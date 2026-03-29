Հայտնի են ՔՊ-ում քվեարկության արդյունքները․ ովքե՞ր են առաջատար հնգյակում

«Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցությունը հրապարակել է թեկնածուների ընտրության բոլոր քվեաթերթիկների հաշվարկի նախնական արդյունքները։
Ամենաշատ ձայներ հավաքած 5 թեկնածուներն են՝
- Նիկոլ Փաշինյան-933 ձայն,
- Արարատ Միրզոյան-853 ձայն,
- Սուրեն Պապիկյան-842 ձայն,
- Գևորգ Պապոյան-806 ձայն,
- Ռուբեն Ռուբինյան-782 ձայն։
Քվեարկության մնացած արդյունքներն ունեն հետևյալ պատկերը.
6. Ավանեսյան Անահիտ Թորգոմի- 780
7. Ալեքսանյան Վահագն Հովիկի- 777
8. Հարությունյան Արայիկ Էդուարդի- 766
9. Կոնջորյան Հայկ Արսենի- 747
10. Թորոսյան Արսեն Գևորգի- 745
11. Սիմոնյան Ալեն Ռոբերտի- 717
12. Խուդաթյան Դավիթ Հովհաննեսի- 696
13. Գալյան Սրբուհի Հովհաննեսի- 682
14. Ղազարյան Ալխաս Աղաբեկի- 679
15. Պետրոսյան Ռոմանոս Վանիչկայի- 646
16. Ջուլհակյան Արուսյակ Թովմասի- 642
17. Մակունց Լիլիթ Կամոյի- 622
18. Հակոբյան Հասմիկ Արմենի- 613
19. Խաչատրյան Արմեն Էդմոնդի- 604
20. Մկրտչյան Արեն Միքայելի- 602
21. Հովհաննիսյան Արթուր Ղարիբի- 585
22. Գաբրիելյան Վիլեն Կարենի- 580
23. Մանավազյան Արուսյակ Լևոնի- 557
24. Եղոյան Արման Աշոտի- 548
25. Սանոսյան Գնել Հենզելի- 542
26. Ղազարյան Սոնա Արայի- 539
27. Միքայելյան Սասուն Մեխակի- 512
28. Գաբրիելյան Սիսակ Արմենի-509
29. Ավինյան Տիգրան Արմենի- 502
30. Թունյան Բաբկեն Էդիկի- 500
31. Լևոնյան Լևոն Գագիկի- 499
32. Բաթոյան Զարուհի Վալերիանի- 498
33. Բաղդասարյան Նազելի Հրաչի- 490
34. Գասպարյան Տաթևիկ Մաթևոսի- 483
35. Վարդանյան Արաքսյա Պողոսի- 477
36. Հայրապետյան Մխիթար Իոսիֆի- 458
37. Հարությունյան Քնարիկ Համլետի- 451
38. Գրիգորյան Նարեկ Հարազատի- 443
39. Փամբուխչյան Արմեն Սոկրատի- 441
40. Դավոյան Արփինե Հրահատի- 409
41. Սիմիդյան Հակոբ Կարապետի- 405
42. Սարգսյան Գարիկ Մնացականի- 404
43. Հովհաննիսյան Միլադա Մկրտչի- 390
44. Ղալումյան Վահե Վոլոդյայի- 373
45. Մովսիսյան Սերգեյ Լևիկի- 367
46. Բադալյան Լուսինե Խաչիկի- 364
47. Մինասյան Սարիկ Սամվելի- 355
48. Բագրատյան Սերգեյ Պապաշի- 351
49. Ղալումյան Հայկ Վոլոդյայի- 346
50. Հակոբյան Վաղարշակ Սոսի-318
