«Աղտոտեք մեզ, և մենք ձեզ դատի կտանք». Եվրոպայի լճերին և անտառներին իրավական իրավունքներ տալու ձգտումը

Բնապահպանների մի խումբ պնդում է, որ բնությունը պետք է համարվի անձ ԵՄ օրենսդրության համաձայն։
Պե՞տք է լճին թույլատրվի վարձել իր սեփական փաստաբանին և դատի տալ ընկերությանը։
Դա կարող է անհավանական թվալ, բայց դա է եվրոպացի բնապահպանների մի խմբի նպատակը։
Եվրոպական քաղաքացիների նախաձեռնության նոր գրանցված միջնորդագիրը կոչ է անում Եվրամիությանը մշակել օրենսդրություն, որը թույլ կտա աղտոտված գետերին կամ անտառահատված անտառներին «դատաստանի տանել» իրենց աղտոտողներին՝ բնական մարմիններին տալով ընկերությանը նման իրավական իրավունքներ։
Եթե միջնորդագրի կողմնակիցները հավաքեն մեկ միլիոնից ավելի ստորագրություն առնվազն յոթ ԵՄ երկրներում, Եվրոպական հանձնաժողովը պետք է առնվազն քննարկի առաջարկը։
«Մենք փորձում ենք հրավիրել բոլորին մտածել այնպիսի ապագայի մասին, որտեղ մենք չենք ոչնչացնի բնությունը, այլ կաշխատենք նրա հետ միասին», – հեռախոսազրույցի ժամանակ ասել է միջնորդագրի գլխավոր կազմակերպիչ Էմանուել Շլիխտերը։
Խնդրագիրը հրապարակվում է այն ժամանակ, երբ Եվրոպայի կենսաբազմազանությունը պաշտպանելու քաղաքական հավակնությունները նվազում են։
ԵՄ-ն մոբիլիզացվել է բնության ոչնչացման դեմ 2019-2024 թվականների «Կանաչ գործարքի» տարիներին, սակայն Հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի երկրորդ ժամկետի ընթացքում առաջնահերթությունների փոփոխությունը փոխել է դա։
Այժմ Բրյուսելը ձգտում է կրճատել բյուրոկրատական քաշքշուկները մրցունակության անվան տակ՝ կրճատելով դաշինքի բնական պաշարները պաշտպանելուն ուղղված օրենքները։ Նոր արդյունաբերական նախագծերի համար ճանապարհը բացելու նպատակով, այս ամսվա սկզբին երկրները քննարկել են ընկերություններին պաշտպանված վայրի բնության սպանությունն արգելող կանոնները մեղմացնելու առաջարկը։
Դա Բրյուսելը դարձնում է ավելի ու ավելի թշնամական միջավայր Շլիխտերի նման նախաձեռնությունների համար։ Սակայն դա, պնդում է նա, միայն ընդգծում է իր առաքելության հրատապությունը։
«[Սա] ճիշտ ժամանակն է, քանի որ մենք տեսնում ենք շրջակա միջավայրի քաղաքականության բացասական արձագանքը Եվրոպայում ամենուր, հատկապես ԵՄ մակարդակով», – ասաց փաստաբանը։ «Շատ բնապահպանական կազմակերպություններ պայքարում են բացասական արձագանքի դեմ, և մենք ուզում ենք հույս տալ»։
Լագունը դատարան է գնում
Խնդրագիրը ավելի լայն, համաշխարհային բնապահպանների կողմից ղեկավարվող շարժման մի մասն է, որը ձգտում է բնությանը տրամադրել հիմնական իրավական իրավունքներ՝ այն պաշտպանելու այնպիսի ճնշումներից, ինչպիսիք են անտառահատումները, կենսաբազմազանության կորուստը, քիմիական աղտոտումը և կլիմայի փոփոխությունը։
Շլիխտերը և նրա համակազմակերպիչները հույս ունեն հիմնվել 2022 թվականի իսպանական օրինագծի վրա, որը Մուրսիայի հարավ-արևելյան շրջանի լագունային տվել է «գոյության իրավունք որպես էկոհամակարգ և բնականորեն զարգանալու»։ Մար Մենորը ներկայացված է խնամակալների մի խմբի կողմից, որոնց թվում են գիտնականներ, տեղական քաղաքական գործիչներ և քաղաքացիներ, որոնք բոլորն էլ այժմ դատարան են դիմում մի ընկերության՝ էկոհամակարգի վատթարացմանը ենթադրաբար նպաստելու համար։
Դատախազը պահանջում է յոթ տարվա ազատազրկում տվյալ ձեռնարկատիրոջ համար, ինչպես նաև ավելի քան 500,000 եվրո փոխհատուցում։
«Մենք տեսնում ենք, որ այս շարժումը առաջընթաց է գրանցում շատ երկրներում», – POLITICO-ին տված մեկնաբանության մեջ ասել է «Կանաչներ» խմբակցության պատգամավոր Յուտա Պաուլուսը: «Ես կարծում եմ, որ սա կարևոր քայլ է, եթե մենք ցանկանում ենք պահպանել մեր ապրուստը»։
Նմանատիպ նախաձեռնություններ են առաջարկվում ամբողջ դաշինքում՝ Ֆրանսիայի Լուար գետից մինչև Շվեդիայի Վյետերն լիճը՝ տարբեր հաջողության մակարդակներով: Իռլանդիայի կառավարությանը բնությանը սահմանադրական իրավունքներ տալու փորձը թափ հավաքեց դեռևս 2023 թվականին, նախքան կորցնելը։
Շլիխտերի միջնորդագրի հիմնական նպատակներից մեկն է միավորել և ամրապնդել այս խճանկարային առաջարկները, որոնք, ինչպես նա նշեց, հաճախ իրականացվում են սահմանափակ ռեսուրսներով: Նրանց անհրաժեշտ է ԵՄ մակարդակի աջակցություն՝ շրջակա միջավայրի օրենքները տեղում կիրառելու համար, որոնք կարող են խիստ լինել տեսականորեն և վատ կիրառվել գործնականում։
Գաղափարն այն է, որ «բոլոր քաղաքացիներին հնարավորություն տրվի ներգրավվել և պաշտպանել իրենց սեփական էկոհամակարգերը»՝ ներքևից վերև մոտեցմամբ։
Մոլախոտերի մեջ
Այնուամենայնիվ, չնայած Եվրոպական քաղաքացիական նախաձեռնությունը կոչ է անում Հանձնաժողովին ընդունել ԵՄ հրահանգ, «որը կճանաչի, որ էկոհամակարգերն ունեն ներքին արժեք և հիմնարար իրավունքներ», Շլիխտերը նշեց, որ դեռևս վստահ չէ, թե ինչպես դա կգործի գործնականում։
«Ես զգում եմ, որ սա դեռևս ընթացքի մեջ գտնվող աշխատանք է», – ասաց նա։ «Մենք մեր գրպանում չունենք այդ հրահանգը, որպեսզի ասենք. «Մենք այսպես ենք ուզում»։ Մենք փորձեցինք դա անել, բայց դեռ այնտեղ չենք հասել։ Ասենք, կան բազմաթիվ մեկնարկային կետեր»։
Եվ շարժումը քննադատներից զերծ չէ։
Որոշ հետազոտողներ և գիտնականներ կասկածի տակ են դրել էկոհամակարգերին իրավաբանական անձի կարգավիճակ շնորհելու լրացուցիչ արժեքը: Մի ակադեմիական հոդվածում նշվում է, որ նման իրավունքների բովանդակությունը կարող է լինել «անորոշ և անհամապատասխան» և ընդգծվում է բնական կազմավորումների սահմանները սահմանելու դժվարությունը: Դրա փոխարեն, սահմանափակումները պետք է սահմանվեն գործող իրավական շրջանակների միջոցով։
Խնդիրն այն է, ասում է Շլիխտերը, որ դա տեղի չի ունենում: ԵՄ ամենախիստ բնապահպանական օրենքներից մի քանիսը, ինչպիսին է Ջրային շրջանակային դիրեկտիվը, պարզապես չեն կիրառվում անդամ երկրների կողմից։
Միևնույն ժամանակ, չնայած Շլիխտերը պնդում է, որ իր նպատակը բյուրոկրատիայի մակարդակի ավելացումը չէ, այլ գործող օրենքների ավելի լավ կիրառումը, արդյունաբերական խմբերը զգուշացնում են ԵՄ մրցունակության վրա հնարավոր ազդեցության մասին։
«Չնայած դեռևս պարզ չէ, թե ինչպիսին կլինի այս «Բնության իրավունքներ» նախաձեռնության ապագան ԵՄ-ում, հանքարդյունաբերական գործունեության համար հետևանքները կարող են զգալի լինել, մասնավորապես՝ ներքին հումքի պահանջարկի աճի պատճառով, որը կապահովի ԵՄ ռազմավարական ինքնավարությունը և դիմադրողականությունը՝ կապված կանաչ և թվային անցումների հետ ներկայիս փխրուն աշխարհաքաղաքական համատեքստում», – ասել է Սինթիա Մեստանսա Ֆերնանդեսը, հանքարդյունաբերական լոբբի Euromines-ի շրջակա միջավայրի և անվտանգության հարցերով մասնագետը։
«Գործնականում հանքարդյունաբերական նախագծերը, այդ թվում՝ [Կարևորագույն հումքի մասին օրենքի] շրջանակներում ռազմավարական նախագծերը, կարող են իրավաբանորեն անհնար դառնալ», – ասաց նա՝ հավելելով, որ «թույլտվությունները կարող են վիճարկվել հենց էկոհամակարգերի անունից»։
Եվ որոշ ՀԿ-ներ Շլիխտերին ասել են, որ հնարավոր է կարողանան աջակցել միջնորդագրին միայն հաջորդ տարի. նրանց ռեսուրսներն այժմ կենտրոնացած են ԵՄ Կանաչ գործարքի բացասական արձագանքի դեմ պայքարի վրա։
Այնուամենայնիվ, Շլիխտերը պնդում է։
«Ոչ ժողովրդավարական ձայները ավելի բարձր են դառնում, և մենք չգիտենք, թե որքան ժամանակ է մնացել շրջակա միջավայրի քաղաքականությունը քննարկման դնելու համար», – ասաց նա։
