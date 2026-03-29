29/03/2026

Հայտնի են ՔՊ-ում քվեարկության արդյունքները․ ովքե՞ր են առաջատար հնգյակում

infomitk@gmail.com 29/03/2026

«Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցությունը հրապարակել է թեկնածուների ընտրության բոլոր քվեաթերթիկների հաշվարկի նախնական արդյունքները։

Ամենաշատ ձայներ հավաքած 5 թեկնածուներն են՝

  1. Նիկոլ Փաշինյան-933 ձայն,
  2. Արարատ Միրզոյան-853 ձայն,
  3. Սուրեն Պապիկյան-842 ձայն,
  4. Գևորգ Պապոյան-806 ձայն,
  5. Ռուբեն Ռուբինյան-782 ձայն։

Քվեարկության մնացած արդյունքներն ունեն հետևյալ պատկերը.

6. Ավանեսյան Անահիտ Թորգոմի- 780

7. Ալեքսանյան Վահագն Հովիկի- 777

8. Հարությունյան Արայիկ Էդուարդի- 766

9. Կոնջորյան Հայկ Արսենի- 747

10. Թորոսյան Արսեն Գևորգի- 745

11. Սիմոնյան Ալեն Ռոբերտի- 717

12. Խուդաթյան Դավիթ Հովհաննեսի- 696

13. Գալյան Սրբուհի Հովհաննեսի- 682

14. Ղազարյան Ալխաս Աղաբեկի- 679

15. Պետրոսյան Ռոմանոս Վանիչկայի- 646

16. Ջուլհակյան Արուսյակ Թովմասի- 642

17. Մակունց Լիլիթ Կամոյի- 622

18. Հակոբյան Հասմիկ Արմենի- 613

19. Խաչատրյան Արմեն Էդմոնդի- 604

20. Մկրտչյան Արեն Միքայելի- 602

21. Հովհաննիսյան Արթուր Ղարիբի- 585

22. Գաբրիելյան Վիլեն Կարենի- 580

23. Մանավազյան Արուսյակ Լևոնի- 557

24. Եղոյան Արման Աշոտի- 548

25. Սանոսյան Գնել Հենզելի- 542

26. Ղազարյան Սոնա Արայի- 539

27. Միքայելյան Սասուն Մեխակի- 512

28. Գաբրիելյան Սիսակ Արմենի-509

29. Ավինյան Տիգրան Արմենի- 502

30. Թունյան Բաբկեն Էդիկի- 500

31. Լևոնյան Լևոն Գագիկի- 499

32. Բաթոյան Զարուհի Վալերիանի- 498

33. Բաղդասարյան Նազելի Հրաչի- 490

34. Գասպարյան Տաթևիկ Մաթևոսի- 483

35. Վարդանյան Արաքսյա Պողոսի- 477

36. Հայրապետյան Մխիթար Իոսիֆի- 458

37. Հարությունյան Քնարիկ Համլետի- 451

38. Գրիգորյան Նարեկ Հարազատի- 443

39. Փամբուխչյան Արմեն Սոկրատի- 441

40. Դավոյան Արփինե Հրահատի- 409

41. Սիմիդյան Հակոբ Կարապետի- 405

42. Սարգսյան Գարիկ Մնացականի- 404

43. Հովհաննիսյան Միլադա Մկրտչի- 390

44. Ղալումյան Վահե Վոլոդյայի- 373

45. Մովսիսյան Սերգեյ Լևիկի- 367

46. Բադալյան Լուսինե Խաչիկի- 364

47. Մինասյան Սարիկ Սամվելի- 355

48. Բագրատյան Սերգեյ Պապաշի- 351

49. Ղալումյան Հայկ Վոլոդյայի- 346

50. Հակոբյան Վաղարշակ Սոսի-318

ՀՀ վարչապետն ու ՔՊ կուսակցականները Սուրբ Աննա եկեղեցում մասնակցում են պատարագի. Տեսանյութ

