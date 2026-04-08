Եվրոպայի ինքնության ճգնաժամ. Բեթհովեն, թե՞ թռչուններ

Եվրոպան տարիներ շարունակ ինքնավերլուծության մեջ է եղել։ Հիմա այն պետք է գտնի պատասխան և տպի այն։
ԵՄ-ն վերաձևավորում է իր միասնական արժույթի թղթադրամները և այդ ընթացքում բախվում է ամենաբարդ հարցին. ի՞նչ է իրականում Եվրոպան։
Հինգ տարվա աշխատանքից հետո Եվրոպական կենտրոնական բանկը (ԵԿԲ) մտնում է վերափոխման վերջին փուլ, որը կփոխարինի ներկայիս կամուրջներն ու ճարտարապետական ոճերը, որոնք սահմանել են թղթադրամները 2002 թվականից ի վեր։
Ներկայիս դիզայնը երբեք նախատեսված չէր իրական վայրեր ներկայացնելու համար։ Յուրաքանչյուր թղթադրամ ակնարկում է տարբեր ճարտարապետական դարաշրջանի, մինչդեռ կամուրջները միտումնավոր հորինված էին, որպեսզի այն արդարացի լինի։ Եվրոպան ներկայացված էր որպես գաղափար, կապ առանց սահմանների։
Այժմ ԵԿԲ-ն ցանկանում է ավելի շոշափելի բան։ Եվ կանխիկի վերաձևավորումը կարող է տարօրինակ առաջնահերթություն թվալ, քանի որ հպումով կամ սահեցնելով վճարումները շարունակում են աճել։
Բայց ԵՄ-ն, հավատարիմ իր ձևին, երբեք չի եղել այն մարդկանցից, ովքեր վատնում են լավ խորհրդանիշը։ Եվ եթե կա մի բան, որի նկատմամբ Բրյուսելը դեռ կարող է ստեղծել վստահության նման մի բան, դա իմաստն է։
Ապրիլին դիզայներներից և փորձագետներից կազմված ժյուրին կընտրի 10 դիզայնի առաջարկ և կհայտնի իր կարծիքը երկու մրցակցող տեսլականների վերաբերյալ՝ թե ինչ է տպագրվելու հաջորդիվ: Մեկը հենվում է մշակույթի վրա և անկասկած մարդկային է իր ընտրած ներկայացման մեջ: Վեց թղթադրամների վրա կարող են պատկերվել եվրոպացի կերպարներ՝ հանրային հրապարակներում, գրադարաններում և երաժշտության առօրյա տեսարանների կողքին:
10 եվրոյի առաջարկվող դիմային մասում պատկերված է գերմանացի կոմպոզիտոր Լյուդվիգ վան Բեթհովենը, որի երաժշտությունը դարձել է ԵՄ օրհներգը: 20 եվրոյի վրա պատկերված է լեհ-ֆրանսիացի ֆիզիկոս և Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Մարի Կյուրին, ծնված Սկլոդովսկա:
Հեղինակային իրավունք՝ Getty Images: Վիզուալ՝ Euractiv: Պատկերը չի ներկայացնում ապագա դիզայնը: Հերթականությամբ՝ Մարիա Կալլաս (5 եվրո), Լյուդվիգ վան Բեթհովեն (10 եվրո), Մարի Կյուրի (ծնված Սկլոդովսկա) (20 եվրո), Միգել դե Սերվանտես Սաավեդրա (50 եվրո), Լեոնարդո դա Վինչի (100 եվրո), Բերտա ֆոն Սուտներ (200 եվրո):
Մյուս այլընտրանքը՝ գետերը և թռչունները, դիմում են բնությանը և հաստատություններին: Յուրաքանչյուր թղթադրամը զուգակցում է եվրոպական բնապատկերը թռչնի հետ՝ լեռներում սողացող որսորդ կամ ջրվեժի մոտ գտնվող ծովային ձկնորս՝ ԵՄ հաստատություններից մեկի կողքին։
Թռչունների և գետերի մեծ մասը անծանոթ կլինի միջին եվրոպացի ընթերցողին, չնայած, հավանաբար, ոչ ավելի, քան այն հաստատությունները, որոնց հետ դրանք զուգակցվում են։ 20 եվրոանոց թղթադրամը պատկերում է ԵԿԲ-ն, 50 եվրոանոցը՝ ԵՄ Արդարադատության դատարանը, կամ 100 եվրոանոցը՝ Եվրոպական Հաշվիչ դատարանը։
Հեղինակային իրավունք՝ Getty Images: Վիզուալ՝ Euractiv-ի կողմից: Պատկերը չի ներկայացնում ապագա դիզայնը: Հերթականությամբ՝ որսորդ (€5), ծովային ձկնորս (€10), մեղվակեր (€20), սպիտակ արագիլ (€50), ավոկետ (€100), հյուսիսային ագռավ (€200):
Երբ վերաձևավորումը առաջին անգամ հայտարարվեց 2021 թվականին, սոցիալական ցանցերի օգտատերերը շտապեցին ծաղրել ԵԿԲ-ին՝ գեղագիտությանը կենտրոնանալու համար, մինչդեռ տնային տնտեսությունները պայքարում են կենսապահովման ծախսերի աճի և աշխատավարձերի լճացման դեմ: Ավելի գեղեցիկ թղթադրամները, ըստ պատճառաբանության, չեն էժանացնի մթերքները։
Սակայն ԵԿԲ-ի կողմից վերաձևակերպման պաշտպանությունը հասնում է անհավանական ոլորտի՝ նյարդաբանություն, կամ թե ինչպես է ուղեղը ազդում ձեր ընկալումների և համոզմունքների վրա։
Գրանադայի համալսարանի ժյուրիի անդամ և փորձարարական հոգեբանության և ճանաչողական նյարդաբանության պրոֆեսոր Խուան Լուպիանյես Կաստիլյոն Euractiv-ին ասում է, որ գույնը, չափը և հյուսվածքը անմիջապես ասում են, թե ինչ եք ձեռքում պահում։
Նա ասում է, որ արագ ճանաչումն է «վստահություն» կառուցում։ Ցավոք, կանխիկը կարող է հայտնվել լվացքի մեքենաներում, բայց այն նաև կառավարվում է, դրվում գրպանները և փոխանակվում սահմաններից դուրս։
«Փողը դրոշի նման է», – ասում է Լուպիանյեսը։ Եվ ինչպես ցանկացած դրոշ, որքան շատ եք այն տեսնում, այնքան ավելի է այն խորհրդանշում ավելի մեծ բան, ինչպիսիք են արժեքը կամ համատեղ համակարգը։
Այն միտքը, որ թղթի մի կտորը կարող է վստահություն ներշնչել ամբողջ Միության մեջ, կարող է սկսել հնչել որպես ինքնօգնության փոդքասթ, որը պնդում է, որ դուք կարող եք պարզապես կամենալ ձեր իրականության գոյությունը։ Եվ այնուամենայնիվ, այն աշխատում է։ Տեխնիկական մանրամասները կատարելագործելով՝ դիզայներները կանխիկը դարձնում են «մատչելի» և ներառական», – ասում է Լուպիանյեսը, – «հատկապես տեսողական կամ ճանաչողական խնդիրներ ունեցող մարդկանց համար»։ Կամ, կարելի է ասել, նրանց համար, ովքեր երբևէ մեկ վայրկյան անգամ երկար են տատանվել դրամարկղի մոտ։
Եվրոն արդեն իսկ ներառում է այս ներառական նշանները. 5 եվրո թղթադրամը փոքր է 200 եվրո թղթադրամից, գույները փոխվում են, և հյուսվածքները փոխվում են։ Սակայն վերաձևավորումը դրանք ավելի է մղում, հավելում է Լուպիանյեսը։
Կամրջելով բացերը
Շոշափելիության փաստարկը նաև պատկանելությունը ֆիզիկական է դարձնում։ 2011 թվականին Ռոտերդամից մի փոքր դուրս գտնվող հոլանդական քաղաքում՝ Սպիյկենիսում, տեղական նախագիծը նպատակ ուներ եվրոն իրական դարձնել՝ բառացիորեն։
Նկարիչ Ռոբին Ստամը վերցրեց թղթադրամների վրա ներկայումս տպագրված հորինված կամուրջները և կենդանացրեց դրանք՝ ցրելով քաղաքի ջրանցքների ցանցում փոքրացված տարբերակները, որոնցից յուրաքանչյուրը ներկված էր իր թղթադրամի գույնով։
Մտածողությունը թարմացնողորեն իրական էր։ Նախագիծը չէր նշանակում վերստեղծել երբեք գոյություն չունեցող անցյալը։ Նպատակն էր «բնավորություն ավելացնել այնտեղ, որտեղ շատ բան չկար, թաղամասերը մի փոքր ավելի տաք, մի փոքր ավելի կենդանի դարձնել», – Euractiv-ին ասել է փոխքաղաքապետ Քրիս Հոտենտոտը։
Քաղաքապետարանը նաև աջակցել է նախագծին, քանի որ այն քաղաքն ավելի լավն է դարձրել այնտեղ ապրող մարդկանց համար և, ինչպես ինքն է ասել, մի փոքր «զվարճանք» է ավելացրել։
Մեծացնելով այդ տրամաբանությունը, վերաձևավորման հավակնությունն ավելի պարզ է դառնում, միաժամանակ ԵԿԲ-ն կրկին ընկղմելով կենտրոնական դիլեմայի մեջ։
Տվեք Եվրագոտու և դրա 21 անդամներին մարդկային դեմք, և դուք կհրավիրեք վեճ։ Ո՞ր ազգությունն ու որ պատմություններն են տպագրվում, և որոնք են դուրս մնում։ Ի վերջո, կա ընդամենը վեց նոտա։ ԵԿԲ-ն պնդում է, որ բոլոր ընտրված պատկերակները իսկապես եվրոպական են և համատեղ պատմության մաս են կազմում, քանի որ նրանց աշխատանքը այս կամ այն կերպ ազդեցություն է ունեցել մայրցամաքի վրա։
Փոխարենը ընտրեք բնությունը և ինստիտուտները, և քաղաքականությունը նահանջում է։ Թռչուններն ու գետերը չեն լոբբինգ անում կամ բողոքում։ Նրանք առանց ջանքերի հատում են սահմանները։ Նրանք, շատ առումներով, Շենգենյան գոտում շրջող կատարյալ եվրոպացիներ են։ Սակայն նրանք կարող են նաև իրենց հեռու և մոռացվող զգալ։
Առայժմ հաջորդ քայլը ամառվանից առաջ ժյուրիի որոշումն է, որին կհաջորդի քաղաքացիների նախասիրությունների վերաբերյալ հանրային խորհրդակցությունը, նախքան ԵԿԲ-ի կառավարող մարմինը վերջնական որոշում կկայացնի 2026 թվականի վերջին։ Մեկ բան հաստատ է. վերաձևավորումը նպատակ ունի արտացոլել Եվրոպան, բայց նաև ցույց է տալիս, թե որքան դժվար է դա դեռևս։
