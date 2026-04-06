06/04/2026

EU – Armenia

Մասիսի 3-րդ դպրոցի հետնամասում անչափաhաuները hարվածներ են հասցրել մի 13-ամյա տղայի՝ պատճառելով վնաuվածքներ

infomitk@gmail.com 06/04/2026 1 min read

Վիճաբանություն և ծեծկռտուք է տեղի ունեցել Արարատի մարզում։ 

ՀՀ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության համայնքային ոստիկանության գլխավոր վարչության Մասիսի բաժնում օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել, որ Մասիս քաղաքի 3-րդ դպրոցի 9 Բ դասարանի աշակերտներ՝ Հ․-ն, Ա․-ն և 8 Ա դասարանի Ա․-ն վիճաբանել են նույն դպրոցի 8 Գ դասարանի աշակերտ՝ 13-ամյա Կ․ Ա․-ի հետ և նշված դպրոցի հետնամասում ձեռքերով և ոտքերով հարվածներ են հասցրել վերջինիս՝ պատճառելով մարմնական վնասվածքներ։

Ոստիկանության Մասիսի բաժնի ծառայողների կողմից ձեռնարկված օպերատիվ միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ Հ․-ն հանդիսանում է Արարատի մարզի բնակիչ 14-ամյա Հ․ Փ․-ն, Ա․-ն հանդիսանում է Արարատի մարզի բնակիչ 14-ամյա Ա․ Պ․-ն, իսկ Ա․-ն հանդիսանում է Արարատի մարզի բնակիչ 13-ամյա Ա․ Պ․-ն և ապրիլի 1-ին մանկավարժի կողմից դիտողություն անելու և դիտողությունը չընդունելու հարցի շուրջ ժամը 15։00-ի սահմաններում նշված դպրոցի հետնամասում Հ․ Փ․-ն, Ա․ Պ․-ն և Ա․ Պ․-ն ձեռքերով և ոտքերով հարվածներ են հասցրել Կ․ Ա․-ին և պատճառել մարմնական վնասվածք։

Դեպքի փաստով ոստիկանության Մասիսի բաժնում փաստաթղթեր են կազմվել, որոնք փոխանցվել են ՀՀ Քննչական կոմիտեի Արարատի մարզային քննչական վարչության Մասիսի քննչական բաժին։

Բաց մի թողեք

1 min read

Գյուղում էլ չենք ուզում հարսանիքներ անենք․ ամեն հարսանիքին տներ են թալանում, իսկ ոստիկանները ասես «կարմիր խնձոր լինեն»

05/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սպիտակում շնամարտ կազմակերպած 3 անձ ձերբակալվել է. ավտոմեքենաներից հայտնաբերվել է 8 շուն. Տեսանյութ, Լուսանկար

05/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թփերի տակ պախկված էի, հենց Վալոդյա Գրիգորյանենք դուրս եկան, կրակեցի․ մեղադրյալ. Լուսանկար

04/04/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Տիգրան Ավինյանը միջադեպեր է հրահրում ավտոբուսներում․ Տեսանյութ

06/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայ-թուրքական սահմանի բացումը Փաշինյանի համար մեծ հաղթանակ կլինի․ DW

06/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ-ն փորձել է Իրանից գողանալ հարստացված ուրան

06/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Լուկաշենկոն խոսել է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի և Հայաստանի ղեկավարության միջև հանդիպումների կազմակերպման մասին

06/04/2026 infomitk@gmail.com