EU – Armenia

Հռոմի պապ Լևոն XIV-ը դատապարտում է հարուստների և աղքատների միջև աճող անջրպետը պատմական Մոնակո կատարած այցի ժամանակ

infomitk@gmail.com 29/03/2026

Հռոմի պապ Լևոն XIV-ը կոչ արեց Մոնակոյի հարուստ իշխանության բնակիչներին օգտագործել իրենց ռեսուրսները՝ աշխարհում բարին խթանելու համար: Հռոմի պապը դարձավ կաթոլիկ եկեղեցու առաջին ղեկավարը, որը այցելեց այդ տարածք 16-րդ դարում Պողոս III պապից ի վեր:

Հռոմի պապ Լևոն XIV-ը շաբաթ օրը կոչ արեց Մոնակոյի կոսմոպոլիտ միջերկրածովյան իշխանության բնակիչներին օգտագործել իրենց հարստությունը, ազդեցությունը և կաթոլիկ հավատքը բարօրության համար, մասնավորապես՝ կյանքի սրբությունը պաշտպանելու կաթոլիկ ուսմունքը պահպանելու համար:

Princess Charlene and Prince Albert II of Monaco meet Pope Leo XIV at the Prince's Palace during the pope's one-day visit to Monaco, Saturday, March 28, 2026

Հռոմի պապը մեկօրյա ուղևորություն կատարեց շքեղ անկլավ՝ դառնալով առաջին պապը, որը այցելեց 1538 թվականին Պողոս III պապից ի վեր:

Մոնակոյի արքայազն Ալբերտը և արքայադուստր Շարլենը հանդիպեցին հովվապետին Մոնակոյի ուղղաթիռային հրապարակում, որը գտնվում է հարուստների և հայտնիների մեգա զբոսանավերի տունը հանդիսացող նավահանգստից մի փոքր ներքև:

Պալատում թագավորական ընտանիքի անդամները կանգնած էին բակում՝ սպասելով պապին, կանայք՝ սև հագած և ժանյակավոր գլխաշորերով։ Շարլենը սպիտակ էր հագնում՝ արարողակարգային արտոնություն, որը Վատիկանը շնորհում է կաթոլիկ թագավորական միապետներին պապերի հետ հանդիպելիս, դիվանագիտական ​​տերմինաբանությամբ հայտնի է որպես «le privilège du blanc»։

Պալատի պատշգամբից իր բացման ողջույնի խոսքում Հռոմի պապ Լեո XIV-ը կոչ արեց Մոնակոյին օգտագործել իր հարստությունը, ազդեցությունը և «փոքրության պարգևը» բարու համար։ Դա կարևոր է, ասաց նա, «հատկապես պատմական պահին, երբ ուժի ցուցադրումը և ճնշման տրամաբանությունը վնասում են աշխարհին և վտանգում խաղաղությունը»։

Ավելի ուշ տաճարում ֆրանսերեն խոսելով՝ պապը կոչ արեց Մոնակոյի կաթոլիկներին տարածել իրենց հավատքը, «որպեսզի յուրաքանչյուր տղամարդու և կնոջ կյանքը պաշտպանվի և խթանվի հղիությունից մինչև բնական մահ»։

Նման տերմիններ Վատիկանը օգտագործում է աբորտին և էվթանազիային դեմ ուղղված կաթոլիկ ուսմունքի վերաբերյալ։

Pope Leo XIV leaves after meeting with the local Catholic community inside Monaco Cathedral in Monaco-Ville, Monaco, Saturday, March 28, 2026

Մոնակոն այն քիչ եվրոպական երկրներից մեկն է, որտեղ կաթոլիկությունը պաշտոնական պետական ​​կրոն է։ Արքայազն Ալբերտը վերջերս մերժել է տարածքում աբորտն օրինականացնելու առաջարկը՝ նշելով կաթոլիկության կարևոր դերը մոնեգասկյան հասարակությունում։

Որոշումը մեծ մասամբ խորհրդանշական էր, քանի որ աբորտը սահմանադրական իրավունք է Ֆրանսիայում, որը շրջապատում է 2.2 քառակուսի կիլոմետր տարածք ունեցող ափամերձ իշխանությունը։

Մոնակոյում թույլտվություն չտալով՝ Ալբերտը միացավ այլ եվրոպական կաթոլիկ թագավորական ընտանիքների, որոնք տարիների ընթացքում նմանատիպ դիրքորոշում են ընդունել՝ պահպանելու կաթոլիկ վարդապետությունը ավելի ու ավելի աշխարհիկ մայրցամաքում։

Հռոմի պապ Լևոն XIV-ի մեկօրյա այցը ներառում էր հանդիպում Մոնակոյի կաթոլիկ համայնքի հետ տաճարում և պատարագ Լուի II մարզադաշտում։ Մոնակոյի 38,000 բնակչությունը հիմնականում կաթոլիկ է և բազմազգ, որոնցից միայն մեկ հինգերորդն է իրականում իշխանության քաղաքացի։

Pope Leo XIV arrives to meet with a group of young people and catechumens outside Sainte Dévote Church in La Condamine, Monaco, Saturday, March 28, 2026

Ֆրանսիայի իշխանությունները կանխել են Փարիզում Bank of America-ի մասնաճյուղի մոտ տեղի ունեցած ռումբային հարձակումը

29/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Որքանո՞վ է ԱՄՆ-ն հաջողության հասել իր պատերազմական նպատակներին Իրանում արդեն մեկ ամիս տևած պատերազմում

29/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ե՞րբ է Ուկրաինան դիվանագիտական «շոշափուկներ» ստեղծել Սաուդյան Արաբիայում

29/03/2026 infomitk@gmail.com

500 դոլար և արտասահմանյան ուղևորություն. Ինչպես են նորակոչիկները հայտնվում ռուսական դիվերսիոն վարժական ճամբարներում

29/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Թագավորներ չկան» օրը ԱՄՆ-ում և արտերկրում հսկայական բազմություն է բողոքի ցույցեր անցկացնում Թրամփի դեմ

29/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ի առևտրային համաձայնագրերի բաղադրատոմսը. տավարի մսի համար մեղմ, գինու համար խիստ

29/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ֆրանսիայի իշխանությունները կանխել են Փարիզում Bank of America-ի մասնաճյուղի մոտ տեղի ունեցած ռումբային հարձակումը

29/03/2026 infomitk@gmail.com