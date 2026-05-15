Նախկին պաշտպանության նախարարը խոստովանում է, որ Լատվիան անվտանգության հետ կապված «հարցերի» առջև է կանգնած, բայց անօդաչու թռչող սարքերը կանգնեցնելու համար «արծաթե փամփուշտ» չունի:
Լատվիան քաղաքական անկայունության մեջ է հայտնվել վարչապետի հրաժարականից և պաշտպանության նախարարի հրաժարականից հետո, ինչը մտահոգություններ է առաջացրել Եվրոպայի առաջնագծում Ռուսաստանի հնարավոր ագրեսիային հակազդելու երկրի պատրաստակամության վերաբերյալ։
Լատվիայի նախկին պաշտպանության նախարար Անդրիս Սպրուդսը Euronews-ին ասել է, որ անօդաչու թռչող սարքերը կանգնեցնելու համար «արծաթե փամփուշտ» չկա՝ պնդելով, որ ինքը «իրատես» է եղել Լատվիայի օդային պաշտպանության սահմանների վերաբերյալ՝ վարչապետի հրաժարականին հանգեցրած քաղաքական լարվածության մեկ շաբաթից հետո։
«Ես միշտ ասել եմ, որ դժվար է գործ ունենալ այն անօդաչու թռչող սարքերի հետ, որոնք կորցրել են իրենց ուղղությունը», – ասել է նա Europe Today ծրագրին։
Սպրուդսը կիրակի օրը հրաժարական է տվել, այն բանից հետո, երբ Լատվիայի վարչապետ Էվիկա Սիլինան պահանջել է, որ նա հրաժարական տա անվտանգության լուրջ խախտման և դրան հաջորդած քաղաքական փոթորկի պատճառով։
Անցյալ հինգշաբթի մի քանի անօդաչու թռչող սարքեր մտել են Լատվիայի օդային տարածք և վթարի ենթարկվել արևելյան Լատգալե շրջանում՝ Բալվի և Լուձա համայնքների մոտ, Ռուսաստանի սահմանի մոտ։ Մի անօդաչու թռչող սարք հարվածեց նավթի պահեստի, ինչը փոքր հրդեհ առաջացրեց։
Քաղաքացիական անձինք չեն տուժել, սակայն բնակիչները բողոքում են, որ արտակարգ իրավիճակների մասին ահազանգերը ստացվել են միջադեպից մոտ մեկ ժամ անց։
Դեպքերը «հստակ ցույց տվեցին, որ պաշտպանական ոլորտի քաղաքական ղեկավարությունը չի կարողացել կատարել մեր երկրի վրայով անվտանգ երկնքի իր խոստումը», – կիրակի օրը ասաց Սիլինան՝ բացատրելով Սպրուդսի հրաժարականը։
Սակայն ճգնաժամը արագորեն վերածվեց ավելի լայն քաղաքական փլուզման։ Հինգշաբթի օրը Սիլինան հրաժարական տվեց, երբ նրա կոալիցիան փլուզվեց անօդաչու թռչող սարքերի միջադեպերի վերաբերյալ կառավարության կողմից վարման շուրջ վեճերի պատճառով։
Լատվիայի քաղաքական վերնախավը մեղադրել է Ռուսաստանին ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքերը Բալթյան օդային տարածք էլեկտրոնային եղանակով ուղղորդելու համար, մինչդեռ երկրի ներսում քննադատները մեղադրել են Սպրուդսին երկիրը անպաշտպան թողնելու համար։
Վերջին շաբաթների ընթացքում բազմաթիվ անօդաչու թռչող սարքեր, որոնք ենթադրաբար ուղղված էին Ռուսաստանին, անցել են Լատվիայի, Լիտվայի և Էստոնիայի տարածք՝ սրելով Բալթյան երկրների ռազմական սպառնալիքներին արձագանքելու պատրաստակամության վերաբերյալ վախերը։
ՆԱՏՕ-ի ռազմավարական հաղորդակցությունների գերազանցության կենտրոնի տնօրեն Յանիս Սարթսը X սոցիալական մեդիա հարթակում զգուշացրել է, որ քաղաքական խառնաշփոթի պայմաններում Լատվիան «ավելի խոցելի» է դարձել արտաքին սպառնալիքների նկատմամբ։
Euronews-ի հարցին, թե արդյոք անօդաչու թռչող սարքերի ներխուժմանը ուշացած արձագանքը, ի վերջո, իր մեղքն էր, Սպրուդսն ասել է, որ ընդունում է «քաղաքական պատասխանատվությունը» Լատվիայի պաշտպանությունը պաշտպանելու համար։
Այնուամենայնիվ, նա պնդել է, որ երկիրը պետք է այժմ կենտրոնանա ապագա ճգնաժամերի դեմ իր դիմադրողականության ամրապնդման վրա։
«Կան հարցեր այն մասին, թե ինչ կարող ենք անել հիմա և ինչպես կարող ենք դա անել», – ասել է նա։
«Միևնույն ժամանակ, մենք առաջ ենք շարժվում մեր օդային պաշտպանությամբ»։
Սպրուդսը զգուշացրել է, որ թշնամական արտաքին գործիչները կարող են փորձել շահագործել Լատվիայի քաղաքական անկայունությունը հոկտեմբերին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններից առաջ։
«Կա մանիպուլյացիա ագրեսոր երկրի՝ հարևան երկրի կողմից, որի մտադրությունները մենք գիտենք և տեղյակ ենք», – ասել է նա՝ նկատի ունենալով Ռուսաստանին։
Կիրակի օրը Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Անդրեյ Սիբիհան հայտարարեց, որ միջադեպերը «ռուսական էլեկտրոնային պատերազմի արդյունքում ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքերը Ռուսաստանում գտնվող իրենց թիրախներից դիտավորյալ շեղելու արդյունք են»։
Նա առաջարկեց Ուկրաինայի օգնությունը Լատվիային, Ֆինլանդիային և Բալթյան տարածաշրջանին՝ ապագայում նմանատիպ միջադեպերը կանխելու համար։
Լատվիան ավարտում է Եվրամիությունից (ԵՄ) 3.49 միլիարդ եվրոյի պաշտպանական վարկի ստացումը «Եվրոպայի համար անվտանգության գործողություններ» (SAFE) ծրագրի շրջանակներում։
Լատվիայի պաշտպանության նախարարության խոսնակը հայտարարեց, որ Ռիգայի կաբինետը ավարտում է փաթեթի մշակումը, որը կօգտագործվի օդային պաշտպանությունը հզորացնելու համար։
