Ավելի շատ եվրոպացիներ ԱՄՆ-ն որպես սպառնալիք են համարում, քան Չինաստանը

European Pulse հարցման համաձայն՝ Վաշինգտոնը Պեկինին որպես սպառնալիք է համարում Իսպանիայում, Իտալիայում, Բելգիայում և Գերմանիայում։
European Pulse-ի նոր հարցման համաձայն՝ ԵՄ վեց խոշոր երկրներում անցկացված նոր հարցման համաձայն՝ Դոնալդ Թրամփի օրոք ԱՄՆ-ն ավելի շատ սպառնալիք է համարվում, քան դաշնակից։
2025 թվականի հունվարին իշխանության վերադառնալուց ի վեր Թրամփը կասկածի տակ է դրել Վաշինգտոնի հանձնառությունը ՆԱՏՕ-ին, սպառնացել է անեքսիայի ենթարկել Գրենլանդիան և Կանադան, մաքսատուրքերով հարվածել դաշնակիցներին և պատերազմ է սկսել Իրանի հետ, որին եվրոպական երկրները հրաժարվել են միանալ։
Մարտ ամսին Լեհաստանում, Իսպանիայում, Բելգիայում, Ֆրանսիայում, Գերմանիայում և Իտալիայում հարցվածների միայն 12 տոկոսն է Ամերիկային համարել մերձավոր դաշնակից, մինչդեռ 36 տոկոսը այն համարել է սպառնալիք։ Ի տարբերություն դրա, վեց երկրներում հարցվածների 29 տոկոսը Չինաստանին սպառնալիք է համարել։
Ազգային մակարդակով Վաշինգտոնից եկող սպառնալիքը չորս երկրներում գերազանցել է Պեկինին, միայն Ֆրանսիայում և Լեհաստանում հարցվածներն են Չինաստանից եկող սպառնալիքն ավելի բարձր համարել։
ԱՄՆ-ի նկատմամբ վերաբերմունքի կոշտացման մասին ազդարարելով՝ հարցումը նաև մատնանշել է եվրոպական անվտանգության քաղաքականության խորացող հակասությունը։ Ընտրողները ցանկանում են, որ Եվրոպան ավելի լավ զինված և ավելի ինքնուրույն լինի, քանի որ ԱՄՆ-ի նկատմամբ վստահությունը նվազում է, բայց նրանց ախորժակը մարում է, եթե պաշտպանությունը նշանակում է անձնական զոհողություններ, ավելի մեծ բյուջեներ կամ անսահմանափակ աջակցություն Ուկրաինային։
Ռուսաստանը հստակ թշնամի է՝ այն սպառնալիք է համարվել բոլոր հարցվածների 70 տոկոսի կողմից։
«European Pulse» հարցումը, որը անցկացվել է Cluster17-ի կողմից beBartlet-ի համար, հարցմանը մասնակցել է 6698 եվրոպացի Իսպանիայում, Գերմանիայում, Ֆրանսիայում, Իտալիայում, Լեհաստանում և Բելգիայում մարտի 13-ից մինչև մարտի 21-ը։
Իսպանիայի բնակիչները ամենաբացասականն էին Միացյալ Նահանգների նկատմամբ. 51 տոկոսը նշել է, որ Վաշինգտոնը սպառնալիք է ներկայացնում Եվրոպայի համար, ինչը հարցվածների շրջանում ամենաբարձր ցուցանիշն է։ Մադրիդը առաջատար դիրք է գրավել փետրվարին Թրամփի կողմից Իրանի դեմ սկսված պատերազմին դեմ և նախագահի կողմից քննադատության է ենթարկվել պաշտպանության ցածր ծախսերի համար։
Իտալիայում 46 տոկոսը նշել է, որ ԱՄՆ-ն սպառնալիք է, դիրքորոշում, որը պաշտպանում են բելգիացիների 42 տոկոսը, ֆրանսիացիների 37 տոկոսը և գերմանացիների 30 տոկոսը։
Լեհաստանը, որը սահմանակից է Ռուսաստանին և ԱՄՆ-ի հետ դաշինքը համարում է իր անվտանգության հիմնական երաշխիք, բացառություն էր. հարցվածների միայն 13 տոկոսն է նշել, որ ԱՄՆ-ն ռիսկ է ներկայացնում։
Հարցումը նաև ցույց է տվել ավելի մեծ ռազմավարական ինքնավարության աջակցությունը։
Վեց երկրներում հարցվածների 76 տոկոսը նշել է, որ կաջակցի ՆԱՏՕ-ի դաշնակցի պաշտպանության համար իրենց երկրի զորքերն ուղարկելուն հարձակման դեպքում: Աջակցությունը բարձրացել է մինչև 81 տոկոս, երբ սցենարը ենթադրում էր ԵՄ անդամի պաշտպանություն:
Հարցմանը մասնակցած յուրաքանչյուր երկրում ռազմական օգնության աջակցությունը հարմարավետորեն գերազանցել է դեմ արտահայտվողներին:
Աջակցություն առանց զոհաբերության
Սակայն այդ կոնսենսուսը կտրուկ թուլացել է, երբ հարցը անդրադառնալ է անձնական ներգրավվածությանը:
Հարցվածների միայն 19 տոկոսն է ասել, որ պատրաստ կլինի «զենք վերցնել և կռվել», եթե իրենց սեփական երկիրը հարձակման ենթարկվի: Գրեթե կեսը (47 տոկոս) ասել է, որ կնախընտրեր ներդրում ունենալ ոչ մարտական դերերում, ինչպիսիք են լոգիստիկան, բժշկական օգնությունը կամ քաղաքացիական պաշտպանությունը: Եվս 16 տոկոսը նշել է, որ կաջակցի իր երկրին առանց անմիջական մասնակցության, մինչդեռ 12 տոկոսը նշել է, որ կքննարկի երկրից հեռանալը:
Պաշտպանության քաղաքական աջակցության և կռվելու անհատական պատրաստակամության միջև եղած տարբերությունը ընդգծում է այն մարտահրավերը, որը ծառացած է եվրոպական կառավարությունների առջև, քանի որ նրանք մեծացնում են իրենց ռազմական հավակնությունները և պայքարում են զորակոչի պակասի դեմ:
Հարցումը նաև ցույց է տվել, որ ընտրողները լայնորեն ընդունում են եվրոպական ավելի ուժեղ պաշտպանական դիրքորոշման անհրաժեշտությունը, նույնիսկ այն դեպքում, երբ նրանք մնում են բաժանված դրա ֆինանսավորման հարցում:
Վեց երկրներում հարցվածների 86 տոկոսը համաձայն է, որ Եվրոպան պետք է զարգացնի իր սեփական պաշտպանական կարողությունները, ընդ որում՝ 56 տոկոսը լիովին համաձայն է։ Աջակցությունը հատկապես բարձր էր Լեհաստանում և Բելգիայում (երկուսում էլ՝ 95 տոկոս) և Գերմանիայում (89 տոկոս)։
Լայն աջակցություն կար նաև ավելի խորը ռազմական ինտեգրման համար, հարցվածների 69 տոկոսը կողմ էր ազգային բանակների հետ միասին գործող եվրոպական ընդհանուր ռազմական ուժի ստեղծմանը։ Աջակցությունը Ֆրանսիայում տատանվում էր 60 տոկոսից մինչև 83 տոկոս Բելգիայում։
Այնուամենայնիվ, ծախսերի հարցում կարծիքները տարբեր էին։
Հարցման ընթացքում հարցվածների 37 տոկոսը նշել է, որ իրենց երկիրը պաշտպանության վրա ծախսում է «մոտավորապես ճիշտ քանակությամբ», մինչդեռ նույնական մասը կարծում է, որ ծախսերը «բավարար չեն»։ Միևնույն ժամանակ, 22 տոկոսը նշել է, որ իրենց երկիրն արդեն չափազանց շատ է ծախսում։
Երկրների մակարդակով տարբերությունները ակնհայտ էին։ Գերմանիայում (40 տոկոս), Ֆրանսիայում (44 տոկոս) և Իսպանիայում (43 տոկոս) հարցվածները նշել են, որ պաշտպանության ծախսերը պետք է աճեն։ Իտալիայում 39 տոկոսը նշել է, որ ծախսերը չափազանց բարձր են՝ ամենաբարձր մակարդակը հարցված երկրների շարքում։ Լեհաստանը առանձնացավ, մեծամասնությունը (56 տոկոս) ասաց, որ ներկայիս ծախսերի մակարդակը մոտավորապես ճիշտ է։
Այդ տեսակետները լայնորեն համապատասխանում են ծախսերի ներկայիս մակարդակին: Լեհաստանը նախատեսում է այս տարի պաշտպանության վրա ծախսել ՀՆԱ-ի 4.8 տոկոսը, ինչը ամենաբարձր ցուցանիշն է ՆԱՏՕ-ում և շատ ավելի, քան հարցմանը մասնակցած մյուս երկրները։
Ուկրաինայի աջակցության պառակտումներ
Տվյալները ընդգծեցին Եվրոպայի կողմից Ուկրաինային աջակցության վերաբերյալ տարաձայնությունները։
Վեց երկրներում հարցվածների 34 տոկոսը նշել է, որ Եվրոպան բավարար աջակցություն չի ցուցաբերում Ուկրաինային, 31 տոկոսը նշել է, որ ներկայիս մակարդակը մոտավորապես բավարար է, իսկ 30 տոկոսը նշել է, որ Եվրոպան չափազանց շատ բան է անում։
Ազգային տարբերությունները կրկին աչքի ընկան: Գերմանիայում, որը, անկասկած, Ուկրաինային ամենամեծ եվրոպական օգնություն տրամադրողն է, 45 տոկոսը նշել է, որ Եվրոպան բավարար աջակցություն չի ցուցաբերում: Իտալիայում, որը, ըստ Kiel Support Tracker-ի, հարցմանը մասնակցած վեց երկրներից Ուկրաինային տրամադրում է իր ՀՆԱ-ի ամենացածր մասնաբաժինը քաղաքացիական և ռազմական օգնության մեջ, 42 տոկոսը նշել է, որ Եվրոպան չափազանց շատ աջակցություն է ցուցաբերում: Իսպանիան և Բելգիան հակված էին «անբավարար» ճամբարին, մինչդեռ Ֆրանսիան ավելի հավասարաչափ էր բաժանված։
Այս տարաձայնություններից անկախ, կոլեկտիվ պաշտպանության պարտավորությունների աջակցությունը մնացել է ամուր բոլոր հարցված երկրներում, մասնավորապես՝ ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում։ Արդյունքները նաև նպաստում են զորակոչի և քաղաքացիական ծառայության վերաբերյալ բանավեճերին, քանի որ կառավարությունները փնտրում են ռազմական կարողությունները ընդլայնելու ուղիներ։
Գերմանիայում պարտադիր ծառայության որոշակի ձևի աջակցությունը հատկապես բարձր էր։ Գերմանացի հարցվածների ավելի քան երեք քառորդը (78 տոկոսը) կողմ էր զորակոչի կամ քաղաքացիական ծառայության պարտավորությունների վերականգնմանը, որոնք կասեցվել էին 2011 թվականին։
Այնուամենայնիվ, իր կոալիցիայի ներսում դիմադրության հանդիպելուց հետո, կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը անցյալ տարի հրաժարվեց լիարժեք զորակոչը վերականգնելու ծրագրերից և փոխարենը առաջ մղեց մի օրինագիծ, որի նպատակն էր մինչև 2031 թվականը զորակոչը հասցնել 203,000 ակտիվ զինծառայողի։
Աջակցությունը մեծ էր նաև Բելգիայում՝ 76 տոկոս, մինչդեռ Իտալիայում կարծիքները ավելի բաժանված էին՝ 53 տոկոսը կողմ, և Իսպանիայում, որտեղ 54 տոկոսը դեմ էր այդ գաղափարին։
