28/03/2026

«Կանազ»-ի շենքում կիթառ են նվագել, այրել գույք, հրդեհ է բռնկվել․ 3 անձ է ներկայացվել նախաքննական մարմին․ ՆԳՆ

ՆԳՆ Համայնքային ոստիկանության և ԱԱԾ ծառայողների համատեղ միջոցառումների արդյունքում՝ մարտի 27-ին, 3 անձ հայտնաբերվել և ներկայացվել են նախաքննական մարմին, որոնք կասկածվում են մարտի 25-ին Ազատության պողոտայում գտնվող շինության ներսում գույք այրելու մեջ:

Այս մասին հայտնել է ՆԳՆ մամուլի քարտուղարկը։

Նախանական տվյալներով՝ 3 անչափահաս մտել են շենք, կիթառ նվագել, տաքանալու համար այրել են գույք, ինչի հետևանքով հրդեհ է բռնկվել։ Կատարվում է նախաքննություն։

Ֆոտոլրագրողի տեղեկություններով կասկածյալներն են 14-ամյա Բ. Ն.-ն, 15-ամյա Ե. Ն.-ն և 16-ամյա Վ. Ղ.-ն։

Վերջինները խոստովանել են ծնողների ներկայությամբ, որ իրենք միտումնավոր չեն հրկիզել, պարզապես մտել են ներս կիթառ նվագելու համար և երբ մրսել են, կրակ են վառել, որպեսզի տաքանան, ինչից հետո կրակը մեծ արագությամբ տարածվել է ու շենքը բռնկվել է։

Նշված անձինք ոստիկանության Արաբկիրի բաժնից ներկայացվել են ՀՀ Քննչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչության Արաբկիրի քննչական բաժին։

Գ. Շամշյանի տեղեկություններով՝ նրանցից 2-ը սովորում են Երևանում գործող հայտնի քոլեջներից մեկում, իսկ 1-ն էլ՝ Արաբկիր վարչական շրջանում գործող դպրոցներից մեկում։

Ինչպես ավելի վաղ հայտնել էինք, մարտի 25-ին՝ ժամը 19։12-ին, ՆԳՆ 112 օպերատիվ կառավարման կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ Երևան քաղաքի Ազատության պողոտայում գտնվող շինություններից մեկում հրդեհ է բռնկվել։

Մարտի 25-ին, ժամը 19։12-ին ՆԳՆ 112 օպերատիվ կառավարման կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ Երևան քաղաքի Ազատության պողոտայում գտնվող շինություններից մեկում հրդեհ է բռնկվել։

Այրվել էր «Կանազ» մշակույթի տան չգործող չորսհարկանի շինությունը։

Փորձագիտական կենտրոնի լավագույն մասնագետներն «Կանազ»-ի հրդեհի մարումից ընդամենը ժամեր անց, երբ տարածքը դեռ գտնվել է հետևանքների անմիջական ազդեցության տակ, եղել են դեպքի վայրում:

Ինչպես հայտնել են կոնտրոնից, իրականացվել են համալիր փորձաքննություններ հետևյալ ուղղություններով.

• Հրդեհատեխնիկական փորձաքննություն–կրակի առաջացման օջախի և պատճառների բացահայտում:

• Շինարարական փորձաքննություն–կառույցի ամրության և վնասվածության աստիճանի գնահատում:

• Ապրանքագիտական փորձաքննություն–գույքային և նյութական վնասի հաշվարկում:

«Մեր փորձագետների օպերատիվ աշխատանքի շնորհիվ հնարավոր կլինի սեղմ ժամկետներում ստանալ հրդեհի ամբողջական պատկերը և տալ մասնագիտական հստակ եզրակացություն»,- ասվում է հաղորդագրության մեջ։

Ինչպես ավելի վաղ հայտնել էինք, մարտի 25-ին՝ ժամը 19։12-ին, ՆԳՆ 112 օպերատիվ կառավարման կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ Երևան քաղաքի Ազատության պողոտայում գտնվող շինություններից մեկում հրդեհ է բռնկվել։ Մարտի 25-ին, ժամը 19։12-ին ՆԳՆ 112 օպերատիվ կառավարման կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ Երևան քաղաքի Ազատության պողոտայում գտնվող շինություններից մեկում հրդեհ է բռնկվել։ Այրվել էր «Կանազ» մշակույթի տան չգործող չորսհարկանի շինությունը։

