Սուդետյան գերմանացիների հավաքը չեխ-գերմանական ազգայնական վեճ է առաջացնում

Վեճի կենտրոնում են հետպատերազմյան օրենքները, որոնք թույլատրում են մոտ երեք միլիոն էթնիկ գերմանացիների արտաքսումը Չեխոսլովակիայից 1945 թվականից հետո։
ՊՐԱՀԱ – Չեխիայի Բռնո քաղաքում նախատեսված Սուդետյան գերմանացիների համագումարը վերաբացնում է պատերազմական վերքերը և առաջացնում անսովոր հրապարակային բախում չեխական և գերմանական ծայրահեղ աջ կուսակցությունների միջև, որոնք սովորաբար Բրյուսելում մտերիմ դաշնակիցներ են։
Մայիսի 21-25-ը նախատեսված համագումարը կհավաքի Սուդետյան գերմանացիների՝ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո Չեխոսլովակիայից արտաքսված էթնիկ գերմանական բնակչության ներկայացուցիչներին՝ բանավեճերի, հիշատակի միջոցառումների և հետպատերազմյան հաշտեցման վրա կենտրոնացած մշակութային ծրագրերի համար։
2021 թվականի մարդահամարի տվյալներով Չեխիայում մոտ 25,000 մարդ հայտարարել է գերմանական էթնիկ պատկանելության մասին (ներառյալ բազմակի ինքնությունները), որոնցից միայն մոտ 9,000-ն է այն հայտարարել որպես իրենց միակ էթնիկ պատկանելությունը։ Այս փոքրիկ մնացորդը (բնակչության մոտավորապես 0.23%-ը) ներկայացնում է Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո արտաքսումներից հետո մնացած սուդետյան գերմանացիների փոքրաթիվ սերունդներին, գումարած որոշ ուշ վերադարձներ կամ խառը ծագում ունեցող անհատներ։
Կազմակերպիչները Չեխիայում առաջին անգամ անցկացվող հավաքը բնութագրել են որպես չեխ-գերմանական հարաբերությունների խորհրդանշական հանգրվան։ Սակայն միջոցառումը, փոխարենը, դարձել է քաղաքական լարվածության կենտրոն։
Թոմիո Օկամուրայի գլխավորած «Ազատություն և ուղիղ ժողովրդավարություն» (SPD) ծայրահեղ աջ կուսակցությունը բողոքի ցույցեր է սկսել համագումարի դեմ և պնդում է, որ խորհրդարանը հինգշաբթի օրը բանաձև ընդունի՝ կոչ անելով կազմակերպիչներին չեղարկել այն։
«Նման համագումարի անցկացումը Չեխիայի տարածքում բացարձակ վիրավորանք է Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ նացիզմի զոհերի նկատմամբ», – ասել է Օկամուրան։ Այնուամենայնիվ, նա ընդունել է, որ կառավարությունը իրավական լիազորություն չունի միջոցառումն արգելելու համար։
Չեխիայի ներկայիս կառավարությունը մեծամասնության կոալիցիա է, որը գլխավորում է Անդրեյ Բաբիշի պոպուլիստական ANO կուսակցությունը՝ SPD-ի և աջակողմյան պոպուլիստական «Մոտորիստների» հետ դաշինքով։
Ազգայնական դաշնակիցները տարաձայնություններ ունեն
Վեճը բացահայտել է Եվրոպայի ազգայնական ճամբարի ներսում առկա հազվագյուտ լարվածությունները։
Վեճի կենտրոնում է Բենեշի հրամանագրերի ժառանգությունը՝ պատերազմից հետո ընդունված օրենքները, որոնք թույլատրել են գերմանական ունեցվածքի բռնագրավումը և մոտ երեք միլիոն էթնիկ գերմանացիների արտաքսումը Չեխոսլովակիայից 1945 թվականից հետո։
Չեխիայում հրամանագրերը մնում են քաղաքականապես անձեռնմխելի և լայնորեն դիտվում են որպես պատերազմից հետո կարգավորման անկյունաքար։ Չնայած սուդետյան գերմանացիների շուրջ վեճերը մեծապես մարել էին հիմնական քաղաքականությունից այն բանից հետո, երբ Չեխիան միացավ ԵՄ-ին 2004 թվականին, հարցը պահպանում է ուժեղ հուզական արձագանք։
Գերմանիայի ծայրահեղ աջ «Այլընտրանք Գերմանիայի համար» (AfD) կուսակցությունը վերջին տարիներին բազմիցս կասկածի տակ է դրել Բենեշի հրամանագրերը՝ չեխ ազգայնականների շրջանում վախ առաջացնելով, որ պատմական ունեցվածքի կամ փոխհատուցման պահանջները կարող են վերականգնվել։
Չեխական Սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունը և AfD-ն երկուսն էլ անդամակցում են Եվրոպական խորհրդարանի ծայրահեղ աջ «Գերիշխան ազգերի Եվրոպա» խմբում և սովորաբար համակարծիք են միգրացիայի, ինքնիշխանության և ԵՄ-ի խորը ինտեգրման դեմ։
Սակայն AfD-ի քաղաքական գործիչները խստորեն քննադատել են SPD-ի կողմից կոնգրեսի դեմ ուղղված արշավը՝ մեղադրելով չեխ պոպուլիստներին պատմական դժգոհությունները ընտրական նպատակներով շահագործելու մեջ: AfD-ի բավարական մասնաճյուղի անդամները և նրանց հետ կապված երիտասարդական խմբերը հրապարակավ աջակցել են Բռնոյի միջոցառմանը և կոչ են արել հաշտեցման, այլ ոչ թե այն, ինչը նրանք անվանել են ազգայնական սադրանք։
Սուդետյան գերմանական ասոցիացիայի ղեկավար և CSU-ի վետերան քաղաքական գործիչ Բերնդ Պոսելտը քննադատել է միջոցառման շուրջ սրվող հռետորաբանությունը: Նա մեղադրել է չեխ ազգայնականներին հակագերմանական տրամադրություններ բորբոքելու մեջ, միաժամանակ զգուշացնելով Գերմանիայի ծայրահեղ աջակողմյան ներսում ազգայնական հոսանքների մասին։
Գերմանացիները Չեխիայում
Վեճը սրվել է այն բանից հետո, երբ Բավարիայի վարչապետ Մարկուս Սյոդերը, որը ներկայացնում է պահպանողական CSU կուսակցությունը, հաստատել է, որ մասնակցելու է, չնայած Պրահայում աճող թշնամական քաղաքական մթնոլորտին։
«Իհարկե, ես կգնամ Բռնոյում կայանալիք Սուդետյան գերմանական կոնգրեսին», – ասել է Սյոդերը այս շաբաթ՝ միջոցառումն անվանելով «սուդետյան գերմանացիների աջակցության արտահայտություն»: Ակնկալվում է նաև Գերմանիայի ներքին գործերի նախարար Ալեքսանդր Դոբրինդտի մասնակցությունը։
Կազմակերպիչները մերժեցին հավաքը չեղարկելու պահանջները, իսկ «Հանդիպում Բռնո» փառատոնի ներկայացուցիչները, որոնք քաղաք էին հրավիրել Սուդետների գերմանական ասոցիացիային, հայտարարեցին, որ համագումարը կշարունակվի՝ անկախ խորհրդարանական որևէ քվեարկությունից։
