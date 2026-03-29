Հռոմի պապ Լևոն XIV-ը դատապարտում է հարուստների և աղքատների միջև աճող անջրպետը պատմական Մոնակո կատարած այցի ժամանակ

Հռոմի պապ Լևոն XIV-ը կոչ արեց Մոնակոյի հարուստ իշխանության բնակիչներին օգտագործել իրենց ռեսուրսները՝ աշխարհում բարին խթանելու համար: Հռոմի պապը դարձավ կաթոլիկ եկեղեցու առաջին ղեկավարը, որը այցելեց այդ տարածք 16-րդ դարում Պողոս III պապից ի վեր:
Հռոմի պապ Լևոն XIV-ը շաբաթ օրը կոչ արեց Մոնակոյի կոսմոպոլիտ միջերկրածովյան իշխանության բնակիչներին օգտագործել իրենց հարստությունը, ազդեցությունը և կաթոլիկ հավատքը բարօրության համար, մասնավորապես՝ կյանքի սրբությունը պաշտպանելու կաթոլիկ ուսմունքը պահպանելու համար:
Հռոմի պապը մեկօրյա ուղևորություն կատարեց շքեղ անկլավ՝ դառնալով առաջին պապը, որը այցելեց 1538 թվականին Պողոս III պապից ի վեր:
Մոնակոյի արքայազն Ալբերտը և արքայադուստր Շարլենը հանդիպեցին հովվապետին Մոնակոյի ուղղաթիռային հրապարակում, որը գտնվում է հարուստների և հայտնիների մեգա զբոսանավերի տունը հանդիսացող նավահանգստից մի փոքր ներքև:
Պալատում թագավորական ընտանիքի անդամները կանգնած էին բակում՝ սպասելով պապին, կանայք՝ սև հագած և ժանյակավոր գլխաշորերով։ Շարլենը սպիտակ էր հագնում՝ արարողակարգային արտոնություն, որը Վատիկանը շնորհում է կաթոլիկ թագավորական միապետներին պապերի հետ հանդիպելիս, դիվանագիտական տերմինաբանությամբ հայտնի է որպես «le privilège du blanc»։
Պալատի պատշգամբից իր բացման ողջույնի խոսքում Հռոմի պապ Լեո XIV-ը կոչ արեց Մոնակոյին օգտագործել իր հարստությունը, ազդեցությունը և «փոքրության պարգևը» բարու համար։ Դա կարևոր է, ասաց նա, «հատկապես պատմական պահին, երբ ուժի ցուցադրումը և ճնշման տրամաբանությունը վնասում են աշխարհին և վտանգում խաղաղությունը»։
Ավելի ուշ տաճարում ֆրանսերեն խոսելով՝ պապը կոչ արեց Մոնակոյի կաթոլիկներին տարածել իրենց հավատքը, «որպեսզի յուրաքանչյուր տղամարդու և կնոջ կյանքը պաշտպանվի և խթանվի հղիությունից մինչև բնական մահ»։
Նման տերմիններ Վատիկանը օգտագործում է աբորտին և էվթանազիային դեմ ուղղված կաթոլիկ ուսմունքի վերաբերյալ։
Մոնակոն այն քիչ եվրոպական երկրներից մեկն է, որտեղ կաթոլիկությունը պաշտոնական պետական կրոն է։ Արքայազն Ալբերտը վերջերս մերժել է տարածքում աբորտն օրինականացնելու առաջարկը՝ նշելով կաթոլիկության կարևոր դերը մոնեգասկյան հասարակությունում։
Որոշումը մեծ մասամբ խորհրդանշական էր, քանի որ աբորտը սահմանադրական իրավունք է Ֆրանսիայում, որը շրջապատում է 2.2 քառակուսի կիլոմետր տարածք ունեցող ափամերձ իշխանությունը։
Մոնակոյում թույլտվություն չտալով՝ Ալբերտը միացավ այլ եվրոպական կաթոլիկ թագավորական ընտանիքների, որոնք տարիների ընթացքում նմանատիպ դիրքորոշում են ընդունել՝ պահպանելու կաթոլիկ վարդապետությունը ավելի ու ավելի աշխարհիկ մայրցամաքում։
Հռոմի պապ Լևոն XIV-ի մեկօրյա այցը ներառում էր հանդիպում Մոնակոյի կաթոլիկ համայնքի հետ տաճարում և պատարագ Լուի II մարզադաշտում։ Մոնակոյի 38,000 բնակչությունը հիմնականում կաթոլիկ է և բազմազգ, որոնցից միայն մեկ հինգերորդն է իրականում իշխանության քաղաքացի։
Բաց մի թողեք
