Վայրի կենդանիներ և ավելի վայրի ընկերներ. Վիկտոր Օրբանի բրյուսելյան ժառանգությունը

Եթե Հունգարիայի վարչապետը պարտվի ընտրություններում, Եվրոպական խորհուրդը կզրկվի հետաքրքրաշարժ կերպարից։
Բարի գալուստ Declassified շաբաթական հումորային սյունակ։
Ո՞րն է Օրբանի հավաքական գոյականը։ Վիճա՞ճ։ Անհանգստությո՞ւն։ Վետո՞։
2019-2020 թվականներին Եվրոպական խորհրդի սեղանի շուրջ երկու Օրբան կար՝ հունգարացի Վիկտորը և ռումինացի Լյուդովիչը (ով, այս համատեքստում բավականին նյարդայնացնող է, իր անվան «ա»-ի վրա սուր շեշտադրում չունի)։ Վերջինս նախկին եվրահանձնակատար Լեոնարդի եղբայրն է (ով պատասխանատու էր բազմալեզվության, մանկական պորտֆելների սեղանին տեղ ունենալու համար) և մի անգամ Ռումինիայի նախկին նախագահ Տրայան Բասեսկուին համեմատել է «Մատանիների տիրակալը» գրքի չար Սաուրոնի հետ։
Որպես մշտական ընթերցող և Ջ.Ռ.Ռ. Տոլկեյնի սիրահար Ջորջիա Մելոնին ձեզ կպատմի, որ Սաուրոնը սկզբում հրեշտակային ոգի էր, որի կարգուկանոնի հանդեպ մոլուցքը ի վերջո վերածվեց իշխանության և գերիշխանության ցանկության։
Բոլորովին անկապ նոտայով, Վիկտոր Օրբանը կարող է կորցնել իր բարձր պաշտոնը այս շաբաթավերջին, եթե պարտվի Պետեր Մագյարին։ Եթե դա տեղի ունենա, Եվրոպական խորհուրդը կկորցնի իր ամենահետաքրքիր կերպարներից մեկին։
Օրբանը միակ առաջնորդը չէ, որն ունի իր սեփական կենդանաբանական այգին. Վրաստանի նախկին վարչապետ Բիձինա Իվանիշվիլին ունի շնաձկների ակվարիում, որը, ենթադրաբար, ծածկված է թակարդով, որպեսզի մրցակիցներին հեշտությամբ հեռացնեն. իսկ չեչեն զորավար (և հայտնի թզուկի նմանակող) Ռամզան Կադիրովը, ըստ տեղեկությունների, ունի վագր, առյուծ և կոկորդիլոս։ Սակայն այս երկուսն ունեն նույնքան հնարավորություն Եվրոպական խորհրդում տեղ գրավելու, որքան ԵՄ-ն ունի միասնական արտաքին քաղաքականություն ձևավորելու համար։
Օրբանը թույլ է տալիս էկզոտիկ կենդանիներին, այդ թվում՝ զեբրերին և այծքաղներին, թափառել իր կալվածքում՝ միաժամանակ կարողանալով խեղաթյուրել և խանգարել ԵՄ քաղաքականությանը։ 2018 թվականին հունգարացի առաջնորդը նույնիսկ որդեգրել էր ռնգեղջյուր։ Անհասկանալի է՝ դա հնդկական ռնգեղջյուր է (Rhinoceros unicornis), թե՞ հարավային սպիտակ ռնգեղջյուր (Ceratotherium simum simum), բայց կասկած չկա, որ Օրբանը ծագումով Brusselus irritatii է։
Իհարկե, էկզոտիկ կենդանիներ ունենալը դասական դաժան վարքագիծ է, և Օրբանը փայլեցրեց այդ հեղինակությունը՝ շփվելով «Ուոքեր, Տեխասյան Ռենջեր» ֆիլմի աստղ Չակ Նորիսի և «Մի ամբողջ քաղաքակրթություն կմեռնի այսօր երեկոյան» ֆիլմի աստղ Դոնալդ Թրամփի հետ։
Երկարատև կապերի սիրահար Թրամփի և, մի մոռանանք, Վլադիմիր Պուտինի հետ ընկերակցությունը վիճահարույց է, բայց, թերևս, Օրբանի ամենավիճահարույց քայլը նարինջով պիցցայի հետ լուսանկարվելն էր։
2023 թվականին, Կիսկյորյոս քաղաք այցելության ժամանակ, Օրբանը այցելեց մի պիցցերիա, որը նրա պատվին ուտեստ էր պատրաստել։ Լրացուցիչ բաղադրիչների մեջ էին հավի կրծքամիս, հալապենյո պղպեղ և նարնջի կտորներ։ Չնայած խոհարարական սարսափ շոուին, Օրբանը հնազանդորեն լուսանկարվեց պիցցայի հետ (չնայած, ինչը վկայում է, որ իրականում չի լուսանկարվել այն ուտելիս)։
Ավելի տարեց ընթերցողները կարող են հիշել զայրացած Իտալիայի կողմից Հավայան կղզիներին պատերազմ հայտարարելը 1960-ականների կեսերին, ուստի մենք պետք է շնորհակալ լինենք, որ այս անգամ զինված հակամարտություն չսկսվեց։
ԳՐԱՎԵՐԻ ՄՐՑՈՒՅԹ
«Հեյ, Մարկ, ո՞վ որոշեցինք, որ այսօր կբարձրացնի Թրամփի եսասիրությունը»։
Կարո՞ղ եք ավելի լավ անել։
Շնորհակալություն բոլոր մասնակիցների համար։ Ահա մեր փոստարկղից լավագույնը. մրցանակ չկա, բացի ծիծաղի նվերից, որը, կարծում եմ, բոլորս կարող ենք համաձայնվել, որ շատ ավելի նախընտրելի է, քան կանխիկը կամ ալկոհոլը։
Գերմանիան վերսկսել է դիվանագիտական բանակցությունները Իրանի հետ. Ֆրիդրիխ Մերց
«Եվրամիությունը վերածվում է ռազմա-քաղաքական դաշինքի»
Կայանում է ուժեղ Ուկրաինա, որ Եվրոպայի թերեւս ամենամարտունակ երկիրն է