մոնտերոն միջադեպը որակեց որպես «աշխատավայրում տեղի ունեցած վթար»՝ վատ արտահայտված լեզվով։
