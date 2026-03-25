Մակրոնի դաշնակիցը ճնշման տակ է՝ օրենքի գերակայության վերաբերյալ մտահոգությունների պատճառով

Բարձրաստիճան պաշտոնյայի հանկարծակի հեռացումը մտահոգություններ է առաջացնում Ֆրանսիայի բարձրագույն սահմանադրական մարմնի անկախության վերաբերյալ։
ՓԱՐԻԶ — Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի գլխավոր քաղաքական դաշնակիցներից մեկը քննադատության է ենթարկվում օրենքի գերակայության նկատմամբ հարգանքի համար, այն բանից հետո, երբ նա աշխատանքից ազատեց երկրի ամենահզոր սահմանադրական մարմնի բարձրաստիճան պաշտոնյային։
Ֆրանսիայի Սահմանադրական խորհրդի ղեկավար Ռիշար Ֆերանը, որը նախագահի ամենամոտ վստահելի մարդկանցից մեկն է, աշխատանքից ազատել է հաստատության գլխավոր քարտուղար Օրելի Բրետոնոյին՝ նրա նշանակումից ընդամենը մեկ տարի անց։
Մարտի 23-ի ուշ երեկոյան ուղարկված և ներքին էլեկտրոնային նամակում Բրետոնոն ասել է, որ Ֆերանը «տեղեկացրել է [իրեն], որ առաջարկել է Հանրապետության նախագահին հրաժարական տալ պաշտոնից՝ հաստատության գործունեության վերաբերյալ կարծիքների տարբերության պատճառով»։
Քայլը բուռն արձագանք է առաջացրել Ֆրանսիայի բարձրաստիճան քաղաքական պաշտոնյաների և իրավաբանական գիտնականների կողմից։
Մակրոնի կառավարության նախկին առողջապահության նախարար և այժմ ձախակենտրոն պատգամավոր Օրելիեն Ռուսոն X-ում ասել է, որ այս քայլը «մտահոգիչ» է և ընդգծում է «մեր հաստատությունների նկատմամբ անտարբերությունը»։
Կանաչների եվրապատգամավոր Դեյվիդ Քորմանդը գրել է. «Խնդիր է, որ որոշակի կլանի անդամ է նշանակվել մեր երկրի բարձրագույն սահմանադրական մարմինը ղեկավարելու համար», հավելելով, որ նման գործողությունները խաթարում են ֆրանսիական ժողովրդավարությունն ու հաստատությունները։
Ֆերանի նշանակումը Մակրոնի կողմից անցյալ տարի քննադատվել է որպես անկախ հաստատությունը քաղաքականացնելու փորձ, որն իրավասություն ունի որոշում կայացնելու, թե արդյոք Ազգային ժողովի կողմից ընդունված օրենսդրությունը համապատասխանում է սահմանադրությանը։
Ազգային ժողովի նախկին նախագահ Ֆերանը սահմանափակ իրավաբանական կրթություն ունի և Մակրոնի առաջին կողմնակիցներից մեկն էր։
Սահմանադրական խորհուրդը որոշում է կայացնում իրավական մարտահրավերների վերաբերյալ և վերահսկում է ընտրությունները։ Դրա անդամները պարտադիր չէ, որ լինեն որակավորված դատավորներ կամ իրավաբաններ։
Հաստատության չորս անձինք հաստատել են, որ Ֆերանը որոշել է ազատել Բրետոնոյին։
Վերջին ամիսներին Ֆերանի և Բրետոննոյի միջև «տարբեր կարծիքներ» են ի հայտ եկել, մասնավորապես՝ «օրենքի դերի վերաբերյալ», – ասել են երկու պաշտոնյաներ, որոնց անանունությունը թույլատրվել է քննարկել զգայուն հարց։
Պաշտոնյաներից մեկի խոսքով՝ Ֆերանի և Բրետոննոյի միջև տարաձայնությունները գագաթնակետին են հասել անցյալ տարվա վերջին, երբ բյուջետային ճգնաժամի սրման պայմաններում կառավարությունը քննարկել է գործադիր մարմնի միջոցով ֆինանսական օրենսդրություն ընդունելու հնարավորությունը։
Բրետոննոն ներքին գրություն է ուղարկել, որում պնդել է, որ գործադիր մարմնի կողմից գործադիր մարմնի միջոցով ընդունված բյուջեն չի կարող ներառել արդեն մշակվածի վերաբերյալ փոփոխություններ, որոշում, որը կկապեր կառավարության ձեռքերը ընդդիմադիր կուսակցությունների հետ լարված բանակցությունների ընթացքում։
Նա նաև պնդել է, որ Սահմանադրական խորհուրդը իրավասություն չունի վերանայելու օրենսդրությունը։
Ըստ տեղեկությունների՝ նրա եզրակացությունները վրդովեցրել են Ֆերանին։
Ֆերանը երկուշաբթի օրը չի պատասխանել մեկնաբանության հարցմանը։ Բրետոննոն նաև հրաժարվել է մեկնաբանություն տալ։
«Օրելի Բրետոնոն այն մարդկանցից չէ, ովքեր կարող են զիջումների գնալ օրենքի գերակայության պաշտպանության, իրավական դատողության խստության կամ հաստատության անկախության հարցում», – ասել է բարձրաստիճան պետական ծառայողը։ «Եթե դա է նրան անհանգստացրել, ապա դա լուրջ խնդիր է»։
Բրետոնոյի նշանակումը Ֆերանի կողմից ուղղակիորեն հաստատվել էր։
ԱՄՆ-ն Իրանին հատուկ առաջարկ ունի․ Թեհրանը կասկածում է․․․
Մենք հաղթել ենք Իրանի հետ պատերազմում. նրանք մեզ թանկարժեք նվեր են ուղարկել. Թրամփ
Իրանում ձերբակալվել է 30 մարդ՝ Իսրայելին և ԱՄՆ-ին լրտեսելու կասկածանքով