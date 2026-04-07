Իրանական կողմը խոցել է մեծությամբ աշխարհում չորրորդ նավթաքիմիական գործարանը Սաուդյան Արաբիայում

Իրանագետ Վարդան Ոսկանյանի տելեգրամյան գրառումը.

Ի պատասխան Իրանի նավթաքիմիական արդյունաբերական ենթակառուցվածքներին հասցված հարվածների, այս գիշեր իրանական կողմը խոցել է մեծությամբ աշխարհում չորրորդ «Saudi Basic Industries Corporation»-ի նավթաքիմիական գործարանը Սաուդյան Արաբիայում։ Իրանի նման գործողությունները պատերազմում ունեն օպերատիվ արձագանքման բնույթ, իսկ երկարաժամկետ իրանական ռազմավարությունը ենթադրում է Հորմուզի նեղուցի վրա ամբողջական վերահսկողության պահպանում նաև հետպատերազմական շրջանում, որին միտված օրենսդրական քայլեր է ձեռնարկում այս երկրի խորհրդարանը մի կողմից, և դիվանագիտական աշխատանք Օմանի հետ ԱԳՆ-ն՝ մյուսից։

Երեկ, երբ Սպիտակ տանը ներկայացվում էր ամերիկյան խոցված ինքնաթիռի օդաչուի՝ Իրանի տարածքից տարհանման գործողությունը, ԱՄՆ-ի Շտաբների պետերի միացյալ կոմիտեի նախագահ գեներալ Քեյնը ուշագրավ հայտարարություն է արել, որից կարելի է եզրակացություններ անել սովորական իրանցիների՝ այս պատերազմում վարքագծի մասին։

Նա, մասնավորապես, նշել է, որ տարհանման գործողության ժամանակ տեղի բնակիչներից նույնիսկ փոքր հրազեն ունեցող յուրաքանչյուր իրանցի կրակ է բացել ամերիկյան ուղղաթիռների վրա։

Օրենքի փոփոխությունն ուղղված է Սամվել Կարապետյանի քաղաքական ուժի դեմ․ անվանումն է «Ուժեղ Հայաստան Սամվել Կարապետյանի հետ»

«Որ ուժին կքվեարկեք, եթե կիրակի ընտրություններ լինեն». հարցման արդյունքներ

Ում են համարում ՀՀ քաղաքացիները քաղբանտարկյալ. հարցման արդյունքներ

Փորձում են արգելել Սամվել Կարապետյանի անվան կիրառումը դաշինքի անվանման մեջ

