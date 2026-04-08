Սուվերեն պատասխանատվություն․ Եվրոպական չեմպիոնն իր գործն է անում

ԵՄ-ն վերագնահատում է արհեստական ինտելեկտի գիգագործարանների հարցը: Հանձնաժողովը դիտարկում է եզրակացության դերը արհեստական ինտելեկտի ուսումնական կենտրոնների սկզբնական ծրագրերի հետ մեկտեղ:
Երբ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը բեմ բարձրացավ 2025 թվականի փետրվարին Փարիզում կայացած արհեստական ինտելեկտի գործողությունների գագաթնաժողովում, նա ներկայացրեց Եվրոպայի արհեստական ինտելեկտի զարգացման կարողությունները «գերազանցելու» ծրագիր։
Իր ծրագրի կենտրոնում էին արհեստական ինտելեկտի գիգագործարանները՝ հսկայական հաշվողական կենտրոններ, որոնք նախատեսված են Եվրոպայի ափեր բերելու շատ մեծ նոր արհեստական ինտելեկտի մոդելների վերապատրաստման համար անհրաժեշտ մշակման հզորությունը։
Սակայն ԵՄ-ի համար արհեստական ինտելեկտի ներդրումային մրցավազքին միանալու այս թանկարժեք հայտը ամիսներ շարունակ անորոշության մեջ էր, քանի որ Հանձնաժողովը անցյալ տարվա վերջին հետաձգել էր կենտրոնների կառուցման հաջորդ քայլը։ Անցյալ շաբաթ ԵՄ խոսնակը Euractiv-ին ասել էր, որ դեռևս «լիովին աշխատում է» այս քայլը գարնանը կատարելու ուղղությամբ։
Միևնույն ժամանակ, արհեստական ինտելեկտի մատակարարները այլուր լիարժեքորեն աշխատում են՝ ներդրողների գումարները ներդնելով ավելի ու ավելի հզոր արհեստական ինտելեկտի տվյալների կենտրոններում՝ բարձրացնելով այն հարցը, թե արդյոք ԵՄ գիգագործարանները կհամապատասխանեն իրենց նպատակին, երբ դրանք վերջապես իրականանան։
Օրինակ՝ Մետան հայտարարել է, որ կառուցում է տվյալների կենտրոն, որի չիպերը կօգտագործեն մեկ գիգավատ էլեկտրաէներգիա (այս համատեքստում արտադրանքի սովորական չափանիշը), որը մոտավորապես համարժեք է տիպիկ միջուկային ռեակտորի հզորությանը: Տեխնոլոգիական հսկան արդեն աշխատում է երկրորդ տվյալների կենտրոնի վրա՝ այդ հզորությունից հինգ անգամ ավելի մեծ հզորությամբ, մինչդեռ ԵՄ-ն դեռ չի կրակել իր մեկնարկային զենքի վրա։
Բացի այն, ինչը կարող է դիտվել որպես ԵՄ նախագծերի իրականացման բավականին ստանդարտ մարտահրավերներ, կա ավելի հիմնարար հարց, որը կանգնած է դաշինքի առջև. ո՞ւմ համար են իրականում նախատեսված այս գիգագործարանները։
Սուվերեն պատասխանատվություն
Հանձնաժողովի առաջարկը կենտրոնների վերաբերյալ հիմնականում վերաբերում էր Եվրոպայի դիրքերի ամրապնդմանը բարձրակարգ արհեստական ինտելեկտի մոդելների ուսուցման ոլորտում։
Այսպես կոչված հիմնարար մոդելները սովորաբար կառուցվում են երկրորդական օգտատերերի կողմից, ովքեր մշակում են հավելվածներ իրենց շուրջ կամ ճշգրտում են մոդելները կոնկրետ կարիքներին՝ այս մեծ մոդելային տեխնոլոգիան դարձնելով բանալի ամբողջ արհեստական ինտելեկտի էկոհամակարգի համար։
Սակայն ԵՄ-ի համար խնդիրն այն է, որ գործնականում միայն մեկ եվրոպական ընկերություն է դեռևս մրցավազքում՝ OpenAI-ի GPT-ի, Google-ի Gemini-ի կամ Anthropic-ի Claude-ի նման հիմնարար մոդելներ կառուցելու համար։ Այդ ընկերությունը՝ ֆրանսիական Mistral AI-ը, մշակում է մեծ լեզվական մոդելների (LLM) ընտանիք։
Չնայած այն չի գործում արհեստական ինտելեկտի ոլորտի առաջատար դիրքերում, Mistral-ի որոշ մոդելներ դեռևս հայտնվում են LLM-ի կատարողականի լավագույն 100 չափանիշների մեջ։
Այնուամենայնիվ, այս մակարդակի առաջատար արհեստական ինտելեկտի մոդելները կամ արտադրվում են ԱՄՆ տեխնոլոգիական հսկաների կողմից, կամ չինական մրցակիցները հետևում են նրանց։
Եվրոպական չեմպիոնն իր գործն է անում
Իր հերթին, Mistral-ը մինչ այժմ՝ հրապարակայնորեն, քիչ հետաքրքրություն է ցուցաբերել ԵՄ-ի գիգագործարանների նախաձեռնությանը մասնակցելու հարցում, ինչը ենթադրում է, որ այն կարող է չհիմնվել նախատեսված հզորության վրա։
Նշանակալի է, որ Mistral-ը կառուցում է իր սեփական արհեստական ինտելեկտի ենթակառուցվածքը Եվրոպայում. անցյալ շաբաթ այն հայտարարեց մինչև 2027 թվականի վերջը Եվրոպայում արհեստական ինտելեկտի տվյալների կենտրոնների 200 մեգավատ հզորությամբ հզորություն ստեղծելու ծրագրի մասին։
Սակայն Mistral-ի ծրագիրը, կարծես, առանձին է ԵՄ-ի գիգագործարանների խթանումից, քանի որ այն ֆինանսավորվում է ընկերության կողմից՝ տվյալների կենտրոնի ընդլայնման համար ավելի շատ պարտք վերցնելու համար։
Մինչդեռ, ԵՄ գիգագործարանների վերաբերյալ ֆրանսիական առաջարկները, որոնք մինչ այժմ դարձել են հանրային, ղեկավարում են ամպային ընկերությունների երկու խմբեր։
Միստրալը չի պատասխանել Euractiv-ի հարցերին ԵՄ նախագծի վերաբերյալ իր տեսակետների վերաբերյալ։
Հետադարձ կապ այլ աղբյուրներից
Թղթի վրա ԵՄ ուսումնական կենտրոնները բաց կլինեն օտարերկրյա համագործակցողների համար, և OpenAI-ը հայտարարել է, որ որոշակի հետաքրքրություն ունի նախագծի նկատմամբ։
Սակայն, որպեսզի ԱՄՆ հսկաների համար իսկապես գրավիչ լինեն իրենց մոդելների վերապատրաստման համար, ԵՄ ապագա կառույցները պետք է լինեն առաջատար՝ ինչպես վերապատրաստման հզորության, այնպես էլ մրցակցային էներգիայի ծախսերի առումով՝ այդ արհեստական ինտելեկտի նվաճումները ապահովելու համար, որոնք երկուսն էլ ներկայումս անհավանական են թվում։
Մինչդեռ առաջարկվող ԵՄ կենտրոնները կլինեին աշխարհում արհեստական ինտելեկտի ամենամեծ ուսումնական կենտրոններից մեկը, երբ ֆոն դեր Լեյենն առաջին անգամ հայտարարեց նախագծի մասին, այժմ կա մասնավոր կենտրոնների մի ամբողջ ցանկ, որոնք մի քանի անգամ ավելի հզոր են, և ավելի շատերը շուտով կգործարկվեն։
Էլեկտրաէներգիայի ծախսեր
Եվս մեկ բարդություն դաշինքի համար այն է, որ Եվրոպայի էլեկտրաէներգիայի գները հայտնի են ԱՄՆ-ի գներից բարձր, քանի որ տարածաշրջանային արդյունաբերությունը անցյալ տարի էլեկտրաէներգիայի համար վճարում էր մոտ երկու անգամ ավելի շատ, քան ԱՄՆ խաղացողների դեպքում։
Վերլուծաբանները կարծում են, որ էլեկտրաէներգիան կազմում է արհեստական ինտելեկտի մեծ մոդելի ուսուցման ընդհանուր արժեքի միայն միանիշ տոկոսը։ Սակայն, հաշվի առնելով, որ էներգիայի այդ ընդհանուր վճարները հասնում են հարյուր միլիոնների, եթե ոչ միլիարդների, դա դեռևս կարևոր նկատառում է։
ԵՄ որոշ երկրներ, ինչպիսիք են Շվեդիան կամ Իսպանիան, ունեն էլեկտրաէներգիայի շատ ավելի ցածր գներ, ինչը կարող է դրանք գրավիչ վայրեր դարձնել արհեստական ինտելեկտի ուսուցման համար։
Բայց քանի որ ազգային կառավարությունները համաֆինանսավորում են գիգագործարանները, նրանք, ովքեր կհաջողեն հայտ ներկայացնել, հավանաբար կպնդեն, որ կենտրոնը գտնվի իրենց սահմաններում՝ անկախ տեղական էլեկտրաէներգիայի ծախսերից։
Երբ հարցրեցինք Հանձնաժողովին, թե ինչպես են գիգագործարանները կարողանալու մրցակցել արտասահմանյան գործընկերների հետ, ԵՄ գործադիրը փոխարենը մատնանշեց առաջիկա ծրագիրը։
Անցում կատարելով վերապատրաստման սահմաններից այն կողմ
Դա չի նշանակում, որ Եվրոպայում արհեստական բանականության ենթակառուցվածք կառուցելու անհրաժեշտություն չկա, բայց հավանաբար այն պետք է գերազանցի վերապատրաստման սահմանները: Հանձնաժողովը անցյալ շաբաթ Euractiv-ին ուղղված իր մեկնաբանություններում մատնանշել է երկրորդ օգտագործման դեպքը:
«Արհեստական բանականության գիգագործարանները, ենթադրաբար, կաջակցեն ինչպես նոր մոդելների վերապատրաստմանը, այնպես էլ լայնածավալ եզրակացությանը՝ լուծելով հաշվողական պահանջների ամբողջ սպեկտրը՝ եվրոպական աճող պահանջարկը բավարարելու համար», – ասել է խոսնակը:
Եզրակացությունը արհեստական բանականության հաշվարկային մետաղադրամի մյուս կողմն է. իրականում մոդելների գործարկում՝ հարցումներին պատասխանելու և առաջադրանքներ կատարելու համար: Այս ավելի օգտագործման վրա կենտրոնացած մոտեցումը գիգագործարանները կմոտեցնի ԵՄ-ի կողմից արդեն կառուցվող ավելի փոքր արհեստական բանականության հաշվարկային կենտրոնների մոդելին, որոնք հայտնի են որպես արհեստական բանականության գործարաններ:
Գերմանիայում գտնվող նման մի կառույց, որը մասնագիտանում է արդյունաբերական արհեստական բանականության մեջ, Euractiv-ին ասել է, որ արդեն աշխատում է մի շարք շահագրգիռ կողմերի հետ, այդ թվում՝ վերապատրաստման և եզրակացության համար հաշվողական հզորություն փնտրող ստարտափների, արհեստական բանականության ներդրման համար աջակցություն ցանկացող հաստատված ընկերությունների և արդյունաբերական հսկաների հետ:
ԵՄ-ն՝ իր բնորոշ ձևով, արդեն իսկ հատկացրել է գիգագործարանների ապագա հաշվողական հզորության մի մասը այլ նախաձեռնությունների համար, ինչպիսիք են՝ Եվրոպայի գիտնականների համար արհեստական բանականությունը հասանելի դարձնելը կամ նորարարական պաշտպանական ընկերությունների հզորացումը։
Եվրոպայում արհեստական բանականություն հաշվողական համակարգեր կառուցող մասնավոր ընկերությունները նույնպես ավելի ընդգրկուն մոտեցում են ցուցաբերում խոշոր արհեստական բանականության կենտրոնների ներուժի նկատմամբ։
Ընդամենը անցյալ շաբաթ Նիդեռլանդներում գործող արհեստական բանականության ամպային մատակարար Nebius-ը հայտարարեց Ֆինլանդիայում 310 մեգավատտ հզորությամբ արհեստական բանականության օբյեկտ կառուցելու ծրագրերի մասին՝ Ֆրանսիայի Լիլ քաղաքի մոտակայքում 240 մեգավատտ հզորությամբ օբյեկտի հետ միասին։ Թվերը ցույց են տալիս, որ երկու պլանավորված տվյալների կենտրոններն էլ նույն հզորության կարգի են, ինչ ԵՄ գիգագործարանները։
Ֆինլանդական օբյեկտը, որի առաջին փուլը նախատեսվում է շահագործման հանձնել հաջորդ տարի, նախատեսված է աջակցելու «բոլոր տեսակի արհեստական բանականության աշխատանքային բեռներին», – ասել է ընկերության խոսնակը։
ԵՄ-ն զգուշացնում է Թրամփին Իրանի էլեկտրակայանների «անօրինական» ռմբակոծության մասին
Բրյուսելում, որտեղ ոչինչ պատահականությանը չի թողնվում ․․․
«Ո՞վ չի վայելում լավ կատվակռվի պատմությունը». Կալլասը անտեսում է Ֆոն դեր Լեյենի հետ լարվածությունը