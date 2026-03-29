Պակիստանը կհավաքվի Սաուդյան Արաբիայի, Եգիպտոսի և Թուրքիայի հետ՝ տարածաշրջանային թշնամական գործողությունները թուլացնելու հույսով

Հուսիթների պատերազմի մեջ մտնելը վտանգում է միջազգային նավագնացության հետագա անկայունացումը, եթե խումբը փորձի խոչընդոտել նավերի անցումը Կարմիր ծովով, ինչպես դա արվել էր նախկինում Իսրայելի կողմից Ղազայի դեմ պատերազմի ժամանակ։
Իրանի կողմից աջակցվող Եմենի հուսիթ ապստամբները շաբաթ օրը մտան Իրանում մեկամսյա պատերազմի մեջ՝ ևս մեկ ճակատ ավելացնելով արդեն իսկ խիստ անկայուն և արագ զարգացող իրավիճակին։
Խմբավորումը շաբաթ օրը հայտարարեց, որ արձակել է բալիստիկ հրթիռների առաջին արկը՝ ուղղված «զգայուն իսրայելական ռազմական օբյեկտներին»՝ Լիբանանում, Իրաքում և Պաղեստինում Իրանի և տարածաշրջանային առանցքների դիմադրությանը աջակցելու համար։
Սա տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ մոտ 2500 ամերիկացի ծովային հետևակայիններ ժամանում են տարածաշրջան, ինչը մտահոգություններ է առաջացնում, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը կարող է քննարկել ցամաքային տեղակայումը, ինչպես նաև տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ Պակիստանի կառավարությունը պատրաստվում է կիրակի օրը հանդիպել տարածաշրջանային տերությունների հետ՝ քննարկելու պատերազմի ավարտի ուղիները։
Այնուամենայնիվ, ԱՄՆ-ն և Իսրայելը շարունակում են հարվածել Իրանին, որի պատասխան հարձակումները թիրախավորել են Իսրայելը և հարևան Պարսից ծոցի արաբական երկրները։ Մինչ օրս պատերազմի բոլոր ճակատներում՝ Իրանում, Լիբանանում, Իսրայելում, Իրաքում և Պարսից ծոցի երկրներում, զոհվել է ավելի քան 3000 մարդ։
Պատերազմը, որն այժմ մտել է իր երկրորդ ամիսը, սպառնացել է նավթի և գազի համաշխարհային մատակարարումներին, առաջացրել է պարարտանյութերի պակաս և խաթարել է ավիափոխադրումները տարածաշրջանում։ Իրանը պահպանում է իր վերահսկողությունը կարևորագույն Հորմուզի նեղուցի վրա, ինչը տատանում է շուկաներն ու գները միջազգային մակարդակով։
Հուսիթների պատերազմի մեջ մտնելը կարող է ավելի մեծ վնաս հասցնել համաշխարհային նավագնացությանը, եթե խումբը կրկին թիրախավորի Կարմիր ծովի մոտ գտնվող Բաբ ալ-Մանդեբ նեղուցում գտնվող նավերը, որոնցով սովորաբար անցնում է համաշխարհային առևտրի 12 տոկոսը։
Այնուամենայնիվ, հորիզոնում կարող է սահմանափակ թեթևացում լինել, քանի որ Իրանը ուրբաթ օրը համաձայնեց ՄԱԿ-ի խնդրանքին՝ թույլատրել մարդասիրական օգնության և գյուղատնտեսական բեռնափոխադրումների անցումը Հորմուզի նեղուցով, որը գործնականում փակ է պատերազմի սկզբից՝ փետրվարի 28-ին։
Մինչդեռ Թրամփը Թեհրանին մինչև ապրիլի 6-ը ժամանակ է տվել ջրային ճանապարհը անվերապահորեն վերաբացնելու համար, հակառակ դեպքում կբախվի լարվածության սրմանը՝ ասելով, որ Իրանը կհարվածվի «ավելի ուժեղ, քան երբևէ հարվածվել է»։ Վերջնաժամկետը նաև նախատեսված է դիվանագիտական ջանքերը շարունակելու համար՝ մարտական գործողությունները դադարեցնելու ճանապարհ փնտրելու համար։
Իրանում ականատեսները հաղորդել են շաբաթ օրվա ուշ երեկոյան և կիրակի գիշերը հասցված ծանր հարվածների մասին, այն բանից հետո, երբ Իսրայելի զինված ուժերը հայտարարել են, որ թիրախավորել են երկրի ռազմածովային զենքի արտադրության օբյեկտները և որ «մի քանի օրվա ընթացքում» կավարտեն զենքի արտադրության կարևոր գործարանների վրա հարձակումները։
Իրանը պատասխանել է՝ Իսրայելի վրա արձակելով իր սեփական հրթիռներն ու անօդաչու թռչող սարքերը, որոնք, ըստ Իսրայելի պաշտպանության բանակի, որ որսացել են։ Պարսից ծոցի երկրները նույնպես հաղորդել են Թեհրանից արձակված անօդաչու թռչող սարքերի և հրթիռների վաղ առավոտյան որսացման մասին։
Բեյրութի Դահիյեի հարավային արվարձանից տեղահանված տղամարդը գրկում է իր երեք ամսական որդուն Բեյրութում, Լիբանան, որպես ապաստարան օգտագործվող վրանի կողքին, շաբաթ, 2026 թվականի մարտի 28, Էմիլիո Մորենատի/Հեղինակային իրավունք 2026, The AP: Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են։ Իսրայելը նաև շարունակում է իր ցամաքային գործողությունները Լիբանանում, որտեղ Իսրայելի պաշտպանության բանակի զորքերը շարունակում են պայքարել Իրանի կողմից աջակցվող «Հեզբոլլահ» խմբավորման տարրերի դեմ՝ փորձելով, ինչպես նկարագրել է վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուն, «ընդլայնել բուֆերային գոտին՝ Իսրայելի հյուսիսային համայնքները պաշտպանելու համար»։
Լիբանանում մարտական գործողությունների ժամանակ մեկ իսրայելցի զինվոր է զոհվել, իսկ երեքը՝ վիրավորվել, ինչը զինվորականների ընդհանուր թիվը հասցրել է հինգի՝ այն բանից հետո, երբ Իսրայելը վերսկսեց պատերազմը «Հեզբոլլահ»-ի հետ մարտի 2-ին։
Միևնույն ժամանակ, Պակիստանը հայտարարել է, որ Սաուդյան Արաբիան, Թուրքիան և Եգիպտոսը բարձրաստիճան դիվանագետներ կուղարկեն Իսլամաբադ՝ պատերազմը դադարեցնելու նպատակով բանակցություններ վարելու համար, որոնք կիրակի օրը կժամանեն երկօրյա այցով։
Պակիստանի վարչապետ Շեհբազ Շարիֆը հայտարարել է, որ ինքը և Իրանի նախագահ Մասուդ Պեզեշկիանը «լայն քննարկումներ» են անցկացրել տարածաշրջանային ռազմական գործողությունների վերաբերյալ։
Սակայն Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբբաս Արաղչին հեռախոսով իր թուրք գործընկերոջը հայտնել է, որ Թեհրանը կասկածանքով է վերաբերվում վերջին դիվանագիտական ջանքերին։ Իրանի պետական լրատվամիջոցները հայտնել են, որ Արաղչին մեղադրել է ԱՄՆ-ին «անհիմն պահանջներ» ներկայացնելու և «հակասական գործողություններ» ցուցաբերելու մեջ։
Թրամփի դեսպան Սթիվ Վիտկոֆը հայտարարել է, որ Վաշինգտոնը Իրանին է ներկայացրել 15 կետից բաղկացած «գործողությունների ցանկ»՝ հնարավոր հրադադարի համար, որում առաջարկվում է վերաբացել Հորմուզի նեղուցը և սահմանափակել Իրանի միջուկային ծրագիրը, որը ԱՄՆ-ի և Իսրայելի միջև լարվածության կենտրոնում գտնվող հարցն է։
Թեհրանը մերժել է ցանկը և ներկայացրել է հինգ կետից բաղկացած առաջարկ, որը ներառում է փոխհատուցում և ջրային ուղու նկատմամբ իր ինքնիշխանության ճանաչում։
Իսլամաբադը, որը հնարավոր միջնորդ է դարձել՝ շնորհիվ ԱՄՆ-ի և Իրանի հետ լավ հարաբերությունների, հայտարարում է, որ իրենք կենտրոնացած են երկու կողմերի միջև կամուրջներ ստեղծելու և տարածաշրջանում ռազմական գործողություններն ու անկարգությունները հնարավորինս արագ դադարեցնելու վրա։
Մեկ ամիս տևած մարտերից հետո զոհերի թիվը Իրանում գերազանցել է 1900-ը, Լիբանանում՝ 1100-ը, Պարսից ծոցի երկրներում՝ 22-ը, Իսրայելում՝ 20-ը և 13 ամերիկացի զինծառայող։
