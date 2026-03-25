ԵՄ երկրները վիճում են Բրյուսելի հետ արդյունաբերական պլանավորման կանոնների շուրջ

ԵՄ-ի թույլտվության կանոնների արագացման ջանքերը վերածվել են ինքնիշխանության մասին բանավեճի։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Արդյունաբերական և ենթակառուցվածքային նախագծերի արագացմանն ուղղված եվրոպական ծրագիրը վերածվում է քաղաքական պատերազմի Բրյուսելի և ազգային կառավարությունների միջև՝ այն մասին, թե ով է իրականում պատասխանատու։
Դրա կենտրոնում անհամաձայնությունն է այն մասին, թե ով պետք է կարգավորի կամ վերացնի ԵՄ-ի շրջակա միջավայրի պլանավորման գործընթացները։
Արդյունաբերության և ԵՄ առաջնորդները ճնշում են գործադրում Եվրոպական հանձնաժողովի վրա՝ մեղմացնելու շրջակա միջավայրի կանոնները՝ թույլ տալով արագ կառուցել ավելի շատ արդյունաբերական գործարաններ և հանքեր ամբողջ բլոկում՝ բիզնեսի համար բյուրոկրատական խոչընդոտները կրճատելու շարունակական արշավի շրջանակներում։
Ի պատասխան՝ ԵՄ գործադիր մարմինը դեկտեմբերին հայտարարեց միջոցառումների փաթեթ՝ հենց դա անելու համար՝ պատասխանելով վաղեմի բողոքներին, որ Եվրոպայում շինարարությունը չափազանց երկար է տևում։ Դանդաղ թույլտվությունները նշվել են որպես Եվրոպայի մրցունակության հիմնական խոչընդոտ Իտալիայի նախկին վարչապետ Մարիո Դրագիի 2024 թվականի կարևորագույն զեկույցում։
Սակայն Հանձնաժողովի առաջարկը մայրաքաղաքներին ստիպել է ավելի շատ ազատություն փնտրել սեփական թույլտվությունների օրենքները կառավարելու համար, ինչը արտացոլում է Բրյուսելի և անդամ երկրների միջև ավելի լայն անհամաձայնությունը ԵՄ քաղաքականության դաշտը արդյունավետորեն պարզեցնելու վերաբերյալ։
«Անդամ պետություններին անհրաժեշտ է բավարար ճկունություն՝ իրենց սեփական [թույլտվությունների] ընթացակարգերը սահմանելու համար», – անցյալ շաբաթ Բրյուսելում շրջակա միջավայրի պաշտպանության և կանաչ անցման նախարար Մարիա Վուչկովիչն ասել է.
«Ներկայումս թույլտվությունների ընթացակարգերը արագացվում են ԵՄ չափազանց շատ տարբեր իրավական ակտերում», ինչը ստեղծում է «վարչական բեռ» և «շփոթություն ընկերությունների համար», – ասել է Էստոնիայի էներգետիկայի և շրջակա միջավայրի նախարար Անդրես Սութը։
Նրանց պարզեցումը «ավելի լավ կաշխատի, եթե համապատասխան պահանջները սահմանվեն մեկ համախմբված և ներդաշնակեցված ակտում», – հավելել է նա։
Հանձնաժողովը, մինչ այժմ, հրաժարվում է տեղից շարժվել։ «Մենք կարծում ենք, որ մեր առաջարկած շրջանակը բավականաչափ ճկուն է՝ ազգային կառուցվածքներին համապատասխանեցնելու համար», – ասել է առաջարկին ծանոթ հանձնաժողովի պաշտոնյան։ Շրջակա միջավայրի նախարարների հանդիպման ժամանակ Բրյուսելի շրջակա միջավայրի ղեկավար Ջեսիկա Ռոսվոլը երկրներին ասել էր, որ ԵՄ գործադիր մարմնի առաջարկը «ճիշտ հավասարակշռություն է գտնում»։
Մայրաքաղաքների պահանջները հաջորդում են արդյունաբերական խմբերի կողմից իրականացվող ինտենսիվ լոբբինգի փուլին, որոնք կոչ են անում ավելի շատ կրճատումներ կատարել թույլտվությունների վրա ազդող շրջակա միջավայրի գնահատման մեջ։
Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատումները ներկայումս տևում են «առնվազն չորս տարի» սկզբից մինչև վերջ, ասաց Աուրելա Շտիզան, Եվրոպայի արդյունաբերական հանքանյութերի ասոցիացիայի արդյունաբերական գործերի տնօրենը։ Գործընթացը ներառում է թռչունների պոպուլյացիաների, մոտակա բնակավայրերի և տեղական միջավայրի ներկայիս վիճակի մոնիթորինգ, ասաց նա։
Ավելի լայն ցանց ստեղծելը
Վերջին ամիսներին ԵՄ երկրները առաջնահերթություն են տվել եվրոպական թույլտվությունների կանոնների պարզեցմանը։
Եվրոպացի առաջնորդները կոչ արեցին մեղմացնել ԵՄ թույլտվությունների կանոնները և շարունակել ընդհանուր առմամբ ապակարգավորումը, անցյալ շաբաթ ԵՄ խոշոր գագաթնաժողովից հետո։ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը և Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին անցյալ ամիս բացահայտորեն կոչ արեցին կրճատել թույլտվությունների մասին օրենքները՝ «հիմնարար կերպով [արագացնելու] վարչական ընթացակարգերը բոլոր ոլորտներում»։
Ավելի տեխնիկական մակարդակում Ֆրանսիան և Չեխիան կոչ են անում ԵՄ ավելի շատ կանոններ ներառել ԵՄ դեկտեմբերյան առաջարկի շրջանակներում՝ թույլտվությունների տրամադրման ընթացակարգերը և շրջակա միջավայրի գնահատումները արագացնելու համար։
Բազմաթիվ երկրների, այդ թվում՝ Բելգիայի, Էստոնիայի, Լատվիայի, Ռումինիայի, Սլովակիայի և Իռլանդիայի կողմից աջակցվող կառավարությունները հայտարարել են, որ սեղանին չափազանց շատ ոլորտային կանոններ կան, որոնք կխանգարեն իրական պարզեցմանը։
Փոխարենը, նրանք ցանկանում են մեկ իրավական տեքստ, որը կամրապնդի ԵՄ թույլտվությունների նոր մոտեցումը՝ մեկ տեղում հավաքելով «խաչաձև սկզբունքները» և իրավական դրույթները։
Հունաստանի շրջակա միջավայրի հարցերով գլխավոր քարտուղար Պետրոս Վարելիդիսը նույնպես պնդել է, որ հանձնաժողովի առաջարկները «չեն լուծում հիմնական խնդիրը», այսինքն՝ թե ինչպես է շրջակա միջավայրի թույլտվությունները գործում բնության պաշտպանության օրենքների հետ, ինչպիսիք են ԵՄ-ի Բնակավայրերի մասին հրահանգը և Թռչունների մասին հրահանգը։
Դա երաժշտություն է արդյունաբերական խմբերի ականջների համար։
Անցյալ ամիս մոտ 18 լոբբիստական կազմակերպություններ ստեղծեցին «Թույլտվությունների վերաբերյալ ոչ պաշտոնական կոալիցիա», որի նպատակն էր կրճատել արդյունաբերական զարգացման համար խնդրահարույց համարվող բնապահպանական օրենքները։
Դրանք ներառում են բնության վերականգնման, ջրի, թափոնների, թռչունների, բնակավայրերի, արդյունաբերական արտանետումների և հողի որակի, ինչպես նաև շրջակա միջավայրի և ազդեցության գնահատման վերաբերյալ կանոնները։
Շրջակա միջավայրի հարցերով հանձնակատար Ջեսիկա Ռոսվոլը երեքշաբթի օրը շրջակա միջավայրի նախարարների հանդիպման ժամանակ հաստատակամորեն պաշտպանեց Հանձնաժողովի նախնական առաջարկը՝ պարզեցնել շրջակա միջավայրի օրենքները՝ ընդգծելով «կարգավորիչ կայունության» անհրաժեշտությունը։
Միևնույն ժամանակ, շրջակա միջավայրի հարցերով հանձնակատարները ահազանգում են հանրային առողջությունը և շրջակա միջավայրը պաշտպանելու համար նախատեսված վաղուց հաստատված կանոնների վերացման հետևանքների վերաբերյալ։
ClientEarth-ի փաստաբան Իոանիս Ագապակիսը զգուշացրել է ԵՄ թռչունների և բնակավայրերի մասին դիրեկտիվները կամ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման դիրեկտիվը փոփոխելու կամ թուլացնելու դեմ։
Հակառակ դեպքում, նա «շատ, շատ մտահոգված կլիներ այն հետևանքներով, որոնք սա կունենա ինչպես շրջակա միջավայրի [պաշտպանության] շրջանակի, այնպես էլ համապարփակության և դրանց որակի վրա»։
Քննարկվել է գործարար միջավայրի բարելավմանն ուղղված նախագիծ․ ՊԵԿ-ը փոփոխություններ է մշակել
Երևանում մեկնարկել է «Հեռահաղորդակցության շաբաթ 2026»-ը. Լուսանկարներ
Ֆոն դեր Լեյենը կնքեց Ավստրալիայի հետ առևտրային համաձայնագիրը. Լուսանկար