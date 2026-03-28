Դատարանն ամբողջությամբ մերժել է «Տաշիր Կապիտալ»-ի հայցն ընդդեմ ՀԾԿՀ-ի

ՀՀ վարչական դատարանը 2026 թվականի մարտի 27-ի վճռով ամբողջությամբ մերժել է «Տաշիր Կապիտալ» ՓԲԸ-ի հայցն ընդդեմ ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի։

Այս մասին հայտնել է ՀԷՑ ժամանակավոր կառավարիչ Ռոմանոս Պետրոսյանը։

«Ըստ այդմ` «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» փակ բաժնետիրական ընկերության էլեկտրական էներգիայի (հզորության) բաշխման լիցենզիայի գործողությունը դադարեցնելու մասին Հանձնաժողովի 2025թ. նոյեմբերի 18-ի Որոշումը կմնա անփոփոխ:

Կեցցե՛ Հայաստանի Հանրապետությունը»,- ասվում է գրառման մեջ։

Դատարանն ամբողջությամբ մերժել է «Տաշիր Կապիտալ»-ի հայցն ընդդեմ ՀԾԿՀ-ի

28/03/2026 infomitk@gmail.com