Օրբանի մրցակիցը դժվարին պայքարի առաջ է կանգնած ԵՄ 17 միլիարդ եվրոյի ապասառեցման համար

Պետր Մագյարը խոստացել է ռեկորդային ժամանակում հետ ստանալ ԵՄ վճարումները, եթե հաղթի ընտրություններում: Դա հեշտ չի լինի։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Հունգարիայի ընդդիմության առաջնորդ Պետր Մագյարը, կարծես, պատրաստ է հաղթել կիրակի օրվա ընտրություններում և վերջ դնել վարչապետ Վիկտոր Օրբանի 16-ամյա կառավարմանը: Բայց նույնիսկ եթե նա դա անի, երկրի համար ԵՄ 17 միլիարդ եվրոյի ֆինանսավորումը ապասառեցնելու բանակցությունները հեշտ չեն լինի։
Նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում Մագյարը խոստացել է արագորեն ազատել ԵՄ վճարումները, որոնք արգելափակվել էին Հունգարիայի ժողովրդավարական նահանջի պատճառով: Դա նրան թույլ կտա վերականգնել Բուդապեշտի հարաբերությունները դաշինքի հետ՝ Օրբանի և Բրյուսելի միջև տարիներ շարունակ տեղի ունեցած վատ հարաբերություններից հետո։
«Տիսզան տուն կբերի ԵՄ միջոցները։ Դրանք բացելու համար մենք օգոստոսի վերջին կունենանք ավարտված RRP [ծրագիր, որը կարգավորում է ԵՄ-ի հետկովիդային վերականգնման հիմնադրամի շրջանակներում վճարումները]: Մենք ԵՄ գործընկերների հետ կքննարկենք, թե ինչպես լավագույնս իրականացնել այն, հաշվի առնելով նաև ընտրությունների արդյունքները և այն, ինչ կտեսնենք «Ֆիդես»-ից հետո, երբ կառավարությունը զբաղեցնի», – ասաց Մարտոն Հաջդուն՝ Տիսզայի ԵՄ հարցերով ղեկավարը, որը մասնակցում է խորհրդարանի անդամի ընտրություններին։
Ապրիլի 12-ի ընտրություններին մնացել են ընդամենը մի քանի օր, և Մագյարի «Տիսզա» կուսակցության պաշտոնյաներն արդեն մարտական խաղեր են անցկացնում, թե ինչպես ապահովել սառեցված միջոցների մի մասը, ինչը փոքր բան չէ՝ հաշվի առնելով ԵՄ-ի խիստ ժամկետները և այն դժվարությունները, որոնց նրանք կհանդիպեն Օրբանի սահմանադրական բարեփոխումներից շատերը չեղարկելու հարցում, որոնք ամրապնդել են նրա քաղաքական վերահսկողությունը երկրի դատարանների նկատմամբ։
Նույնիսկ եթե Մագյարը ապահովի խորհրդարանական մեծամասնություն, նա քիչ ժամանակ կունենա իրականացնելու այն բարեփոխումները, որոնք անհրաժեշտ են օգոստոսի 31-ի վերջնաժամկետից առաջ ԵՄ-ի հետկովիդային վերականգնման ֆինանսավորման շրջանակներում Հունգարիային հատկացված 10 միլիարդ եվրոն ապահովելու համար։
Եվ Եվրոպական հանձնաժողովը պնդում է, որ որևէ գումար չի տրամադրի, մինչև Հունգարիան չկատարի այս բարեփոխումները՝ անկախ ընտրությունների արդյունքից։
«Ոչ մի գաղտնիք չկա այն պայմանների վերաբերյալ, որոնք Հունգարիան պետք է բավարարի ԵՄ սառեցված միջոցները ապաբլոկավորելու համար», – գրել է ԵՄ բյուջեի, խարդախության դեմ պայքարի և պետական կառավարման հարցերով հանձնակատար Պյոտր Սերաֆինը ուղղված հայտարարության մեջ։
«Դրանք հստակորեն նշված են Խորհրդի 2022 թվականի դեկտեմբերի 15-ի որոշման մեջ՝ Հունգարիայում Միության բյուջեի պաշտպանության միջոցառումների վերաբերյալ։ Հունգարիայում և՛ կառավարությունը, և՛ ընդդիմությունը լիովին տեղյակ են այս պայմաններին»։
Ժամանակացույցը տկտկում է
Իր քարոզարշավի ընթացքում Մագյարը խոստացել է ԵՄ-ից հետ ստանալ 17 միլիարդ եվրո, որը համարժեք է երկրի տարեկան համախառն ներքին արդյունքի մոտավորապես 10 տոկոսին։
Նրա «Տիսա» կուսակցությունը հաղթանակի ֆավորիտն է՝ 10 միավորով առաջ անցնելով գործող «Ֆիդես»-ից, ըստ հարցումների հարցման։ Միջոցները ապահովելու համար այն խոստացել է ներդնել կոռուպցիայի դեմ պայքարի միջոցառումներ, վերականգնել ակադեմիական անկախությունը և միանալ Եվրոպական դատախազությանը՝ դաշինքի հանցագործության դեմ պայքարի գործակալությանը։
Ըստ գործող կանոնների՝ Հունգարիայի կառավարությունը պետք է կատարի ԵՄ-ի կողմից պարտադրված 27 պայմաններ, որոնք պաշտոնապես հայտնի են որպես «սուպերհանրաճանաչակետեր», որոնք կբարեփոխեն երկրի գնումների կանոնները և կբարձրացնեն դատական անկախությունն ու ակադեմիական ազատությունը՝ որպես ցանկացած ֆինանսավորում պահանջելու նախապայման։
Մագյարի ջանքերը կթեթևանան այն փաստով, որ Օրբանի կառավարությունն արդեն մասամբ անդրադարձել է ԵՄ պայմաններին Բրյուսելի հետ տարիների անարդյունք բանակցությունների ընթացքում։
Հունգարիայի քաղաքացիական հասարակության խմբերի 2025 թվականի զեկույցի համաձայն՝ պայմաններից 17-ը լիովին կատարվել են, ինըը՝ մասամբ, իսկ մեկը մնում է չկատարված։ Օրբանի կողմից 2023 թվականին իրականացված դատական բարեփոխումները նաև հանգեցրին Հանձնաժողովի կողմից նախկինում սառեցված 10 միլիարդ եվրոյի վերաբացմանը։
«[27 կարևորագույն կետերը] կարող են շատ արագ իրականացվել, եթե կա քաղաքական կամք», – ասել է Հանձնաժողովի մի պաշտոնյա, որը, ինչպես այս հոդվածում մեջբերված մյուսները, անանուն է մնացել՝ զգայուն հարցեր քննարկելու համար։
Սակայն Մադյարի համար հիմնական խոչընդոտն այն է, որ նրան կարող է անհրաժեշտ լինել խորհրդարանական երկու երրորդի մեծամասնություն՝ հարցումների համաձայն՝ անորոշ արդյունք՝ որոշ դատական բարեփոխումներ իրականացնելու և Օրբանին մոտ կանգնած բարձրաստիճան պաշտոնյաներին հեռացնելու համար։ Օրինակ՝ Հունգարիայի նախագահ Տամաշ Սուլյոկը, որին աջակցում է «Ֆիդեշը», կարող է հետաձգել օրենսդրությունը և օրենքները ուղարկել Օրբանի բարեկամ սահմանադրական դատարան։
«Կարծում եմ, որ քաղաքական դինամիկան ավելի կարևոր կլինի… Ես տեսնում եմ մի սցենար, երբ բարձրաստիճան պաշտոնյաները, ինչպիսիք են Գերագույն դատարանի և սահմանադրական դատարանի ղեկավարները, սկսում են համագործակցել Մադյարի հետ, եթե նա ունենա զգալի մեծամասնություն», – ասել է Եվրոպական բարեփոխումների կենտրոնի ավագ գիտաշխատող Ժելյուկե Չակին։
Այնուամենայնիվ, «գերնշանակալի նվաճումների» իրականացումը միայն առաջին քայլն է դեպի օգոստոսյան վերջնաժամկետից առաջ Covid-ից հետո 10 միլիարդ եվրոյի ներգրավումը։ Այնուհետև Հունգարիայի կառավարությունը ստիպված կլինի իրականացնել ավելի մանրակրկիտ բարեփոխումներ, որոնք կապված են կլիմայի և թվային անցման հետ՝ միջոցները լիովին վերականգնելու համար։
«Փողը ամբողջությամբ կորած չէ, մենք կարծում ենք, որ դրա մի մասը կարող է վերականգնվել», – ասաց Հանձնաժողովի մեկ այլ բարձրաստիճան պաշտոնյա։ Նրանք հավելեցին, որ Հունգարիան կարող է օգտագործել երկու հնարավոր բացթողումներ՝ ավելի երկար ժամկետ ապահովելու համար՝ գումարը փոխանցել իր ազգային խթանման բանկին կամ միավորել այն ԵՄ տարածաշրջանային ֆինանսավորման հետ։
Օրինակ, մնացած սառեցված 7 միլիարդ եվրոն կապված է ԵՄ-ի առանձին վճարումների հետ, որոնք կատարվում են ավելի աղքատ տարածաշրջաններին, որոնք կարգավորվում են տարբեր կանոններով։ Մագյարիան ավելի շատ ժամանակ ունի այդ միջոցները պահանջելու համար, քանի որ դրանց ժամկետը լրանում է 2028 թվականից հետո։
Մագյարի օրոք Հունգարիան կունենա «պրագմատիկ հարաբերություններ [Հանձնաժողովի նախագահ] Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի և Բրյուսելի հետ… Դա բիզնեսի նման է, բայց փոխադարձաբար օգտակար՝ Հունգարիայի և ԵՄ-ի համար, և խոսքդ պահելու տեսակի բիզնես», – ասաց Տիսայի Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Զոլտան Տարը։
Սակայն անկախ նրանից, թե ով կհաղթի, Հանձնաժողովը կշարունակի ճնշման տակ լինել իր բարձրագույն դատարանի կողմից՝ խստորեն կիրառելու իր կանոնները։
Այս տարվա սկզբին Եվրամիության դատարանի ավագ իրավաբանական խորհրդատուն խիստ նախազգուշացմամբ խորհուրդ տվեց չեղյալ համարել 2023 թվականի դեկտեմբերի որոշումը՝ Հունգարիային ԵՄ միջոցներից 10 միլիարդ եվրո հատկացնելու մասին։ Նա պնդեց, որ գումարը տրամադրվել է մինչև Օրբանի կառավարության կողմից բարեփոխումների իրականացումը։
«Ես չեմ կարծում, որ լավ բան կլինի, եթե Հանձնաժողովը պարզապես քարտ բլանշ տա նոր Հունգարիայի կառավարությանը, ինչպես դա արեց Լեհաստանի հետ [2024 թվականին]», – ասաց Չակին։
Բաց մի թողեք
