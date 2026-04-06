Մասիսի 3-րդ դպրոցի հետնամասում անչափաhաuները hարվածներ են հասցրել մի 13-ամյա տղայի՝ պատճառելով վնաuվածքներ

Վիճաբանություն և ծեծկռտուք է տեղի ունեցել Արարատի մարզում։
ՀՀ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության համայնքային ոստիկանության գլխավոր վարչության Մասիսի բաժնում օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել, որ Մասիս քաղաքի 3-րդ դպրոցի 9 Բ դասարանի աշակերտներ՝ Հ․-ն, Ա․-ն և 8 Ա դասարանի Ա․-ն վիճաբանել են նույն դպրոցի 8 Գ դասարանի աշակերտ՝ 13-ամյա Կ․ Ա․-ի հետ և նշված դպրոցի հետնամասում ձեռքերով և ոտքերով հարվածներ են հասցրել վերջինիս՝ պատճառելով մարմնական վնասվածքներ։
Ոստիկանության Մասիսի բաժնի ծառայողների կողմից ձեռնարկված օպերատիվ միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ Հ․-ն հանդիսանում է Արարատի մարզի բնակիչ 14-ամյա Հ․ Փ․-ն, Ա․-ն հանդիսանում է Արարատի մարզի բնակիչ 14-ամյա Ա․ Պ․-ն, իսկ Ա․-ն հանդիսանում է Արարատի մարզի բնակիչ 13-ամյա Ա․ Պ․-ն և ապրիլի 1-ին մանկավարժի կողմից դիտողություն անելու և դիտողությունը չընդունելու հարցի շուրջ ժամը 15։00-ի սահմաններում նշված դպրոցի հետնամասում Հ․ Փ․-ն, Ա․ Պ․-ն և Ա․ Պ․-ն ձեռքերով և ոտքերով հարվածներ են հասցրել Կ․ Ա․-ին և պատճառել մարմնական վնասվածք։
Դեպքի փաստով ոստիկանության Մասիսի բաժնում փաստաթղթեր են կազմվել, որոնք փոխանցվել են ՀՀ Քննչական կոմիտեի Արարատի մարզային քննչական վարչության Մասիսի քննչական բաժին։
