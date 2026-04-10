Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին հեռանում է Թրամփից՝ փորձելով վերականգնել իր վարչապետական ​​պաշտոնը

Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին հինգշաբթի օրը խորհրդարանական ելույթի ժամանակ հեռացավ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփից՝ փորձելով փրկել իր վարչապետական պաշտոնը անցյալ ամիս հանրաքվեում կրած ջախջախիչ պարտությունից հետո։
«Արևմուտքը կանգնած է երկու ոտքի վրա՝ եվրոպական և ամերիկյան։ Եթե նրանք չշարժվեն նույն ուղղությամբ, դա կաթվածահարության վտանգ է», – զգուշացրեց Մելոնին՝ հավելելով, որ ինքը շարունակում է «հավատալ Արևմուտքի միասնությունն ապահովելու համար աշխատելու անհրաժեշտությանը»։
Ելույթը հնչում է այն բանից հետո, երբ կառավարությունը պարտվեց արդարադատության բարեփոխումների վերաբերյալ հանրաքվեում, որը շատերը համարում էին քվեարկություն հենց Մելոնիի դեմ։ Նրա դաշնակիցները պարտությունը մեղադրում են Իրանի պատերազմի պատճառով էներգակիրների գների բարձրացմանը և Թրամփի հետ նրա բարեկամությանը, ով նույնիսկ աջակողմյանների շրջանում ավելի ու ավելի թունավոր է համարվում։
Աջակողմյան վարչապետն իր ելույթն օգտագործեց՝ հրապարակայնորեն ընդգծելու իր անհամաձայնությունները ամերիկացի առաջնորդի հետ՝ առաջին անգամ նրա 2024 թվականին վերընտրվելուց ի վեր։
«Ինչպես դաշնակիցների շրջանում նորմալ է, մենք պետք է հստակ ասենք, նույնիսկ երբ համաձայն չենք», – խորհրդարանում ասաց Մելոնին։ Նա շարունակեց թվարկել այն դրվագները, որոնցում, ըստ նրա, իր կառավարությունը դիմակայել է Սպիտակ տանը՝ սկսած մաքսատուրքերից, որոնք «մենք բազմիցս որակել ենք որպես սխալ ընտրություն», մինչև «Աֆղանստանում մեր զինվորների պատիվը, որոնք որակվել էին որպես անօգուտ», և Գրենլանդիայի տարածքային ամբողջականության պաշտպանությունը եվրոպացի դաշնակիցների հետ միասին։
Իտալացի առաջնորդը նաև Իրանի պատերազմը որակեց որպես «ռազմական գործողություն, որի հետ Իտալիան համաձայն չէր և չէր մասնակցել… մի փաստ, որն իր ողջ կոնկրետությամբ դրսևորվեց Սիգոնելլայի գործով», – շարունակեց նա։ Նա առաջին անգամ հրապարակային հայտարարության մեջ նկատի ուներ Իտալիայի վերջին որոշումը՝ մերժել ԱՄՆ ռազմական ինքնաթիռի վայրէջքը Սիցիլիայի Սիգոնելլայի ավիաբազայում՝ Մերձավոր Արևելք թռչելուց առաջ։
Հինգշաբթի օրվա դիտողությունները հստակ հռետորական շրջադարձ են Թրամփի հետ նրա դաշինքի վրա, որը խիստ ժողովրդականություն չի վայելում Իտալիայում՝ համեմատած այս տարվա սկզբին ավելի մեղմ դիրքորոշումների հետ։
Մելոնին Գրենլանդիա զորքեր ուղարկած եվրոպական երկրների դեմ Թրամփի մաքսատուրքերը որակել էր որպես «սխալ», բայց նաև արդարացրել էր այդ որոշումը՝ որպես «թյուրիմացության» պատճառ։ Նա նաև աջակցել է Թրամփին Նոբելյան խաղաղության մրցանակ շնորհելու գաղափարին։
Սակայն Մերձավոր Արևելքում հակամարտության հետ կապված էներգակիրների գների կտրուկ աճը հատկապես քաղաքականապես վտանգավոր է։
Ուրբաթ օրը հրապարակված Իտալիայի բանկի զեկույցում վերանայվել են աճի կանխատեսումները՝ «բացառիկ բարձր անորոշության» պատճառով, ինչը ենթադրում է, որ Իրանի պատերազմի ազդեցությունը Իտալիայի էներգետիկ շուկայի և տնտեսության վրա կարող է հանգեցնել անկման։
Այս սահմանափակումները դժվարացնում են Մելոնիի կառավարության համար միջոցներ գտնել հաջորդ տարվա նախընտրական վերջնական բյուջեի համար և գումար դնել ընտրողների գրպանները։
Այդ ֆոնին նա օգտագործեց ելույթը՝ վերակենդանացնելու իր նախարարների կողմից արդեն իսկ ներկայացված և Հանձնաժողովի կողմից մերժված առաջարկը՝ Կայունության և աճի պակտի ժամանակավոր կասեցման վերաբերյալ, եթե հակամարտությունը շարունակվի։
Չորեքշաբթի օրը փոխվարչապետ Մատեո Սալվինին ասաց, որ պակտի կասեցումը կառավարության «առաջնահերթությունն» է և ԵՄ պարտքի կանոնները համեմատեց «զսպաշապիկի» հետ։ Եվրոպացի պաշտոնյաները նույնպես սկսել են ազդարարել առաջարկի նկատմամբ բաց լինելու մասին։ Ֆրանսիայի եվրահանձնակատար Ստեֆան Սեժուրնեն ասել է, որ ճգնաժամի լույսի ներքո ԵՄ-ն չի բացառի ավելի մեծ ճկունությունը։
