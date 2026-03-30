Նախարարներին տեղեկացվել է, որ ազգային վառելիքի գների միջոցառումները սպառնում են վատթարացնել էներգետիկ ճգնաժամը

Նախարարների արտակարգ հանդիպում՝ էներգիայի գների «անհամակարգված» միջամտությունների լուծման համար։
Գաղտնի դիվանագիտական նոտայի համաձայն՝ ԵՄ-ի մասնատված ազգային վառելիքի գների վերահսկողությունը կարող է խոչընդոտել Մերձավոր Արևելքի նոր էներգետիկ ճգնաժամի հաղթահարման ջանքերը։
Մինչ Հորմուզի նեղուցը, որը համաշխարհային էներգետիկ խցանման կետ է, մտնում է փակման հինգերորդ շաբաթը, ԵՄ էներգետիկայի նախարարները անցնում են ճգնաժամային ռեժիմի։
«28 օրվա հակամարտությունն արդեն 13 միլիարդ եվրո է ավելացրել Միության բրածո վառելիքի ներմուծման հաշվին», – ասվում է երեքշաբթի կեսօրին էներգետիկայի նախարարների տեսակոնֆերանսից առաջ ԵՄ երկրներին ուղարկված նամակում։
Բենզալցակայաններում գները բարձրացել են մեկ լիտրի համար 2 եվրոյից բարձր՝ դաշինքի մեծ մասում, Արևելյան Եվրոպայի երկրները դիմել են գների սահմանափակման և վառելիքի լիցքավորման չափաբաժնի, մինչդեռ մյուսները կրճատել են ակցիզային հարկերը։
Նախարարներին հանձնարարվել է «խուսափել անհամակարգված և մասնատված ազգային արձագանքներից և շուկային ուղղված խաթարող ազդանշաններից», մինչդեռ վերլուծվում են նեղուցի երկարատև փակման հնարավոր երկարաժամկետ հետևանքները։
ԵՄ ազատ տեղաշարժի տարածքում հարևան երկրների էժան վառելիքի սխեմաներից օգտվելը հեշտությամբ է իրականացվում: Հոլանդացիները մեկնում են Գերմանիա՝ իրենց բաքերը լցնելու, իսկ նրանք, իրենց հերթին, մեկնում են Չեխիա, եթե կարողանան։
«Սահմանային ազդեցություն ունեցող հակազդեցության միջոցառումները, որոնք խոչընդոտում են առևտուրը կամ վատթարացնում են մատակարարման և պահանջարկի պայմանները՝ խթանելով անարդյունավետ պահանջարկի վարքագիծը, ռիսկի են ենթարկում սրել շուկայի անկայունությունը», – ավելացվում է գրառման մեջ։
Բրյուսելը պնդում է, որ ճգնաժամը մնում է գների, այլ ոչ թե մատակարարման խնդիր՝ հավելելով, որ առայժմ պակասորդ է սպասվում միայն դիզելային վառելիքի և ավիացիոն վառելիքի համար։
Նախարարներից չի սպասվում նաև, որ գնային ճգնաժամից անցնեն մատակարարման ճգնաժամի, Euractiv-ին ասել են ԵՄ երեք դիվանագետներ: «Իրավիճակը տարբերվում է 2021 թվականից», – ասել է դիվանագետներից մեկը՝ նկատի ունենալով Covid-ից հետո էներգակիրների գների աճը, որը մասամբ պայմանավորված էր Ռուսաստանի կողմից դեպի դաշինք գազի հոսքի խեղդմամբ՝ Ուկրաինա լիարժեք ներխուժումից առաջ։
