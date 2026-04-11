Օրբան, թե՞ Մադյար. ԵՄ-ն պատրաստվում է վետոյի քաղաքականության կամ զգուշավոր վերագործարկման

Մինչ հունգարացիները կիրակի օրը գնում են ընտրությունների, ԵՄ-ն պատրաստվում է երկու սցենարի՝ Օրբանի օրոք շարունակական խոչընդոտներ կամ Մադյարի հաղթանակ, որը կարող է վերականգնել հարաբերությունները, չնայած Բրյուսելը շարունակում է զգուշավոր լինել երկուսի հարցում էլ։
Մինչ Հունգարիան կիրակի օրը գնում է ընտրությունների, Եվրամիության պաշտոնյաները լուռ պատրաստվում են բոլոր հնարավոր արդյունքներին՝ Վիկտոր Օրբանի հետ շարունակական առճակատումից մինչև ընդդիմության առաջնորդ Պետեր Մադյարի օրոք զգուշավոր վերագործարկում։
Օրբանը վաղուց Բրյուսելի աչքի փուշն է եղել՝ հաճախ օգտագործելով կամ սպառնալով օգտագործել իր վետոյի իրավունքը այնպիսի աստիճանի, որ այժմ սպառնում է համակարգին ներսից։ Վերջերս՝ մարտին, նա արգելափակեց Ուկրաինայի համար նախկինում համաձայնեցված 90 միլիարդ եվրոյի վարկը՝ «Դրուժբա» խողովակաշարի հետ կապված վեճի պատճառով։
Մադյարը, որը երկու տարի առաջ հիմնադրել է «Տիսա» կուսակցությունը, խոստացել է վերականգնել Հունգարիայի խզված կապերը ԵՄ-ի և ՆԱՏՕ-ի հետ՝ խոստում, որը ողջունվել է Բրյուսելում։ Տիսան ներկայումս հասարակական կարծիքի հարցումներում առաջատարն է Օրբանի «Ֆիդես» կուսակցությունից առաջ։ Սակայն մադյարը շատ հեռու է եվրոպամետ լիբերալից՝ այդ եզրույթի դասական իմաստով։
«Մենք շատ ուշադիր հետևում ենք քարոզարշավին և լավատեսորեն ենք տրամադրված», – ասել է ԵՄ դիվանագետներից մեկը՝ անանուն մնալու պայմանով, հավելելով, որ ամբողջական գնահատականը կհրապարակվի երկուշաբթի օրը արդյունքները հայտնի դառնալուց հետո։
Ֆիդեսի պաշտոնյաները, սակայն, անտեսում են հարցումները։ «Երկու ճամբարները նման են չափերով, և հարցումները շատ անվստահելի են. հեռախոսազանգերին պատասխանում է մոտ մեկ տասներորդը։ Տիսայի կողմնակիցները սիրում են բարձրաձայն արտահայտել իրենց կարծիքը. մերոնք ավելի հանգիստ են։ Շատ բան կախված կլինի մոբիլիզացիայից», – Euronews-ին ասել է կուսակցությանը մոտ կանգնած աղբյուրը։
Օրբանը կանխատեսել է, որ կհաղթի առանձին ընտրատարածքների մեծամասնությունում և կապահովի կայուն խորհրդարանական մեծամասնություն՝ 100-ից 110 տեղանոց օրենսդիր մարմնում։ Ֆիդեսը 2011 թվականին իրականացրել է ընտրական համակարգի բարեփոխում, որը օգնել է կուսակցությանը կառավարությունում։
Եթե Օրբանը հաղթի. վետոներ, արմատականացում և աջակողմյան ընդլայնում
Եթե Օրբանը պահպանի իշխանությունը, ԵՄ դիվանագետները կանխատեսում են, որ Բրյուսելի հետ լարվածությունը կխորանա։
Մի դիվանագետ, խոսելով անանունության պայմանով, ասել է, որ Ուկրաինայի վարկի հարցի լուծումը կդառնա գործնականում անհնար, և ԵՄ-ն, հավանաբար, ստիպված կլինի շարունակել 25 անդամ պետությունների մակարդակով՝ շրջանցելով և՛ Հունգարիան, և՛ Սլովակիան։ Դիվանագետը նշել է, որ կարծում է, որ Հունգարիան նույնպես կշարունակի խոչընդոտել Ուկրաինայի հետ ԵՄ անդամակցության բանակցությունների գլուխների բացումը, ինչը պահանջում է միաձայնություն։
Ֆիդեսի աղբյուրը հաստատել է, որ քիչ բան կփոխվի։ «Որոշ բաների շուրջ կարելի է համաձայնության գալ, բայց Հունգարիայի համար կան կարմիր գծեր, որոնք բաց չեն բանակցությունների համար՝ Ուկրաինան և միաձայնության հարցը։ Ես չեմ սպասում որևէ լուրջ համաձայնության»։
ԵՄ-ի երկրորդ բարձրաստիճան դիվանագետը Euronews-ին ասել է, որ ընտրություններից հետո իրականությունը կարող է ավելի նրբերանգային լինել, և որ հաղթանակի տարբերությունը կարևոր կլինի. նեղ հաղթանակը կարող է Օրբանին քաղաքականապես թուլացնել տանը, ինչը որոշ մարդիկ անվանում են «Օրբանի լույսի»՝ իր ավելի քիչ ինքնավստահ տարբերակը եվրոպական ասպարեզում։
Բեռլինում գործող Եվրոպական քաղաքականության ինստիտուտի փոխտնօրեն Դանիել Հեգեդուսը կասկածանքով է մոտեցել նման չափավորությանը։
«2014 թվականից ի վեր վարչապետ Օրբանը արմատականացել է յուրաքանչյուր ընտրական հաղթանակից հետո։ Նույնիսկ եթե նա հաղթի, նա ավելի կախված կդառնա Ռուսաստանի և ներկայիս Թրամփի վարչակազմի հետ ռազմավարական գործընկերությունից», – ասաց նա։
Ֆիդեսի մի աղբյուր հավելեց, որ հաղթանակի դեպքում Օրբանը կակտիվացնի ջանքերը՝ ընդլայնելու «Եվրոպայի հայրենասերներ» խմբի ազդեցությունը Եվրախորհրդարանում, որը նա ձևակերպել է «գրավեք Բրյուսելը» կարգախոսով։
«Մենք պատրաստվում ենք 2029 թվականին՝ Եվրախորհրդարանի ընտրություններին և 2027 թվականի Ֆրանսիայի ընտրություններին։ Աջերը պետք է ունենան բացարձակ մեծամասնություն խորհրդարանում», – ասաց պաշտոնյան։
Ընտրակեղծիքները կարող են պառակտում առաջացնել
Բրյուսելում հիմնական մտահոգություններից մեկը հենց ընտրություններն են։
Հոլանդացի «կանաչներ» կուսակցության եվրապատգամավոր Թինեկե Սթրիկը Euronews-ին ասել է, որ կոչ կանի Բրյուսելին ուշադիր հետևել քվեարկությանը և արագ արձագանքել, եթե Օրբանը հաղթի խարդախության կամ ձայների գնման միջոցով։ Մի քանի եվրապատգամավորներ նաև նամակ են գրել Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենին՝ կոչ անելով ուժեղացնել Եվրահանձնաժողովի վերահսկողությունը։
Եթե խարդախություն կամ ձայների գնման գործընթաց լինի, ԵՄ-ն «պետք է սառեցնի բոլոր ֆինանսավորումները, քանի որ մենք կարող ենք միայն ակնկալել Օրբանից հետագա արմատականացում», – ասել է Սթրիկը։ Նա նաև կոչ է արել Խորհրդին ակտիվացնել Հունգարիայի դեմ 7-րդ հոդվածի ընթացակարգի վերաբերյալ իր աշխատանքները, որը մեխանիզմ է, որը գործարկվել է Հունգարիայի դեմ 2018 թվականին և, ի վերջո, կզրկի երկիրը քվեարկության իրավունքից։
Այնուամենայնիվ, ընթացակարգը հիմնականում կանգ է առել այն պատճառով, որ այն պահանջում է միաձայնություն, և բոլոր 27 անդամ պետությունների միջև համաձայնության հավանականությունը քիչ է։
«Ես չեմ տեսնում որևէ սցենար, որի դեպքում Բրատիսլավան, Պրահան կամ Հռոմը կաջակցեն Հունգարիայի քվեարկության իրավունքի կասեցմանը», – ասել է փորձագետ Դանիել Հեգեդուսը։
